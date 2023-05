IRW-News: Caledonia Mining Corporation: Caledonia Mining: Ergebnisse der Jahreshauptversammlung und Ernennung eines neuen Vorsitzenden des Board of Directors

IRW-PRESS: Caledonia Mining Corporation: Caledonia Mining: Ergebnisse der Jahreshauptversammlung und Ernennung eines neuen Vorsitzenden des Board of Directors

St Helier, 9. Mai 2023: Caledonia Mining Corporation Plc (das Unternehmen - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/caledonia-mining-corporation-plc/) gibt die Ergebnisse der Hauptversammlung (die HV) bekannt, die heute in St Helier, Jersey, stattgefunden hat.

Auf der HV waren insgesamt 70 Aktionäre anwesend (persönlich oder durch eine bevollmächtigte Vertretung). Dies entspricht 37,87 % der im Umlauf befindlichen stimmberechtigten Aktien des Unternehmens.

Die nachstehende Tabelle zeigt die Stimmen der Stimmrechtsbevollmächtigten zu den Beschlüssen 1(b) Beschluss 1(a) wäre die Wiederbestellung von Herrn Leigh Wilson gewesen, der am 4. Mai 2023 in den Ruhestand trat, folglich wurde dieser Beschluss zurückgezogen und der Hauptversammlung nicht vorgelegt.

bis 1(j), die durch Handzeichen ordnungsgemäß angenommen wurden, um die neun zur Wiederwahl benannten Personen als Directors zu bestätigen:

Benannte Person Abstimmungsart Stimmzahl %

Mark Learmonth Für 7.231.617 99,80%

Gegen 14.662 0,20%

Enthaltungen 19.783 -

Steven Curtis Für 5.913.726 81,61%

Gegen 1.332.550 18,39%

Enthaltungen 19.786 -

John Kelly Für 7.149.448 98,67%

Gegen 96.510 1,33%

Enthaltungen 20.104 -

Johan Holtzhausen Für 7.147.571 98,72%

Gegen 92.674 1,28%

Enthaltungen 25.817 -

Dana Roets Für 6.291.771 89,84%

Gegen 711.440 10,16%

Enthaltungen 262.851 -

Nick Clarke Für 7.152.756 98,79%

Gegen 87.515 1,21%

Enthaltungen 25.791 -

Geralda Wildschutt Für 7.173.942 99,08%

Gegen 66.606 0,92%

Enthaltungen 25.514 -

Gordon Wylie Für 7.186.216 99,25%

Gegen 53.959 0,75%

Enthaltungen 25.887 -

Victor Gapare Für 7.215.737 99,76%

Gegen 17.636 0,24%

Enthaltungen 32.689 -

Des Weiteren wurden auf der HV die Beschlüsse 2 und 3 verabschiedet:

- BDO South Africa Inc. wurde für das folgende Jahr erneut zum Wirtschaftsprüfer des Unternehmens bestellt und die Directors wurden bevollmächtigt, die Vergütung festzulegen.

- die Herren Holtzhausen, Kelly und Wildschutt wurden erneut als Mitglieder in den Prüfungsausschuss bestellt.

Der vollständige Text jedes Beschlusses ist zusammen mit den Erläuterungen in der Ankündigung der HV und im Informationsrundschreiben der Geschäftsleitung, datiert den 27. März 2023, enthalten, die auf der Webseite des Unternehmens, www.caledoniamining.com, zu finden sind.

Herr Kelly, der nach dem Ausscheiden von Herrn Leigh Wilson am 4. Mai 2023 als Interimsvorsitzender des Board of Directors (Vorsitzender) fungierte, wurde auf einer Sitzung des Board of Directors unmittelbar nach der Jahreshauptversammlung zum Vorsitzenden ernannt. In Anbetracht der Richtlinien des Unternehmens, dass der Vorsitzende nicht Mitglied des Prüfungsausschusses sein darf, wurde an seiner Stelle ein anderer unabhängiger, nicht geschäftsführender Direktor, Herr Gordon Wylie, in den Prüfungsausschuss berufen.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Caledonia Mining Corporation Plc

Mark Learmonth

Tel: +44 1534 679 800

Camilla Horsfall

Tel: +44 7817 841 793

Cenkos Securities plc (Nomad und gemeinsamer Makler)

Adrian Hadden

Tel: +44 207 397 1965

Neil McDonald

Tel: +44 131 220 9771

Pearl Kellie

Tel: +44 131 220 9775

Liberum Capital Limited (gemeinsamer Makler)

Scott Mathieson/Kane Collings

Tel: +44 20 3100 2000

BlytheRay Financial PR (UK)

Tim Blythe/Megan Ray

Tel: +44 207 138 3204

3PPB (Financial PR, Nordamerika)

Patrick Chidley

Tel: +1 917 991 7701

Paul Durham

Tel: +1 203 940 2538

Curate Public Relations (Simbabwe)

Debra Tatenda

Tel: +263 77802131

IH Securities (Private) Limited (VFEX Sponsor - Simbabwe)

Lloyd Mlotshwa

Tel: +263 (242) 745 119/33/39

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=70460

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=70460&tr=1

