Irans Revolutionsgarden: Haben US-Militärbasen angegriffen

12.07.26 11:54 Uhr

TEHERAN (dpa-AFX) - Irans Revolutionsgarden (IRGC) haben sich zu Angriffen auf US-Militärbasen in mit den USA verbündeten Golfstaaten und Jordanien bekannt. Die Luftstreitkräfte hätten in einer ersten Phase "wichtige militärische Infrastruktur und Anlagen" auf dem Luftwaffenstützpunkt Prince Hassan Air Base in Jordanien angegriffen, teilten die Revolutionsgarden über ihren Kanal Sepah News auf Telegram mit. Die Revolutionsgarden behaupteten, mit mehreren ballistischen Raketen ein Kommando- und Kontrollzentrum sowie Hangars für MQ-9-Drohnen zerstört zu haben. Die Angaben ließen sich zunächst nicht unabhängig prüfen.

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Als Grund für die Vergeltungsschläge nannten die Revolutionsgarden angebliche Versuche der USA, dem Oman "seinen Willen aufzuzwingen". Unter anderem hätten die USA mehrere Schiffe zur "illegalen Durchfahrt durch die südliche Straße von Hormus" angestiftet. Die sei durch die Reaktion der iranischen Marine verhindert worden. Zudem hätten die USA Ziele entlang der Südküste des Irans angegriffen. Die "fortgesetzte Aggression" der USA werde zu "noch schärferen Reaktionen" führen, hieß es in der Mitteilung weiter.

Das US-Militär hatte eigenen Angaben zufolge in der Nacht Ziele im Iran angegriffen. Die Attacke sei eine Reaktion auf einen Angriff der IRGC auf das unter zyprischer Flagge fahrende Containerschiff "GFS Galaxy" in der Straße von Hormus, hieß es in einer Mitteilung des zuständigen Regionalkommandos Centcom./gma/DP/zb