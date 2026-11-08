IREN legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
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IREN hat am 05.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,06 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,090 USD erwirtschaftet worden.
In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 224,0 Millionen USD – eine Minderung von 6,78 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 240,3 Millionen USD eingefahren.
Redaktion Finanzen.net
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