Irlands Außenminister: 'mörderischer Akt der Aggression' Moskaus

DUBLIN (dpa-AFX) - Der irische Außenminister Simon Coveney hat den russischen Angriff auf die Ukraine scharf kritisiert. "Das ist ein schockierender, mörderischer Akt der Aggression gegen einen souveränen, friedlichen Staat. Die EU und die Welt müssen darauf entschieden antworten", schrieb Coveney am Donnerstag auf Twitter. Dublin habe die Entscheidung Moskaus zu einer Militäroperation bei einer Dringlichkeitssitzung des UN-Sicherheitsrats verurteilt und die Mitglieder des Gremiums aufgerufen, ihrer Verantwortung gerecht zu werden und sich so deutlich wie möglich zu positionieren, so Coveney. Irlands Premierminister Micheal Martin verurteilte den Angriff ebenfalls und kündigte an, Russland werde "einen hohen Preis zahlen". Er fügte hinzu: "Wir halten zur Ukraine."/cmy/DP/eas