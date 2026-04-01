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Irans Revolutionsgarden fordern Wachsamkeit trotz Feuerpause

22.04.26 08:42 Uhr

TEHERAN (dpa-AFX) - Irans Revolutionsgarden haben nach einer von US-Präsident Donald Trump angekündigten Verlängerung der Waffenruhe erhöhte Wachsamkeit gefordert. Die iranischen Streitkräfte seien auf dem "Höhepunkt der Bereitschaft" zur Fortsetzung der Kampfhandlungen, hieß es in einer Erklärung der Elitestreitmacht. In einer neuen Phase der Eskalation könnten die Streitkräfte "vernichtende und für den Feind unvorstellbare Schläge gegen die verbleibenden Vermögenswerte" in der Region ausführen.

US-Präsident Donald Trump hatte die Waffenruhe am Dienstagabend mit dem Iran überraschend für verlängert erklärt. Auf Bitten Pakistans werde er von Angriffen absehen, bis die Führung im Iran einen "geeinten Vorschlag" zur Beilegung des Krieges unterbreite, teilte er auf Truth Social mit. Die US-Seeblockade iranischer Häfen werde jedoch fortgesetzt. Die politische Führung im Iran hat sich bislang nicht dazu geäußert. In Teheran herrscht großes Misstrauen gegenüber der Regierung in Washington./arb/DP/nas