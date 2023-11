IRW-News: Caledonia Mining Corporation: Caledonia Mining Corporation Plc meldet die geänderten Ergebnisse für das Quartal und die neun Monate bis zum 30. Se...

IRW-PRESS: Caledonia Mining Corporation: Caledonia Mining Corporation Plc meldet die geänderten Ergebnisse für das Quartal und die neun Monate bis zum 30. September 2023

Die folgende Änderung wurde an der Ankündigung mit dem Titel "Results for the quarter and nine months ended September 30, 2023" vorgenommen, die am 14. November 2023 um 07:00 Uhr unter der RNS-Nummer 3053T veröffentlicht wurde.

Der verwässerte Gewinn/(Verlust) je Aktie (Cent) für das Quartal sollte 24,0 und (6,8) für die drei bzw. neun Monate betragen, anstatt 14,7 und (5,5). Die Abschlüsse sowie die Erläuterungen und Analysen des Managements, die auf der Website des Unternehmens zu finden sind, sollten entsprechend gelesen werden. Die Geschäftsleitung des Unternehmens ist der Ansicht, dass der Fehler, der auf einen Schreibfehler zurückzuführen ist, für den Jahresabschluss als Ganzes nicht wesentlich ist.

Alle anderen Details bleiben unverändert. Der vollständige geänderte Text ist nachstehend aufgeführt. Die im ursprünglichen Text erwähnte Aktionärsbefragung fand wie geplant am 16. November 2023 statt, und die Aktionäre finden auf der Website des Unternehmens unter https://www.caledoniamining.com/media/#corpvideos einen Link, über den sie die Befragung verfolgen/anhören können.

St. Helier, 27. November 2023: Caledonia Mining Corporation Plc ("Caledonia" oder das "Unternehmen" - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/caledonia-mining-corporation-plc/) gibt seine Betriebs- und Finanzergebnisse für das Quartal und die neun Monate bis zum 30. September 2023 (das "Quartal" bzw. die "neun Monate") bekannt. Weitere Informationen zu den Finanz- und Betriebsergebnissen für das Quartal und die neun Monate finden Sie in der Management Discussion and Analysis ("MD&A") und den ungeprüften Jahresabschlüssen, die auf der Website des Unternehmens verfügbar sind und auf SEDAR veröffentlicht werden.

Die Ergebnisse dieses Quartals zeigen eine deutliche Verbesserung der Produktionsleistung der Mine Blanket ("Blanket"), die eine Rekord-Quartalsproduktion meldete. Dieses Quartal war auch das letzte Quartal, das vom negativen Beitrag der Oxidmine Bilboes betroffen war, bevor diese ab dem 1. Oktober 2023 in den Wartungs- und Instandhaltungsbetrieb überführt wird. Dadurch werden die monatlichen Kosten in Bilboes von etwa 1 Mio. $ auf etwa 200.000 $ sinken.

Finanzielle Höhepunkte

- Quartalsumsatz von $41,2 Mio., ein Rekordquartalsergebnis für die Gruppe. Der Neun-Monats-Umsatz von 107,7 Mio. USD entspricht der Leistung des Vorjahres.

- Bruttogewinn im Quartal in Höhe von 14,1 Millionen US-Dollar und EBITDA Das bereinigte EBITDA schließt Wertminderungen von Vermögenswerten, Abschreibungen und Nettowechselkursschwankungenaus.

in Höhe von 15,5 Millionen US-Dollar, 2,5 Prozent niedriger als die 15,9 Millionen US-Dollar im dritten Quartal 2022 ("Q3 2022" oder das "Vergleichsquartal").

- Konsolidierte Minenkosten pro Unze im Quartal von 928 $ (Q3 2022: 734 $ pro Unze). Der Anstieg ist vor allem auf die hohen Kosten pro Unze in der Oxidmine Bilboes zurückzuführen, die anschließend in den Wartungs- und Instandhaltungszustand versetzt wurde. Die Kosten in der Mine Blanket beliefen sich auf 817 $ pro Unze, ein Anstieg von 11,3 % gegenüber dem Vergleichsquartal, der auf höhere Arbeits- und Stromkosten zurückzuführen ist.

