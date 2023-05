Irans Präsident gratuliert Erdogan vor Endergebnis zum Wahlsieg

ISTANBUL/TEHERAN (dpa-AFX) - Auch Irans Präsident Ebrahim Raisi hat dem türkischen Staatschef Recep Tayyip Erdogan vor Bekanntgabe des offiziellen Wahlergebnisses seine Glückwünsche übermittelt. Irans Regierungschef sei zuversichtlich, die Beziehungen beider Nachbarländer zu stärken, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur IRNA am Sonntag. Eine enge Zusammenarbeit werde bessere Voraussetzungen für die Stärkung von Frieden und Stabilität in der Region schaffen. Rund 61 Millionen Menschen waren in der Türkei zur Abstimmung aufgerufen. Wahlberechtigte in Deutschland und anderen Ländern haben bereits abgestimmt. Am Sonntag jährten sich auch die regierungskritischen Gezi-Proteste von 2013./arb/DP/zb