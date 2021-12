Iranische Militärübung nahe Atomkraftwerk - Drohungen an Israel

Dubai (Reuters) - Der Iran hat zur Demonstration seiner militärischen Stärke eine Übung seiner Luftstreitkräfte nahe des Atomkraftwerks Busher abgehalten.

Zugleich warnte ein ranghoher Kommandeur am Montag, das Land werde auf jedweden Angriff Israels eine vernichtende Antwort geben. Die Luftverteidigungsübung habe am frühen Morgen in Koordination mit den Streitkräften stattgefunden, sagte Bushehrs Vize-Gouverneur Mohammadtaki Irani staatlichen iranischen Medien. Bereits Anfang Dezember hatte die Islamische Republik erklärt, die Luftverteidigung habe im Rahmen einer Militärübung eine Rakete abgefeuert. Ort damals war die Stadt Natanz, in der die wichtigste Atomanlage des Landes steht.

Der Iran hat Israel in den letzten Jahren wiederholt vorgeworfen, verschiedene Einrichtungen angegriffen zu haben, die im Zusammenhang mit dem iranischen Atomprogramm stehen. Israel hat dies weder bestritten noch bestätigt.

Im Gegensatz zu den Bemühungen westlicher Länder, das Atom-Abkommen von 2015 wiederzubeleben, droht Israel seit langem mit militärischen Aktionen gegen den Iran, sollte es nicht gelingen, das Land vom Bau einer Atombombe abzuhalten. Es wird allgemein angenommen, dass Israel das einzige Land mit einer Atombombe im Nahen Osten ist.