American Manganese Inc. erreicht mit recyceltem Material aus Lithiumionenbatterien einen Reinheitsgrad von 99,977 %

Die Tests von Lithium-Ionen-Batteriematerialien von renommierten Drittanbietern mit dem patentierten RecycLiCoTM-Verfahren halten an

20. November 2019 - Surrey, BC - American Manganese Inc. (AMY oder das Unternehmen) freut sich berichten zu können, dass aus den NCA-Kathodenaltstoffen des in der Pressemeldung vom 25. Oktober 2019 als Firma A bezeichneten renommierten Lithiumionenbatterieherstellers erfolgreich Nickel-Kobalt-Hydroxid mit einem Reinheitsgrad von 99,977 % gewonnen werden konnte. Diese Ergebnisse ergänzen die zuvor angekündigten Ergebnisse der Tests, bei denen Nickel-Kobalt-Hydroxid mit einem Reinheitsgrad von 99,98 % der recycelten NCA-Kathodenaltstoffe von Firma B gewonnen wurde. Die Labortests wurden von Kemetco Research, dem unabhängigen Vertragslabor des Unternehmens, durchgeführt.

Die nahezu identischen Reinheitstestergebnisse sind ein Indiz dafür, dass das patentierte RecycLiCoTM-Verfahren bei Verwendung von Kathodenaltstoffen von unterschiedlichen Unternehmen konsistent und wiederholbar ist, meint Norm Chow, President von Kemetco Research.

Im nächsten Schritt wird das recycelte Material mit hohem Reinheitsgrad zur Analyse und vertraulichen technischen Besprechung über das Recyclingverfahren an die renommierten Unternehmen zurückgeschickt. Das Ziel von American Manganese besteht darin, mit den renommierten Unternehmen zusammenzuarbeiten, um das recycelte Material nahtlos in die erneute Herstellung von Batteriekathoden zu integrieren.

American Manganese ist der Ansicht, dass unmittelbarer Bedarf für Recycling besteht und Lithiumionenbatteriehersteller von der Integration von recyceltem Kathodenmaterial in ihren Herstellungsprozess profitieren könnten, da es die Produktionsabfälle einer Nutzung zuführt, die Abhängigkeit von abgebauten Rohstoffen verringert und die Kosten für die Herstellung von Batterien optimiert. Zur Information: Benchmark Minerals Intelligence verfolgt 102 Batterie-Megafactories mit einer potenziellen Produktionskapazität, die ausreicht, um 36 Millionen Elektrofahrzeuge mit Akkuleistung zu versorgen. Auch der Preis für Kobalthydroxid, auf den im folgenden Artikel Bezug genommen wird, wird mit einem Aufpreis von 19 % gegenüber dem Wert des Kobaltmetalls berechnet.

Unser patentiertes RecycLiCoTM-Verfahren bietet eine solide und geschlossene hydrometallurgische Lösung, die nicht auf ein konventionelles Hochtemperatur-Schmelzverfahren, die sogenannte Pyrometallurgie, zurückgreift, erklärt Larry Reaugh, President und CEO von American Manganese. Zum Beispiel werden die Kosten für den Reagenzmittelverbrauch in unserem Verfahren auf weniger als 10 % des aus dem Kathodenmaterial gewinnbaren Wertes geschätzt.

Über Kemetco Research Inc.

Kemetco Research ist ein Wissenschafts-, Technologie- und Innovationsunternehmen, das im privaten Sektor tätig ist. Sein vertragsgebundener wissenschaftlicher Betrieb bietet Laboranalysen und -tests, Feldarbeiten, Pilotstudien, Untersuchungen von Pilotanlagen, Beratungsdienstleistungen sowie angewandte Forschung und Entwicklung sowohl für die Industrie als auch für Behörden. Sein Kundenstamm reicht von Start-up-Unternehmen, die neue Technologien entwickeln, bis hin zu multinationalen Unternehmen mit erprobten Verfahren.

Kemetco stellt seine wissenschaftliche Expertise in den Bereichen analytische Spezialchemie, chemische Verfahren und Förderungsmetallurgie bereit. Da Kemetco Forschungen in vielen unterschiedlichen Bereichen durchführt, ist es in der Lage, ein umfassenderes Sortiment an Know-how und Expertise bereitzustellen als die meisten anderen Labors.

Über American Manganese Inc.

American Manganese Inc. ist ein Unternehmen für kritische Metalle, dessen Hauptaugenmerk auf das Recycling von Lithium-Ionen-Batterien mit dem patentierten RecycLiCoTM-Verfahren gerichtet ist. Das Verfahren ermöglicht hohe Gewinnungsraten von Kathodenmetallen wie Lithium, Kobalt, Nickel, Mangan und Aluminium in Batteriequalität mit minimalen Verarbeitungsschritten. American Manganese Inc. ist bestrebt, sein bahnbrechendes patentiertes RecycLiCoTM-Verfahren zu kommerzialisieren und ein Branchenführer beim Recycling von Kathodenmaterialien aus gebrauchten Lithium-Ionen-Batterien zu werden.

Für das Management von

AMERICAN MANGANESE INC.

Larry W. Reaugh

President & Chief Executive Officer

Tel: 778 574 4444

E-Mail: lreaugh@amymn.com

www.americanmanganeseinc.com

www.recyclico.com

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung. Diese Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, bei denen es sich um Aussagen über die Zukunft auf Basis aktueller Erwartungen und Annahmen handelt. Zu diesem Zweck können Aussagen, die sich auf historische Tatsachen beziehen, als zukunftsgerichtete Aussagen gewertet werden. Zukunftsgerichtete Aussagen sind typischerweise mit Risiken und Unsicherheiten behaftet und es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als genau oder korrekt herausstellen. Anleger sollten sich nicht vorbehaltslos auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies wird in den entsprechenden Gesetzen gefordert.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=49419

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=49419&tr=1

