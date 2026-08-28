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Iran: Werden Netanjahu in die Hölle schicken

TEHERAN (dpa-AFX) - Der Generalsekretär des iranischen Sicherheitsrats hat Israels Regierungschef mit dem Tod bedroht. "Wir werden Benjamin Netanjahu, den Ministerpräsidenten des zionistischen Regimes, in die Hölle schicken", sagte Mohsen Resai am Donnerstagabend in einem Interview mit dem staatlichen Fernsehen.

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Resai wies außerdem Berichte zurück, wonach der Iran die Tötung von Barron Trump, einem der Söhne des US-Präsidenten geplant hätte. Netanjahu habe mit der Verbreitung falscher Nachrichten Donald Trump in Angst versetzen wollen. Tatsächlich hatte ein iranischer Staatssender vor wenigen Tagen ein Video mit dem Titel "Wo kann man Barron Trump töten?" verbreitet.

Mohsen Resai wurde Anfang August auf das mächtige Amt berufen. Er gilt als konservativer Hardliner und Skeptiker von Verhandlungen mit den USA. Bereits zu Beginn des Iran-Irak-Kriegs (1980-1988) machte er in den Revolutionsgarden Karriere und stieg zum Kommandeur der Streitmacht auf./arb/DP/stw

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