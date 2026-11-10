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Iran weist Verantwortung für Cyberangriffe auf Kühlanlagen zurück

TEHERAN (dpa-AFX) - Der Iran weist den Vorwurf der französischen Regierung zurück, für die jüngsten Cyberangriffe auf Kühlsysteme von Supermarktketten verantwortlich zu sein. Die Anschuldigungen seien ein "verantwortungsloser und lächerlicher Schritt", der das Ansehen des Landes beschädigen und seine Beziehungen zu anderen Staaten stören solle, heißt es in einer Erklärung des Außenministeriums.

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Am Montag hatte Frankreich die iranischen Revolutionsgarden für die Hackerangriffe verantwortlich gemacht. Außenminister Jean-Noël Barrot sprach von einem Angriff von beispiellosem Ausmaß und beispielloser Aggressivität. "Es handelt sich um den ersten großangelegten Cyberangriff zu Sabotagezwecken auf französischem Staatsgebiet, und er stellt einen schwerwiegenden Verstoß gegen die Interessen der Nation und die Sicherheit der Französinnen und Franzosen dar", sagte Barrot.

Die Angreifer hatten die Temperatur in Kühlschränken und Tiefkühltruhen aus der Ferne ansteigen lassen, sodass Ware verdarb. Frankreich kündigte bereits an, neue Sanktionen gegen Verantwortliche verhängen zu wollen. Barrot zufolge waren von Angriffen in der Nacht vom 11. auf den 12. Oktober rund 700 Supermärkte in Frankreich betroffen. Neben Frankreich sind seit Mitte Oktober weitere europäische Länder von Cyberattacken auf Kühl- und Gefriersysteme in Supermärkten und Lebensmittelbetrieben getroffen worden, darunter auch Deutschland./arb/DP/jha

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