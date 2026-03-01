DAX24.852 -1,7%Est506.013 -2,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,5900 +4,4%Nas22.668 -0,9%Bitcoin56.408 +1,0%Euro1,1707 -0,6%Öl78,72 +8,6%Gold5.384 +2,0%
Iranischer Diplomat: Atomanlage Natans angegriffen

02.03.26 10:46 Uhr

WIEN (dpa-AFX) - Im Zuge der Angriffe Israels und der USA auf den Iran ist nach Angaben eines hochrangigen iranischen Diplomaten die wichtige Atomanlage in Natans angegriffen worden. Wie Resa Nadschafi, Teherans Vertreter bei der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) in Wien, vor Journalisten sagte, erfolgte die Attacke am Sonntag.

Israel und die Vereinigten Staaten hatten bereits im vergangenen Sommer Einrichtungen des iranischen Atomprogramms bombardiert und schwer beschädigt - darunter auch Natans, wo eine Anlage zur Anreicherung von Uran steht. Die Technologie kann zur Herstellung von Reaktor-Brennstoff oder auch Atomwaffen genutzt werden - Teheran bestreitet aber, solche Waffen zu entwickeln.

Kurz zuvor hatte IAEA-Chef Rafael Grossi in einer Sondersitzung des IAEA- Gouverneursrates berichtet, dass es im Zuge der jüngsten israelischen und US-amerikanischen Angriffe keine Anzeichen auf Treffer oder Schäden an Atomanlagen des Iran gebe./al/DP/mis