Iranischer Generalstabschef bei Luftangriffen getötet

01.03.26 10:16 Uhr

TEHERAN (dpa-AFX) - Der Iran bestätigt den Tod hochrangiger Militärs bei israelisch-amerikanischen Luftangriffen. Darunter sei auch Generalstabschef Abdolrahim Mussawi, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Tasnim. Den Angaben zufolge kamen sie während einer Sitzung des Verteidigungsrats ums Leben.

Getötet wurden außerdem der Oberkommandierende der Islamischen Revolutionsgarden (IRGC), Mohammed Pakpur, sowie Verteidigungsminister und Unterstützungsminister der Streitkräfte, Asis Nassirsadeh. Auch der Militärberater des Obersten Führers und Sekretär des Verteidigungsrats, Ali Schamchani, gehört zu den Todesopfern./da/DP/zb