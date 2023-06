Iran wirft 20 Ländern Unterstützung der landesweiten Proteste vor

TEHERAN (AFP)--Ein iranischer Geheimdienstmitarbeiter beschuldigt 20 Länder, darunter Deutschland und die USA, die landesweiten Proteste unterstützt zu haben, die auf den Tod der jungen Kurdin Mahsa Amini gefolgt waren. "Ermittlungen des Geheimdienstes der Iranischen Revolutionsgarden haben ergeben, dass rund 20 Länder in die Aufstände eingebunden waren", sagte der Chef des Dienstes, General Mohammad Kasemi, in einem am Montag von staatlichen Medien veröffentlichten Interview.

Die 22-jährige Amini war im vergangenen September gestorben, nachdem die Sittenpolizei sie in Teheran wegen eines Verstoßes gegen die strikten Kleidungsvorschriften für Frauen festgenommen hatte. Ihr Tod löste landesweite Proteste aus, bei denen seitdem hunderte Menschen ums Leben kamen und tausende festgenommen wurden.

Unter den Ländern, denen Kasemi die Beteiligung an den Protesten vorwirft, sind neben den USA und Deutschland auch Großbritannien, Frankreich, Kanada, Belgien, Italien und Irans Erzfeind Israel. Auch Saudi-Arabien, mit dem der Iran kürzlich nach einer siebenjährigen Unterbrechung wieder diplomatische Beziehungen aufgenommen hat, soll laut Kasemi involviert gewesen sein.

Dem Leiter des Geheimdienstes zufolge sollen Nachrichtendienste der Vereinigten Emirate und Israel "regelmäßige Treffen in einem arabischen Land" organisiert haben, um die Proteste zu unterstützen. In Teheran ansässige französische Diplomaten sammelten demnach vor Ort Informationen über die "Aufstände und die (iranischen) Sicherheitskräfte".

Viele der beschuldigten Länder hatten sich öffentlich an die Seite der Protestierenden gestellt und Sanktionen gegen den Iran verhängt.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/sha

(END) Dow Jones Newswires

June 20, 2023 00:37 ET (04:37 GMT)