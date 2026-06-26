Irving Resources veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Irving Resources ließ sich am 26.06.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Irving Resources die Bilanz zum am 28.02.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,01 CAD. Im Vorjahresquartal waren -0,070 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wies das Unternehmen ein EPS von -0,020 CAD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Irving Resources ein EPS von -0,070 CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.net