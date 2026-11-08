IREN legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

08.11.26 06:35 Uhr

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 224,0 Millionen USD – eine Minderung von 6,78 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 240,3 Millionen USD eingefahren.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,06 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,090 USD erwirtschaftet worden.

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Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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