- Die nachhaltigen Gesamtkosten ("AISC") bei Blanket beliefen sich im Quartal auf 1.171 $ pro Unze (Q3 2022: 962 $), wobei der Anstieg auf die höheren Kosten pro Unze in der Mine und die höheren nachhaltigen Investitions- und Verwaltungskosten zurückzuführen ist. Die AISC der Gruppe für das Quartal waren mit 1.268 $ pro Unze höher und spiegeln die Kosten von Bilboes wider, die nun wesentlich gesunken sind, nachdem das Unternehmen in die Pflege und Wartung übergegangen ist.

- Unverwässerter IFRS-Gewinn pro Aktie ("EPS") für das Quartal von 24,1 Cent (Q3 2022: 65,4 Cent).

- Bereinigtes EPS Das bereinigte Ergebnis je Aktie schließt Nettowechselkursschwankungen (einschließlich des latenten Steuereffekts und der darauf entfallenden nicht beherrschenden Anteile) und latente Steuern aus. Eine Überleitung vom IFRS-Gewinn je Aktie zum bereinigten Gewinn je Aktie wird in Abschnitt 10.3 der MD&A dargelegt.

für das Quartal von 33,0 Cents (Q3 2022: 60,7 Cents).

- Netto-Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit im Quartal in Höhe von 14,5 Millionen US-Dollar (Q3 2022: 8,9 Millionen US-Dollar).

- Nettoverschuldung am Ende des Quartals von 3,2 Mio. $ (Q3 2022: Nettobarmittel 6,2 Mio. $. Q2 2023: Nettoverschuldung 2,9 Mio. $). Trotz des sehr starken operativen Cashflows im Quartal sanken die Nettobarmittel und -äquivalente im Quartal aufgrund des negativen Cashflows in der Bilboes-Oxydmine und der anhaltend hohen Kapitalinvestitionen in Blanket, vor allem in eine neue Abraumlagerungsanlage.

- Im Juli 2023 wurde eine Dividende von 14 Cent pro Aktie gezahlt; eine weitere Dividende in Höhe von 14 Cent pro Aktie wurde im Oktober 2023 gezahlt. Dies ist die 40. vierteljährliche Dividende, die das Unternehmen seit Beginn der Dividendenzahlung im Jahr 2013 gezahlt hat.

Operative Höhepunkte

- Im Quartal wurden 21.772 Unzen Gold produziert, drei Prozent mehr als die 21.120 Unzen, die im dritten Quartal 2022 produziert wurden, und ein neuer Quartalsproduktionsrekord.

- Die Goldproduktion betrug in den neun Monaten 55.244 Unzen.

- Caledonia bekräftigt seine Goldproduktionsprognose für 2023, die zwischen 75.000 und 80.000 Unzen liegt.

Bilboes-Goldprojekt

- Der Abbau und die metallurgische Verarbeitung wurden in der Oxidmine Bilboes bis Ende September fortgesetzt. Danach wurde der Betrieb wieder auf Wartung und Instandhaltung umgestellt, was zu einer beträchtlichen Verringerung der monatlichen Kosten von etwa 1 Million $ auf etwa 200.000 $ führte. Unter Berücksichtigung der Einnahmen aus dem Verkauf von Gold, das aus der Haufenlaugung gewonnen wird, dürfte Bilboes für den Rest des Jahres kostendeckend arbeiten.

- In der Oxidmine Bilboes wurden im Quartal 1.151 Unzen Gold produziert, was gegenüber den 1.076 Unzen, die im zweiten Quartal 2023 produziert wurden, eine Steigerung darstellt. Die Auslaugung von Material, das bereits auf dem Laugungspad abgelagert wurde, wird für den Rest des Jahres 2023 fortgesetzt.

- Der Oxidabbau wird wieder aufgenommen, sobald die Abraumbeseitigung für das Sulfidprojekt begonnen hat.

- Die Arbeiten an einer überarbeiteten Machbarkeitsstudie für das Bilboes-Sulfidprojekt werden fortgesetzt, wobei der Schwerpunkt auf der Kapitalallokation im Hinblick auf die Maximierung des zukünftigen Shareholder Value liegt. Dies könnte zu einem stufenweisen Ansatz für das Projekt führen, um den anfänglichen Kapitalbedarf zu reduzieren. Ein stufenweiser Ansatz erfordert einen völlig neuen Ansatz für die Machbarkeitsstudie (anstelle einer Aktualisierung der bestehenden Machbarkeitsstudie); die ersten Ergebnisse der Arbeit an dem stufenweisen Ansatz werden für Anfang 2024 erwartet.

