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Irans Zentralbank bestätigt Eingang von Maut für Straße von Hormus

23.04.26 18:55 Uhr

TEHERAN/BERLIN (dpa-AFX) - Die iranische Zentralbank hat den Erhalt erster Gebühren für die Durchfahrt von Handelsschiffen durch die Straße von Hormus bestätigt. Laut der Nachrichtenagentur Fars gingen die Zahlungen in bar oder Devisen ein, nicht aber in Kryptowährung.

Die Höhe der Abgaben richtet sich laut dem Bericht nach der Art und Menge der geladenen Fracht sowie dem jeweiligen "Risikograd". Konkrete Summen nannte die Bank nicht. Branchenkreise hatten zuvor von Forderungen in Höhe von bis zu zwei Millionen US-Dollar pro Durchfahrt berichtet.

Teheran bezeichnet die Abgaben offiziell als Sicherheitsgebühren oder Maut. Parallel dazu hält das US-Militär eine am 13. April begonnene Seeblockade gegen iranische Häfen aufrecht. Diese richtet sich gezielt gegen Schiffe, die den Iran anlaufen oder verlassen, um den wirtschaftlichen Druck auf das Land zu erhöhen./da/DP/jha