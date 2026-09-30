DAX 25.362 -0,1%ESt50 6.311 -0,1%MSCI World 4.909 -0,3%Top 10 Crypto 11,19 -1,4%Nas 26.798 -0,1%Bitcoin 73.564 -0,3%Euro 1,1355 +0,1%Öl 103,2 +0,6%Gold 4.187 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Irans Regierung prüft US-Verhandlungsvorschlag

TEHERAN (dpa-AFX) - Der Iran prüft Regierungsangaben zufolge einen Verhandlungsvorschlag aus den USA. Nach seiner Rückkehr aus den USA habe Außenminister Abbas Araghtschi eine Antwort aus Washington auf einen jüngsten Vorstoß im Streit um die Straße von Hormus Präsident Massud Peseschkian und dem Kabinett präsentiert, sagte Regierungssprecherin Fatemeh Mohadscherani laut der staatlichen Nachrichtenagentur Irna.

Werbung

Araghtschi hatte dem Bericht zufolge am Rande der UN-Generalversammlung in New York mit zahlreichen Vertretern über den festgefahrenen Konflikt gesprochen. Der Minister traf sich auch mit seinem deutschen Kollegen Johann Wadephul (CDU). Aktuell vermittelt vor allem der Golfstaat Katar.

Vor wenigen Tagen hatte US-Präsident Donald Trump einem iranischen Vorschlag zur Wiedereröffnung der für Erdöl-Lieferungen wichtigen Straße von Hormus zunächst eine Abfuhr erteilt. Der Iran hatte zuvor Bedingungen gestellt. Laut dem "Wall Street Journal" soll dazugehören, dass die USA ihre Seeblockade aufheben./arb/DP/mis

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.