Andere

- Am 7. August 2023 ereignete sich bei Blanket ein Unfall, in dessen Folge ein Mitarbeiter von GMG Pty Ltd, einem Vertragsunternehmen von Blanket, im Krankenhaus seinen Verletzungen erlag. Caledonia und Blanket sprechen der Familie und den Kollegen des Verstorbenen ihr aufrichtiges Beileid aus.

- Das laufende Untertagebohrprogramm bei Blanket zielte auf den Erzkörper Eroica ab und lieferte vielversprechende Ergebnisse (wie am 10. Juli 2023 bekannt gegeben).

- Im Anschluss an ein Ausschreibungsverfahren erhielt das Unternehmen ein Angebot von einem weltweit tätigen Solarunternehmen ( ) für den Kauf des Solarkraftwerks. Es wird vorgeschlagen, dass der neue Eigentümer Blanket ausschließlich mit Strom aus dem derzeitigen Kraftwerk auf einer Take-or-pay-Basis beliefert und damit einen Teil der künftigen Stromversorgung von Blanket sicherstellt. Die Verhandlungen über Verträge und Geschäftsbedingungen laufen noch.

- Die Umweltverträglichkeitsprüfung in Motapa wurde als Vorstufe zum Beginn der Explorationsaktivitäten vor Ort genehmigt.

Strategie und Ausblick: Verstärkte Konzentration auf Wachstumschancen

- Aufrechterhaltung der Produktion bei Blanket im angestrebten Bereich von 75.000 bis 80.000 Unzen im Jahr 2023 und auf einem ähnlichen Niveau im Jahr 2024.

- Fortsetzung der Tiefenbohrungen bei Blanket mit dem Ziel, die abgeleiteten Mineralressourcen weiter aufzuwerten und dadurch die Lebensdauer der Mine zu verlängern.

- Abschluss der Machbarkeitsstudie für das Bilboes-Sulfidprojekt, um die beste Umsetzungsstrategie im Hinblick auf eine optimale Kapitalallokation zu ermitteln und den geänderten Finanzierungsbedarf zu schätzen.

- Beginn der ersten Explorationsphase bei Motapa.

Mark Learmonth, Chief Executive Officer, kommentierte die Ankündigung mit den Worten:

"Die Produktion bei Blanket war im Quartal ausgezeichnet: Blanket arbeitet nun wie erwartet und hat im Quartal eine Rekord-Goldproduktion erzielt. Das Management prüft Initiativen, um die Effizienz des Abbaus weiter zu verbessern und die Betriebskosten zu senken.

"Die Oxidmine Bilboes war eine Enttäuschung, und aufgrund der dort entstandenen Betriebsverluste wurde sie mit Wirkung vom 1. Oktober wieder in den Wartungs- und Instandhaltungszustand versetzt; ab Oktober werden die monatlichen Betriebskosten von Bilboes voraussichtlich deutlich auf etwa 200.000 $ pro Monat sinken. Zu gegebener Zeit wird das verbleibende Oxidmaterial zusammen mit dem Sulfiderz abgebaut und verarbeitet werden. Dieses Ergebnis hat keinen Einfluss auf die Rentabilität des viel größeren Sulfidprojekts, das der Grund für den Erwerb von Bilboes war.

"Die Solaranlage, die Anfang 2023 in Betrieb genommen wurde, arbeitet weiterhin gut. Die Solaranlage befindet sich im Besitz von Caledonia und nicht von Blanket, weshalb der wirtschaftliche Nutzen der Solaranlage in den konsolidierten Gesamtbetriebskosten und nicht in den Kosten für das Bergwerk realisiert wurde. Ein globaler Solarbetreiber hat ein Angebot für den Kauf der Solaranlage abgegeben und der Verkaufsprozess ist im Gange.

"Wie bereits angekündigt, wurden im Laufe des Quartals ermutigende Ergebnisse aus dem laufenden Untertagebohrprogramm bei Blanket erzielt, das derzeit auf den Erzkörper Eroica abzielt. Die ersten Ergebnisse deuten darauf hin, dass der Eroica-Erzkörper bessere Gehalte und Mächtigkeiten aufweist als erwartet. Diese Ergebnisse deuten darauf hin, dass es eine zusätzliche Mineralisierung gibt, die zu gegebener Zeit mit Hilfe der aktuellen Infrastruktur erschlossen werden kann und die Lebensdauer der Mine weiter verlängern sollte. Blanket stellt weiterhin eine solide Grundlage für das Unternehmen dar und bietet uns eine Plattform für unsere anderen Wachstumsprojekte in Simbabwe.

