Iran wirft Trump Missbrauch von UN-Sicherheitsrat vor

New York/Dubai (Reuters) - US-Präsident Donald Trump wird nach Angaben von Botschafterin Nikki Haley Ende September eine Sitzung des UN-Sicherheitsrats zum Thema Iran leiten.

Dabei wolle er die Völkerrechtsverstöße des Iran und die Destabilisierung des gesamten Nahen Ostens durch den Iran ansprechen, sagte die amerikanische UN-Botschafterin in New York. Die USA haben in diesem Monat die Präsidentschaft im Sicherheitsrat. Der iranische Außenminister Dschawad Sarif warf Trump am Mittwoch vor, er wolle den Ratsvorsitz missbrauchen, um den Iran für Gräuel verantwortlich zu machen, die die USA und ihre Mitstreiter im Nahen Osten angerichtet hätten.

Es gebe nur eine Resolution des UN-Sicherheitsrates zum Iran. Gegen diese verstoße Trump und dränge andere, ihm zu folgen, schrieb Sarif auf Twitter. Der Minister bezog sich auf eine Resolution von 2015 zum internationalen Atomabkommen, das Trump im Mai aufgekündigt hat. Die anderen Unterzeichnerstaaten - darunter Deutschland - wollen dagegen an der Vereinbarung festhalten.

Die Sitzung soll am 26. September während der Vollversammlung der Vereinten Nationen stattfinden, zu der zahlreiche Staats- und Regierungschefs nach New York reisen. Es wird erwartet, dass der iranische Präsident Hassan Ruhani am 25. September eine Rede vor der UN-Vollversammlung halten wird.