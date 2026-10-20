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Irans Revolutionsgarden melden Explosionen an Öltankern

TEHERAN (dpa-AFX) - Irans Revolutionsgarden haben Explosionen an zwei Öltankern in der Straße von Hormus gemeldet. Eine Kollision mit Seeminen, die im Süden der Meerenge verlegt worden waren, habe die Tanker in der vergangenen Nacht in Brand gesetzt und zum Stillstand gebracht, hieß es in einer Erklärung der mächtigen Militärorganisation. Die Revolutionsgarden bezeichneten die Passage der Meerenge erneut als illegal und warnten vor einer Durchfahrt.

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Irans Streitkräfte haben ihre Angriffe auf die Schifffahrt in der Straße von Hormus in den vergangenen Wochen intensiviert. Sie attackieren dabei in der Regel Öltanker und Frachter, die sich auf einer südlichen Route nahe der omanischen Küste befinden. Seit mehreren Monaten begleitet die US-Marine dort zivile Schiffe, um den Handel mit Öl und Flüssiggas wieder zu ermöglichen. Teheran will US-Präsident Donald Trump vor den Kongresswahlen am 3. November mit steigenden Energiepreisen unter Druck setzen./arb/DP/mis

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