"Wir arbeiten weiterhin an einer überarbeiteten Machbarkeitsstudie für das Sulfidprojekt bei Bilboes, die aktualisierte kommerzielle Annahmen berücksichtigen und Aufschluss darüber geben wird, wie das Projekt am sinnvollsten vermarktet werden kann, um die besten Renditen für Investoren zu erzielen. Ich freue mich darauf, zu gegebener Zeit ein Update über unsere Fortschritte zu geben."

Caledonia wird am 16. November um 14.00 Uhr Londoner Zeit eine Online-Präsentation mit anschließender Fragerunde für alle Investoren veranstalten.

Die Einzelheiten der Vergrößerung sind nachstehend aufgeführt:

Wann: Nov 16, 2023 02:00 PM London

Thema: Q3 2023 Aufruf an die Aktionäre

Registrieren Sie sich im Voraus für dieses Webinar:

https://caledoniamining.zoom.us/webinar/register/WN_BTWfQYBxSnOrfd2uh623KQ

Nach der Anmeldung erhalten Sie eine Bestätigungs-E-Mail mit Informationen zur Teilnahme am Webinar.

Nachfragen:

Caledonia Mining Corporation Plc

Mark Learmonth Tel: +44 1534 679 800

Camilla Horsfall Tel: +44 7817 841 793

Cavendish Capital Markets Limited (Nomad und gemeinsamer Makler)

Adrian Hadden Tel: +44 207 397 1965

Pearl Kellie Tel: +44 131 220 9775

Liberum Capital Limited (Gemeinsamer Makler)

Scott Mathieson/Kane Collings Tel: +44 20 3100 2000

BlytheRay Finanz-PR (UK)

Tim Blythe/Megan Ray Tel: +44 207 138 3204

3PPB (Finanz-PR, Nordamerika)

Patrick Chidley Tel: +1 917 991 7701

Paul Durham Tel: +1 203 940 2538

Curate Public Relations (Simbabwe)

Debra Tatenda Tel: +263 77802131

IH Securities (Private) Limited (VFEX-Sponsor - Simbabwe)

Lloyd Mlotshwa Tel: +263 (242) 745 119/33/39

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger info@resource-capital.ch

Die in dieser Bekanntmachung enthaltenen Informationen werden von der Gesellschaft als Insiderinformationen gemäß der Marktmissbrauchsverordnung (EU) Nr. 596/2014 ("MAR") betrachtet, da sie aufgrund des European Union (Withdrawal) Act 2018 Teil des nationalen Rechts des Vereinigten Königreichs sind, und werden in Übereinstimmung mit den Verpflichtungen der Gesellschaft gemäß Artikel 17 der MAR offengelegt.

Vorsichtshinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Informationen

Bei den in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen und Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen, handelt es sich um "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze, die Risiken und Ungewissheiten in Bezug auf die aktuellen Erwartungen, Absichten, Pläne und Überzeugungen von Caledonia beinhalten, aber nicht darauf beschränkt sind. Zukunftsgerichtete Informationen sind häufig an zukunftsgerichteten Begriffen wie "antizipieren", "glauben", "erwarten", "Ziel", "planen", "anvisieren", "beabsichtigen", "schätzen", "könnten", "sollten", "könnten" und "werden" oder der Verneinung dieser Begriffe oder ähnlichen Begriffen zu erkennen, die auf zukünftige Ergebnisse oder andere Erwartungen, Überzeugungen, Pläne, Ziele, Annahmen, Absichten oder Aussagen über zukünftige Ereignisse oder Leistungen hinweisen. Beispiele für zukunftsgerichtete Informationen in dieser Pressemitteilung sind: Produktionsprognosen, Schätzungen der zukünftigen/angepeilten Produktionsraten, die Erfüllung aller aufschiebenden Bedingungen in Zusammenhang mit der Akquisition von Bilboes, der Abschluss der Akquisition und die Ausgabe des Akquisitionspreises, unsere Pläne in Bezug auf eine neue Machbarkeitsstudie für Bilboes, die Wiederaufnahme des Bilboes-Oxidbetriebs, unsere Pläne und der Zeitplan für weitere Explorationen und Erschließungen sowie die Inbetriebnahme der Solaranlage. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen basieren zum Teil auf Annahmen und Faktoren, die sich ändern oder als falsch erweisen können, wodurch die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von jenen abweichen können, die in den zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückt oder impliziert wurden. Zu diesen Faktoren und Annahmen gehören unter anderem: die Festlegung der geschätzten Ressourcen und Reserven, der Gehalt und die Ausbeute der abgebauten Mineralien, die von den Schätzungen abweichen, der Erfolg zukünftiger Explorations- und Bohrprogramme, die Zuverlässigkeit der Bohr-, Probenahme- und Analysedaten, die Repräsentativität der Mineralisierung, der Erfolg geplanter metallurgischer Testarbeiten, die Kapitalverfügbarkeit und die Genauigkeit der geschätzten Betriebskosten, die Erlangung erforderlicher behördlicher, umweltbezogener oder sonstiger Projektgenehmigungen, die Inflation, Wechselkursänderungen, Schwankungen der Rohstoffpreise, Verzögerungen bei der Erschließung von Projekten und Caledonias Erfahrung mit der Projekterschließung in Simbabwe sowie andere Faktoren.

