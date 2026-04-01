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Irans Außenminister telefoniert mit pakistanischen Vermittlern

24.04.26 11:13 Uhr

TEHERAN (dpa-AFX) - Der iranische Außenminister Abbas Araghtschi hat mit pakistanischen Vermittlern telefoniert. In separaten Gesprächen mit Pakistans Armeechef, Feldmarschall Asim Munir, und dem Außenminister des Landes, Ishaq Dar, seien "regionale Entwicklungen und Themen in Verbindung mit der Waffenruhe" besprochen worden, hieß es in einem Bericht der staatlichen Nachrichtenagentur Irna.

US-Präsident Donald Trump hatte am Dienstag einseitig die Waffenruhe mit dem Iran ohne klares Ende verlängert. Kurz zuvor hatte der Iran einer Teilnahme an weiteren Verhandlungen in Pakistan eine Absage erteilt. Pakistan vermittelt in dem Konflikt. Verhandler der Konfliktparteien hatten sich in Islamabad für eine erste Gesprächsrunde getroffen. Diese war ohne Ergebnis geendet./mar/DP/jha