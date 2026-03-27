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Iran: Werden Straße von Hormus grundlegend neu regeln

29.03.26 18:45 Uhr

TEHERAN (dpa-AFX) - Das System zur Regelung der Straße von Hormus am Persischen Golf soll nach Angaben des iranischen Vizepräsidenten Mohammed-Resa Aref grundlegend verändert werden. "Das Regime der Straße von Hormus wird nicht mehr so sein wie früher", schrieb Aref auf der Plattform X. Der Iran wolle die "kriegerischen Errungenschaften" in der Region in einen "dauerhaften wirtschaftlichen Vorteil" für das Land umwandeln. Er fügte hinzu, das ursprüngliche Ziel der Gegner - einen politischen Wechsel im Iran herbeizuführen - habe lediglich zu einem "Regimewechsel in Hormus" geführt.

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Nach iranischen Angaben dürfen künftig nur noch jene Schiffe die Straße von Hormus passieren, deren Eigentümer nicht am Krieg gegen den Iran beteiligt sind. Schiffe, die Staaten oder Akteuren zugerechnet werden, die Teheran als Unterstützer des Krieges betrachtet, werden von der Durchfahrt ausgeschlossen. Zudem plant das iranische Parlament ein Gesetz, das ein Mautsystem für die Meerenge einführen soll. Demnach müssten Schiffe künftig Gebühren für die Passage entrichten./vee/DP/he