Soweit es sich bei den hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen um einen finanziellen Ausblick oder um zukunftsgerichtete Finanzinformationen handelt,

Alle derartigen Aussagen werden zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Dokuments gemacht und sind hierin enthalten, um potenziellen Investoren ein Verständnis der Pläne und Annahmen des Unternehmens zu vermitteln. Inhaber von Wertpapieren, potenzielle Inhaber von Wertpapieren und andere potenzielle Investoren sollten sich darüber im Klaren sein, dass diese Aussagen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren unterliegen, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen genannten abweichen. Zu diesen Faktoren gehören unter anderem: Risiken im Zusammenhang mit dem Abschluss der Übernahme von Bilboes, Risiken im Zusammenhang mit Schätzungen von Mineralreserven und Mineralressourcen, die sich als ungenau erweisen, Schwankungen des Goldpreises, Risiken und Gefahren im Zusammenhang mit dem Geschäft der Mineralexploration, -erschließung und -gewinnung, Risiken im Zusammenhang mit der Kreditwürdigkeit oder der finanziellen Situation von Lieferanten, Raffinierern und anderen Parteien, mit denen das Unternehmen Geschäfte macht; unzureichende Versicherungen oder die Unfähigkeit, eine Versicherung abzuschließen, die diese Risiken und Gefahren abdeckt, Beziehungen zu den Mitarbeitern, Beziehungen zu und Ansprüche von lokalen Gemeinden und indigenen Bevölkerungsgruppen, politische Risiken, Risiken im Zusammenhang mit Naturkatastrophen, Terrorismus, zivilen Unruhen, Bedenken hinsichtlich der öffentlichen Gesundheit (einschließlich Gesundheitsepidemien oder Ausbrüche übertragbarer Krankheiten wie das Coronavirus (COVID-19)), Verfügbarkeit und steigende Kosten im Zusammenhang mit Bergbau-Inputs und Arbeitskräften; die spekulative Natur der Mineralexploration und -erschließung, einschließlich der Risiken, die mit dem Erhalt oder der Aufrechterhaltung der erforderlichen Lizenzen und Genehmigungen verbunden sind, sowie die abnehmenden Mengen oder Gehalte der Mineralreserven, wenn der Abbau stattfindet; die globale Finanzlage, die tatsächlichen Ergebnisse laufender Explorationsaktivitäten, Änderungen der Schlussfolgerungen wirtschaftlicher Bewertungen und Änderungen der Projektparameter, um unvorhergesehenen wirtschaftlichen oder anderen Faktoren Rechnung zu tragen, Risiken erhöhter Kapital- und Betriebskosten, Umwelt-, Sicherheits- oder behördliche Risiken, Enteignung, die Eigentumsrechte des Unternehmens an Grundstücken, einschließlich des Eigentums an diesen Grundstücken, der verstärkte Wettbewerb in der Bergbaubranche um Grundstücke, Ausrüstung, qualifiziertes Personal und deren Kosten, Risiken in Bezug auf die Ungewissheit des zeitlichen Ablaufs von Ereignissen, einschließlich der angestrebten Steigerung der Produktionsrate, und Währungsschwankungen. Inhaber von Wertpapieren, potenzielle Inhaber von Wertpapieren und andere potenzielle Investoren werden davor gewarnt, sich in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen. Es liegt in der Natur der Sache, dass zukunftsgerichtete Informationen zahlreiche Annahmen, inhärente Risiken und Ungewissheiten, sowohl allgemeiner als auch spezifischer Art, beinhalten, die zu der Möglichkeit beitragen, dass die Vorhersagen, Prognosen, Projektionen und verschiedene zukünftige Ereignisse nicht eintreten werden. Caledonia übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen öffentlich zu aktualisieren oder anderweitig zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder anderer Faktoren, die diese Informationen beeinflussen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects (NI 43-101") ist eine Vorschrift der kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörde, die Standards für die öffentliche Bekanntgabe wissenschaftlicher und technischer Informationen über Mineralprojekte durch einen Emittenten festlegt. Sofern nicht anders angegeben, wurden alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen Reserven- und Ressourcenschätzungen gemäß NI 43-101 und dem Klassifizierungssystem des Canadian Institute of Mining, Metallurgy and Petroleum erstellt. Diese Standards unterscheiden sich von den Anforderungen der U.S. Securities and Exchange Commission (SEC"), weshalb die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Reserven- und Ressourceninformationen möglicherweise nicht mit ähnlichen Informationen vergleichbar sind, die von U.S. Unternehmen veröffentlicht werden. Die Anforderungen von NI 43-101 für die Identifizierung von Reserven und Ressourcen sind auch nicht dieselben wie die der SEC, und alle Reserven oder Ressourcen, die in Übereinstimmung mit NI 43-101 gemeldet werden, qualifizieren sich möglicherweise nicht als "Reserven" oder "Ressourcen" gemäß den SEC-Standards. Dementsprechend sind die hier dargelegten Informationen über Mineralreserven und -ressourcen möglicherweise nicht mit den Informationen vergleichbar, die von Unternehmen veröffentlicht werden, die gemäß den US-amerikanischen Standards berichten.

