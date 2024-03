IRW-News: Caledonia Mining Corporation: Caledonia Mining Corporation Plc. - Wechsel des Non-Executive Director

IRW-PRESS: Caledonia Mining Corporation: Caledonia Mining Corporation Plc. - Wechsel des Non-Executive Director

St. Helier, 18. März 2024: Caledonia Mining Corporation Plc (Caledonia oder das Unternehmen - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/caledonia-mining-corporation-plc/) (NYSE AMERICAN: CMCL; AIM: CMCL; VFEX: CMCL) freut sich, bekannt zu geben, dass Tariro Gadzikwa mit Wirkung vom 15. März 2024 dem Board of Directors von Caledonia als unabhängiger Non-Executive Director beigetreten ist.

Darüber hinaus gibt das Unternehmen bekannt, dass Steve Curtis, der im Juni 2022 als Chief Executive Officer des Unternehmens in den Ruhestand getreten ist und dem Board of Directors seither in nicht-geschäftsführender Funktion angehört, beschlossen hat, aus dem Board of Directors auszuscheiden und sich daher bei der nächsten Jahreshauptversammlung nicht um eine Wiederernennung als Director bewerben wird. Er wird daher mit Wirkung der nächsten Jahreshauptversammlung des Unternehmens aus dem Board of Directors ausscheiden.

Herr John Kelly, Vorsitzender des Board of Directors, äußerte sich dazu:

Ich freue mich, Tariro im Board of Directors von Caledonia willkommen zu heißen. Sie verfügt über umfangreiche Board-Erfahrungen und besondere Kenntnisse in den Bereichen Audit, Risikomanagement, Unternehmensfinanzierung und Entwicklung von Finanzstrategien. Ihre Fähigkeiten werden für den Board of Directors von großem Wert sein. Als simbabwische Staatsbürgerin, die in Johannesburg lebt, wird Tariro die beträchtliche Erfahrung des Board of Directors im südlichen Afrika weiter vertiefen. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit ihr.

Ich möchte auch Steve für seinen Beitrag danken, den er seit seinem Rücktritt als Chief Executive Officer im Juni 2022 in nicht-geschäftsführender Funktion für den Board of Directors geleistet hat, und freue mich, dass er sich bereit erklärt hat, Caledonia weiterhin als Berater zur Verfügung zu stehen, damit das Management weiterhin von seiner Erfahrung und seinem Wissen profitieren kann.

Tariro Gadzikwa

Tariro Gadzikwa ist Wirtschaftsprüferin und Gründerin und Geschäftsführerin von MWJ Consulting Proprietary Limited, einem Beratungsunternehmen, das sich auf die Finanzberichterstattung und Due-Diligence-Prüfungen für börsennotierte und Private-Equity-Kunden in den Bereichen Bergbau, Öl und Gas sowie Energie spezialisiert hat.

Vor der Gründung von MWJ war sie Group Chief Financial Officer von Efora Energy Ltd (Efora, ehemals SacOil Holdings), wo sie acht Jahre lang verschiedene Führungspositionen im Finanzteam innehatte. Sie begann ihre Karriere bei PwC in Simbabwe und arbeitete anschließend in den Büros in Johannesburg, Baltimore und London, wo sie für mittlere und große Unternehmen in Simbabwe, Südafrika, den USA und Großbritannien Wirtschaftsprüfungs- und Finanzberatungsdienstleistungen einschließlich finanzieller Due Diligence und Strategieentwicklung erbrachte.

Sie hatte eine Reihe von Board-Positionen inne, zuletzt bei Efora und mehreren seiner Tochtergesellschaften in Südafrika, den Seychellen, Nigeria und Botswana, und ist derzeit im Board of Directors von Structured Risk Solutions, wo sie den Vorsitz des Nominierungsausschusses innehat.

Sie schloss ihr Studium an der Rhodes University, Südafrika, 2001 mit einem B.Com in Rechnungswesen ab.

Weitere Angaben, die gemäß den AIM-Regeln erforderlich sind, finden Sie in Anhang 1.

Weitere Informationen unter:

Caledonia Mining Corporation Plc

Mark Learmonth Tel: +44 1534 679 800

Camilla Horsfall Tel: +44 7817 841 793

Cavendish Capital Markets Limited (Nomad und Joint Broker)

Adrian Hadden

Pearl Kellie Tel: +44 207 397 1965

Tel: +44 131 220 9775

Liberum Capital Limited (Joint Broker) Tel: +44 20 3100 2000

Scott Mathieson/ Matt Hogg

Camarco, Finanz-PR (UK) Tel: +44 20 3757 4980

Gordon Poole

Julia Tilley

Elfie Kent

3PPB (Finanz-PR, Nordamerika) Tel: +1 917 991 7701

Patrick Chidley Tel: +1 203 940 2538

Paul Durham

Curate Public Relations (Simbabwe) Tel: +263 77802131

Debra Tatenda

IH Securities (Private) Limited (VFEX Sponsor - Simbabwe) Tel: +263 (242) 745 119/33/39

Lloyd Mlotshwa

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Anhang 1 - Tariro Gadzikwas derzeitige und frühere Posten im Board of Directors und andere Angelegenheiten, die gemäß Absatz (g) des Anhangs 2 der AIM-Regeln mitgeteilt werden müssen

Nachstehend finden Sie die Namen aller Unternehmen und Partnerschaften, bei denen Tariro Gadzikwa in den vergangenen fünf Jahren als eine Direktorin oder Partnerin tätig war.

Unternehmen Status

MWJ Consulting Proprietary Limited Gegenwärtig

Structured Risk Solutions Proprietary Ltd Gegenwärtig

Efora Energy Limited Zuvor

Efora Proprietary Limited Zuvor

Efora Holdings Proprietary Limited Zuvor

SacOil 233 Nigeria Limited Zuvor

SacOil 281 Nigeria Limited Zuvor

SacOil Holding Nigeria Limited Zuvor

SacOil Energy Equity Resources Limited Zuvor

Baltimore Manganese Mine Proprietary Limited Zuvor

Bushveld Pioneer Proprietary Limited Zuvor

Pioneer Coal Proprietary Limited Zuvor

RDK Mining Proprietary Limited Zuvor

Afric Oil Proprietary Limited Zuvor

Afric Oil Petroleum (Private) Limited Zuvor

Transfer Holdings (Proprietary) Limited Zuvor

Tariros vollständiger Name ist Tariro Rudo Gadzikwa (Mädchenname Mudzimuirema). Sie ist 46 Jahre alt.

Tariro hält keine Aktien oder Aktienoptionen des Unternehmens.

Tariro war bis Juli 2020 Non-Executive Director von Afric Oil Proprietary Limited. Afric Oil Proprietary Limited wurde im April 2021 als direkte Folge der Auswirkungen der COVID-19-Sperrmaßnahmen auf das Unternehmen wurde eine freiwillige Unternehmenssanierung durchgeführt.

Es gibt keine weiteren Angelegenheiten, die dem Unternehmen mitgeteilt wurden und die gemäß Absatz (g) von Anhang 2 der AIM-Regeln bekannt gegeben werden müssen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=73955

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=73955&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=JE00BF0XVB15

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.