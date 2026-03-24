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Iron Dome

VW-Aktie legt zu: Autobauer spricht mit israelischer Rüstungsfirma über Werk Osnabrück

25.03.26 12:26 Uhr
Volkswagen-Aktie in Grün: Wird VW jetzt zum Rüstungsplayer? | finanzen.net

Volkswagen verhandelt einem Zeitungsbericht zufolge mit der israelischen Rafael Advanced Defence Systems über einen Wechsel der Produktion im Werk Osnabrück von Autos zu Komponenten für Raketenabwehrsysteme.

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Wenn der Plan durchgeht, könnten in dem Werk Teile für das Abwehrsystem Iron Dome produziert werden, wie die Financial Times berichtet. Darunter wären auch die schweren Lkw, die die Raketen des Systems tragen, sowie Abschussvorrichtungen und Generatoren.

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Die Bundesregierung unterstützt das Vorhaben aktiv, wie die Zeitung weiter berichtet. Die Produktion könnte innerhalb von zwölf bis 18 Monaten starten, wenn die Mitarbeiter zustimmen. Volkswagen reagierte auf Anfrage von Dow Jones Newswires nicht unmittelbar auf eine Bitte um eine Stellungnahme.

Die VW-Aktie zeigt sich im XETRA-Handel zeitweise 1,87 Prozent fester bei 88,28 Euro.

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Bildquellen: Matt Cardy/Getty Images, Vladi333 / Shutterstock.com

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Analysen zu Volkswagen (VW) AG Vz.

DatumRatingAnalyst
19.03.2026Volkswagen (VW) vz BuyWarburg Research
16.03.2026Volkswagen (VW) vz BuyJefferies & Company Inc.
11.03.2026Volkswagen (VW) vz NeutralUBS AG
11.03.2026Volkswagen (VW) vz OverweightBarclays Capital
11.03.2026Volkswagen (VW) vz Market-PerformBernstein Research
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19.03.2026Volkswagen (VW) vz BuyWarburg Research
16.03.2026Volkswagen (VW) vz BuyJefferies & Company Inc.
11.03.2026Volkswagen (VW) vz OverweightBarclays Capital
10.03.2026Volkswagen (VW) vz OutperformRBC Capital Markets
10.03.2026Volkswagen (VW) vz BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
11.03.2026Volkswagen (VW) vz NeutralUBS AG
11.03.2026Volkswagen (VW) vz Market-PerformBernstein Research
10.03.2026Volkswagen (VW) vz NeutralUBS AG
10.03.2026Volkswagen (VW) vz Market-PerformBernstein Research
10.03.2026Volkswagen (VW) vz NeutralGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
11.03.2025Volkswagen (VW) vz SellUBS AG
21.01.2025Volkswagen (VW) vz SellUBS AG
13.01.2025Volkswagen (VW) vz SellUBS AG
23.12.2024Volkswagen (VW) vz SellUBS AG
03.12.2024Volkswagen (VW) vz SellUBS AG

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