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Irans Außenministerium verurteilt US-Angriffe

TEHERAN (dpa-AFX) - Irans Außenministerium hat die Luftangriffe des US-Militärs scharf verurteilt. In einer Mitteilung warf das Ministerium den USA mit der Bombardierung zweier Eisenbahnbrücken im Nordosten Kriegsverbrechen vor. Das Ministerium bezeichnete die US-Regierung in ihrer Erklärung als "bösartig und psychisch gestört". Die Angriffe in den vergangenen 48 Stunden seien ein "klarer Beleg für Vertragsbruch, Niedertracht, Kriegstreiberei"./arb/DP/mis

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