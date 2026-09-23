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Irans Präsident: Werden zivile Atomenergie nicht aufgeben

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Iran wird nach Worten seines Präsidenten die zivile Nutzung von Kernenergie nicht aufgeben. "Die nukleare Frage Irans wird nicht auf dem Schlachtfeld gelöst", sagte Massud Peseschkian mit Blick auf den Krieg Israels und der USA. Zugleich versicherte er bei der UN-Generaldebatte in New York abermals, dass der Iran nicht nach Atomwaffen strebe.

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"Die Lösung ist ein Abkommen, das der Welt eine glaubwürdige Gewissheit über den friedlichen Charakter des iranischen Programms und der iranischen Nation die Gewissheit über die Wahrung ihrer Rechte gibt", sagte er weiter.

Peseschkian kritisierte die scharfen Kontrollen im Iran, während Israel im Besitz von Kernwaffen sei. "Die Atombombe befindet sich in Israel, aber die Inspektionen finden im Iran statt. Israel tötet, aber Iran wird mit Sanktionen belegt. Und das ist eine Tragödie, bei der jeder, dem man davon erzählt, lachen muss."/arb/DP/men

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