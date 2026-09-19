DAX 25.304 -1,6%ESt50 6.236 -1,4%MSCI World 4.914 -0,2%Top 10 Crypto 10,87 +5,5%Nas 26.523 +0,4%Bitcoin 70.779 +0,5%Euro 1,1486 ±0,0%Öl 103,9 -0,9%Gold 4.380
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Irans Innenministerium nennt Teuerung besorgniserregend

TEHERAN/BERLIN (dpa-AFX) - Das iranische Innenministerium stuft nach Angaben des Onlineportals "Hammihan" die stark steigenden Preise im Land als besorgniserregend ein. Laut Sprecher Ali Seiniwand bringt die Inflation Menschen in Not.

Werbung

Jedoch herrscht nach Darstellung des Sprechers derzeit im Iran ein Überfluss an Waren. Seiniwand rief die Bevölkerung dazu auf, Gerüchte über Versorgungsengpässe zu ignorieren, die er als feindliche Propaganda bezeichnete. Um den Import weiter zu erleichtern, wies die Führung in Teheran die Zollbehörden an, privaten Händlern mit eigenen Lagermöglichkeiten die Einfuhr von Waren zu gestatten.

Menschen klagen über Explosion von Preisen

Einheimische berichteten gegenüber der Deutschen Presse-Agentur von drastischen Preiserhöhungen im Alltag. Nach ihren Angaben haben sich die Preise für Brot binnen einer Woche verdoppelt. Fleisch und andere Grundnahrungsmittel seien für viele Haushalte unerschwinglich geworden. Zudem gebe es Versorgungsengpässe bei Medikamenten.

USA setzen Irans Führung mit Seeblockade unter Druck

Die USA setzen die Führung in Teheran mit einer Seeblockade unter Druck. Sie richtet sich gegen Schiffe, die iranische Häfen, Ölterminals oder iranische Küstengebiete anlaufen oder verlassen. Die US-Regierung verfolgt damit das Ziel, Irans Ölexporte zu unterbinden sowie Teheran zur Wiedereröffnung der Straße von Hormus und zu Zugeständnissen im Atomstreit zu zwingen.

Werbung

Zusätzlich verschärften die Vereinigten Staaten ihre Wirtschaftssanktionen. Die Strafmaßnahmen treffen ausländische Banken und Unternehmen in Schlüsselsektoren wie der Finanz-, Öl-, Schifffahrts- und Luftfahrtbranche sowie in den Bereichen Gold, Technologie und Kryptowährungen./da/DP/zb

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.