DAX 25.555 +0,6%ESt50 6.152 +0,6%MSCI World 4.901 +0,5%Top 10 Crypto 10,68 +1,7%Nas 26.370 +0,8%Bitcoin 71.883 +0,3%Euro 1,1152 -0,2%Öl 114,1 -1,5%Gold 4.049 +0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Irans Präsident warnt vor Schocks auf den Weltmärkten

MOSKAU (dpa-AFX) - Irans Präsident hat angesichts des militärischen Konflikts mit den USA vor gravierenden Folgen für die Weltwirtschaft gewarnt. "Heute betreffen die militärischen Interventionen der USA in der Region des Persischen Golfs nicht nur die regionalen Akteure, sondern stören durch die Verursachung schwerwiegender Schocks auch die Prozesse der Preisbildung, der Energieversorgung und des Energietransports", sagte Massud Peseschkian bei einem Gipfel der Gas-Exportländer in Moskau.

Werbung

Kremlchef Wladimir Putin kritisierte bei dem Wirtschaftsforum Sanktionen gegen den iranischen Energiesektor. Diese hätten extrem schädliche Konsequenzen für alle, darunter Produzenten und Verbraucher, zitierte ihn die staatliche russische Nachrichtenagentur Tass. Er forderte demnach ein Ende von Konflikten.

Die Sorge vor einer Rückkehr zum offenen Krieg zwischen den USA und Israel auf der einen und dem Iran auf der anderen Seite war in den vergangenen Wochen wieder gewachsen. Mehrere Staaten, darunter Russland, wollen zwischen Teheran und Washington vermitteln. Vergangene Woche war der russische Außenminister Sergej Lawrow zu Besuch in Teheran.

Für die Staatsführung im Iran ist der Kreml ein wichtiger Verbündeter. Teheran erhofft sich im Iran-Krieg vor allem militärische Unterstützung. Seit Jahren versucht der Iran, moderne Kampfflugzeuge und Flugabwehrsysteme aus Russland zu erwerben. Russlands Möglichkeiten zur militärischen Unterstützung des Irans sind durch den Krieg in der Ukraine jedoch eingeschränkt./arb/DP/jha

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.