Diese Pressemitteilung stellt kein Angebot zum Verkauf der Aktien von Caledonia in den Vereinigten Staaten oder anderswo dar. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots dar, noch dürfen die Aktien von Caledonia in einer Provinz, einem Bundesstaat oder einer Gerichtsbarkeit verkauft werden, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung gemäß den Wertpapiergesetzen einer solchen Provinz, eines solchen Bundesstaats oder einer solchen Gerichtsbarkeit ungesetzlich wäre.

Verkürzte konsolidierte Gewinn- und Verlustrechnung und sonstiges Gesamtergebnis (ungeprüft)

($'000's)

3 Monate bis 30. September 9 Monate bis 30. September

2023 2022 2023 2022

Einnahmen 41,187 35,840 107,653 107,904

Lizenzgebühren (2,207) (1,796) (5,650) (5,408)

Produktionskosten (20,452) (15,802) (61,028) (44,663)

Abschreibung (4,385) (2,670) (10,049) (7,372)

Bruttogewinn 14,143 15,572 30,926 50,461

Sonstige Einnahmen 62 14 127 17

Sonstige Ausgaben (701) (552) (2,800) (1,835)

Verwaltungskosten (2,889) (2,789) (11,890) (8,068)

Netto-Fremdwährungs(verlust)gewinn (257) 1,559 (2,334) 6,640

Aktienbasierte Ausgaben mit Barausgleich (27) (25) (298) (335)

Aktienbasierte Aufwendungen mit Ausgleich durch Eigenkapitalinstrumente (233) (94) (564) (176)

Nettoaufwendungen für derivative Finanzinstrumente (102) 537 (590) (1,160)

Betriebsergebnis 9,996 14,222 12,577 45,544

Nettofinanzierungskosten (508) (9) (2,332) (300)

Gewinn vor Steuern 9,488 14,213 10,245 45,244

Steueraufwand (3,777) (4,018) (8,552) (14,051)

Gewinn des Berichtszeitraums 5,711 10,195 1,693 31,193

Sonstiges Gesamtergebnis

Posten, die in den Gewinn oder Verlust umgegliedert werden oder

umgegliedert werden

können

Umrechnungsdifferenzen aus der Umrechnung ausländischer (79) (699) (778) (858)

Geschäftsbetriebe

Gesamtergebnis der Periode 5,632 9,496 915 30,335

Gewinn (Verlust) zurechenbar an:

Eigentümer der Gesellschaft 4,506 8,614 (1,036) 25,932

Nicht beherrschende Anteile 1,205 1,581 2,729 5,261

Gewinn des Berichtszeitraums 5,711 10,195 1,693 31,193

Das Gesamtergebnis ist zuzurechnen:

