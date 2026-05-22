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Iranische Medien: Ein-zwei Punkte unklar bei Deal mit USA

24.05.26 17:32 Uhr

TEHERAN (dpa-AFX) - Bei den Verhandlungen mit den USA über ein Ende des Iran-Krieges gibt es nach Darstellung iranischer Medien Uneinigkeit in ein oder zwei Punkten. Die den Revolutionsgarden nahestehende Nachrichtenagentur Tasnim berichtete unter Berufung auf eine informierte Quelle, die Meinungsverschiedenheiten in diesen Punkten bestünden weiterhin und seien "aufgrund der Hindernisse seitens der USA" noch nicht endgültig geklärt.

Über den Inhalt wurde nichts mitgeteilt. Es hieß lediglich, der Iran beharre auf seinen Rechten und das Abkommen könne nicht abgeschlossen werden, sollten die Hindernisse nicht ausgeräumt werden.

Zuvor hatte US-Präsident Donald Trump erklärt, man stehe kurz vor einem Rahmenabkommen mit Teheran und der Wiederöffnung der Straße von Hormus.

In einem weiteren Tasnim-Bericht hieß es, komme die Vereinbarung zustande, bedeute das ein Ende des Krieges an allen Fronten. Zudem sei die Verpflichtung der USA zum Abzug ihrer Streitkräfte aus dem Umfeld des Iran ein weiterer Punkt, auf den der Iran bestanden habe./jam/DP/he