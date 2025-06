Iran: Vier tote Revolutionsgardisten bei israelischem Angriff

TEHERAN (dpa-AFX) - Bei einem israelischen Angriff auf einen Militärstützpunkt sind laut iranischen Angaben vier Mitglieder der Revolutionsgarden getötet worden. Israel habe einen Angriff in der Provinz Ghom unternommen, teilte der Krisenstab der Provinz mit. In Ghom befindet sich auch die Uran-Anreicherungsanlage Fordo, die Ziel des US-Angriffs in der Nacht war.

Nach dem US-Angriff auf Fordo besteht nach Darstellung einer iranischen Behörde kein Risiko für die Menschen in der Region. Auch nach Einschätzung der Internationalen Atomenergiebehörde IAEA ist nach dem US-Angriff auf die Atomanlagen im Iran keine Strahlung außerhalb der Einrichtungen freigesetzt worden./apo/DP/he