Iran verurteilt Verletzung seines Luftraums durch US-Drohne

Der Iran hat die angebliche Verletzung seines Luftraums am Persischen Golf durch eine amerikanische Drohne des Typs "Global Hawk" verurteilt. "Wir verurteilen aufs Schärfste diesen provokativen und aggressiven Akt und warnen eindringlich vor der Verletzung unseres Luftraums", sagte Außenamtssprecher Abbas Mussawi am Donnerstag. Der Iran mache ausschließlich den "Aggressor" für die Konsequenzen solcher Handlungen verantwortlich, so der Sprecher laut Webportal des Außenministeriums.

dpa-AFX