Eigentümer der Gesellschaft 4,427 7,915 (1,814) 25,074

Nicht beherrschende Anteile 1,205 1,581 2,729 5,261

Gesamtergebnis der Periode 5,632 9,496 915 30,335

Gewinn (Verlust) pro Aktie (Cents)

Grundlegend 24.1 65.4 (6.8) 197.7

Verwässert 24.0 65.4 (6.8) 197.7

Bereinigter Gewinn pro Aktie (Cents)

Grundlegend 33.0 60.7 15.2 178.8

Gezahlte Dividende pro Aktie (Cent) 14.0 14.0 56.0 42.0

Zusammengefasste konsolidierte Vermögensübersicht (ungeprüft)

($'000's) Stand am 30. Sept. 31. Dez.

2023 2022

Langfristige Vermögenswerte insgesamt 265,813 196,764

Vorräte 18,826 18,334

Vorauszahlungen 5,093 3,693

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Forderungen 5,749 9,185

Forderungen aus Einkommensteuer - 40

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente 10,775 6,735

Derivative finanzielle Vermögenswerte 684 440

Zur Veräußerung gehaltene Vermögenswerte 13,397 -

Gesamtvermögen 320,337 235,191

Langfristige Verbindlichkeiten insgesamt 18,211 9,291

Schuldscheindarlehen - kurzfristiger Anteil 665 7,104

Leasingverbindlichkeiten - kurzfristiger Anteil 138 132

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und sonstige 17,459 17,454

Verbindlichkeiten

Zu zahlende Einkommensteuer 2,841 1,324

Aktienbasierte Vergütungen mit Barausgleich - kurzfristiger Anteil 674 1,188

Derivative finanzielle Verbindlichkeiten 22 -

Überziehungskredit 13,967 5,239

Verbindlichkeiten insgesamt 53,977 41,732

Eigenkapital insgesamt 266,360 193,459

Eigenkapital und Verbindlichkeiten insgesamt 320,337 235,191

Verkürzte konsolidierte Kapitalflussrechnungen (ungeprüft)

($'000's)

3 Monate per 9 Monate per

30. September 30. September

2023 2022 2023 2022

Mittelzufluss aus der Geschäftstätigkeit 16,963 11,717 17,629 41,901

Erhaltene Zinsen 21 7 30 10

Gezahlte Finanzierungskosten (331) (34) (1,762) (126)

Bezahlte Steuer (2,158) (2,767) (4,504) (5,993)

Nettomittelzufluss aus betrieblicher Tätigkeit 14,495 8,923 11,393 35,792

Cashflow aus der Investitionstätigkeit

Erwerb von Vermögenswerten des Sachanlagevermögens (9,573) (10,840) (20,175) (33,585)

Erwerb von Vermögenswerten zur Exploration und (597) (311) (880) (947)

Evaluierung

Erwerb von Verkaufsoptionen (1) - (812) -

Nettomittelabfluss aus der Investitionstätigkeit (10,171) (11,151) (21,867) (34,532)

Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit

Ausgeschüttete Dividenden (2,801) (2,709) (8,118) (7,197)

Zahlung von Leasingverbindlichkeiten (36) (36) (108) (115)

Rückzahlungen Golddarlehen - - - (3,698)

Erlöse aus Kaufoptionen - 415 - 239

Ausgegebene Aktien - Kapitalerhöhung (nach Abzug der - - 15,658 -

Transaktionskosten)

Schuldscheindarlehen - Motapa-Zahlung (563) - (7,250) -

Schuldscheindarlehen - Emissionserlöse aus - - 7,000 -

Solaranleihen (nach Abzug der

Transaktionskosten)

Netto-Mittelzufluss/(-abfluss) aus (3,400) (2,330) 7,182 (10,771)

Finanzierungstätigkeit

Nettoabnahme der Zahlungsmittel und

Zahlungsmitteläquivalente

Auswirkung von Wechselkursschwankungen auf die (1,209) (137) (1,396) (587)

Zahlungsmittel und

Zahlungsmitteläquivalente

Nettozahlungsmittel und -mitteläquivalente zu Beginn (2,907) 10,862 1,496 16,265

des

Berichtszeitraums

Nettozahlungsmittel und -mitteläquivalente am Ende (3,192) 6,167 (3,192) 6,167

des Berichtszeitraums

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=72781

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=72781&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=JE00BF0XVB15

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.