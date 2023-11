Irans Außenminister trifft zu Beratungen in Beirut ein

BEIRUT (dpa-AFX) - Nach der Einigung auf eine mehrtägige Feuerpause im Gaza-Krieg ist Irans Außenminister am Mittwoch im Libanon eingetroffen, um Gespräche zur "Sicherheit in der Region" zu führen. Der Minister Hussein Amirabdollahian betonte, dass die Palästinenser über die Zukunft von Gaza und die Zukunft ihres Landes entscheiden sollten. "Wir haben von den Anführern des Widerstands in der Region gehört, dass die Hände am Abzug bleiben, bis alle palästinensischen Rechte erfüllt sind", so Amirabdollahian.

Die im Libanon agierende Hisbollah hat Verbindungen zur islamistischen Hamas im Gazastreifen. Sie gilt als wichtigster nichtstaatlicher Verbündeter des Irans und zählt zur selbst ernannten "Widerstandsachse", einer Front von Milizen mit dem Ziel, Irans Erzfeind Israel zu bekämpfen. Seit Beginn des Gaza-Kriegs nach dem Hamas-Massaker in Israel am 7. Oktober kommt es an der Grenze zwischen Israel und dem Libanon immer wieder zu Konfrontationen zwischen der israelischen Armee und der Hisbollah.

Irans Außenminister soll im Laufe des Tages sowohl den libanesischen Parlamentssprecher als auch den geschäftsführenden Ministerpräsidenten Nadschib Mikati treffen./arj/DP/men