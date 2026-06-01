Die Aktie des KI-Cloud-Anbieters IREN erhält frischen Rückenwind durch eine neue Kaufempfehlung der Investmentbank Jefferies. Weiter zum vollständigen Artikel bei finanzen.ch Weiter zum vollständigen Artikel bei finanzen.ch

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Heute im Fokus USA-Iran-Abkommen unterzeichnet: DAX volatil - über 25.000 Punkten -- US-Börsen fest -- Apple-CEO erwartet Preiserhöhungen -- SAP, Oracle, Microsoft, SpaceX, Nebius, Amazon, Lufthansa, VW im Fokus FreeCast schließt Partnerschaft mit Starlink: Aktie explodiert. Aktien von BASF, Brenntag & Co. fallen: Gewinnmitnahmen belasten Chemiesektor. Siemens Energy: Bericht über mögliche Abspaltung. Rüstungsbranche im Fokus: EU billigt gemeinsamen Einfluss auf KNDS. Pfizer: Finanzchef verlässt den Konzern im August. Hochstufung sorgt für Rückenwind für Airbus-Aktie. Intel, Micron, SK hynix, Infineon & Co.: Trump-Signal und BE Semiconductor treiben Chip-Aktien an.

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