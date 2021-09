IRW-News: Caledonia Mining Corporation: Caledonia Mining erwirbt das Maligreen-Projekt mit 940.000 Unzen in Simbabwe (NYSE AMERICAN: CMCL; AIM: CMCL)

IRW-PRESS: Caledonia Mining Corporation: Caledonia Mining erwirbt das Maligreen-Projekt mit 940.000 Unzen in Simbabwe (NYSE AMERICAN: CMCL; AIM: CMCL)

St. Helier, 23. September 2021 - Caledonia Mining Corporation Plc ("Caledonia" oder das "Unternehmen" - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/caledonia-mining-corporation-plc/ ) freut sich bekannt zu geben, dass es eine Vereinbarung über den Kauf der Bergbau-Claims auf dem Projekt Maligreen ("Maligreen"), einer Liegenschaft im Bergbaudistrikt Gweru in den Midlands von Simbabwe, von Pan African Mining (Private) Limited, einem Privatunternehmen in Simbabwe, für einen Gesamtbetrag von 4 Mio. USD in bar abgeschlossen hat. Das Grundstück enthält schätzungsweise eine NI 43-101-konforme abgeleitete Mineralressource von etwa 940.000 Unzen Gold Diese Pressemitteilung wurde von Dana Roets (B. Eng. (Min.), MBA, Pr. Eng., FSAIMM, AMMSA), Chief Operating Officer, der qualifizierten Person des Unternehmens gemäß dem kanadischen National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects ("NI 43-101"), genehmigt. Die unabhängige qualifizierte Person des Unternehmens im Sinne von NI 43-101, Herr Uwe Engelmann (BSc (Zoo. & Bot.), BSc Hons (Geol.), Pr.Sci.Nat. Nr. 400058/08, MGSSA) von Minxcon (Pty) Ltd. hat die hier veröffentlichten Daten, einschließlich der Probenahme-, Analyse- und Testdaten, die für die Mineralressourcenschätzung herangezogen wurden, verifiziert, indem er die Methoden, Ergebnisse und alle Verfahren, die in Übereinstimmung mit der Branchenpraxis durchgeführt wurden, überprüft hat, und alle Angelegenheiten waren nach seinem professionellen Urteil konsistent und genau. Der Verifizierungsprozess unterlag keinen Einschränkungen. Ein gemäß NI 43-101 erstellter technischer Bericht für Maligreen wird vom Unternehmen innerhalb von 45 Tagen nach dieser Pressemitteilung auf SEDAR (www.sedar.com) eingereicht werden.

.

Maligreen ist ein bedeutendes Brachflächenexplorationsgebiet, auf dem in den letzten 30 Jahren bedeutende Explorations- und Evaluierungsarbeiten durchgeführt wurden:

- Geschätzte 60.000 Meter Diamantkern- und Perkussionsbohrungen

- 3,5 Tonnen metallurgische Massenversuche

- Aeromagnetische und geophysikalische Bodenuntersuchungen

Zum 31. August 2021 beherbergt Maligreen schätzungsweise eine NI 43-101-konforme abgeleitete Mineralressource von etwa 940.000 Unzen Gold in 15,6 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 1,88g/t. 76 % der abgeleiteten Mineralressource (etwa 712.000 Unzen) liegen in einer Tiefe von weniger als 220 m, was auf das Potenzial für einen Tagebaubetrieb hinweist. Die abgeleitete Mineralressource wurde mit einem Cutoff-Gehalt von 0,4 g/t für einen möglichen Tagebau und 1,5 g/t für einen möglichen Untertagebau geschätzt Bei der Schätzung der abgeleiteten Mineralressource wurden die folgenden Annahmen zugrunde gelegt:

1. Goldpreis von 1.800 USD/oz zur Bestimmung der Cut-offs

2. Die Bodenschätze sind durch den Tagebau erschöpft

3. Für die Mineralressourcen wurde ein Cut-off-Wert von 0,4 g/t Au für den Tagebau (220 m unter der Oberfläche) angesetzt.

4. Die verwendeten Dichten betrugen 2,44 t/m³ für Oxid, 2,67 t/m³ für Übergangsmaterial und 2,88 t/m³ für Sulfidmaterial.

5. Mineralressource, die aufgrund der Qualität der Schätzung, der Dichte der Probenahme sowie der Qualität und des Vertrauens in die Daten als abgeleitet eingestuft wird

6. Für abgeleitete Mineralressourcen wurden geologische Verluste von 15% angesetzt.

7. Mineralressourcen, die als Gesamtmineralressourcen ausgewiesen und nicht zugerechnet werden

8. Alle Tonnagen sind in metrischen Tonnen angegeben, und die Berechnung des Goldgehalts basiert auf einer Umrechnung von 1 kg = 32,15076 oz.

. Erste Bewertungen der abgeleiteten Mineralressource weisen auf eine günstige Tonnagekurve hin; bei Anwendung eines höheren Cutoff-Gehalts von 1,0 g/t verringert sich die gesamte geschätzte abgeleitete Mineralressource um 12 % auf etwa 827.000 Unzen bei einem Gehalt von 2,79 g/t, was einem 48 % höheren Gehalt entspricht. Diese günstige Dynamik bei den Gehalten bietet ein hohes Maß an Flexibilität bei der Bewertung eines zukünftigen Bergbaubetriebs.

Die Gesamtfläche von Maligreen beträgt etwa 550 Hektar und umfasst zwei historische Tagebaubetriebe, in denen zwischen 2000 und 2002 etwa 20.000 Unzen Gold aus Oxiden abgebaut wurden; danach wurde der Betrieb eingestellt. Caledonia plant, über einen Zeitraum von 18 bis 24 Monaten Bohrungen auf zunächst 4.800 Metern zu geschätzten Kosten von 1,6 Millionen US$ durchzuführen, um das Verständnis der bestehenden Ressource zu verbessern und das Potenzial für einen Bergbaubetrieb zu bewerten. Weitere Explorationsmöglichkeiten bestehen innerhalb des Claimsgebiets und ein anschließendes Explorationsprogramm wird in Betracht gezogen, um die Fortsetzung der bestehenden abgeleiteten Mineralressource in der Tiefe im Nordwesten und die Streicherweiterung im nördlichen Teil des Grundstücks zu erkunden.

Steve Curtis, Chief Executive Officer, kommentierte die Ankündigung mit den Worten:

"Wir freuen uns über den Abschluss dieser Vereinbarung zum Erwerb der Claims auf Maligreen, einer der bedeutendsten Explorationsmöglichkeiten in Simbabwe. Die Liegenschaft verfügt über ein beträchtliches Potenzial und hat von einer langjährigen Explorationstätigkeit profitiert. Eine erste Bewertung der abgeleiteten Mineralressource durch unser eigenes Team und durch unabhängige Berater deutet auf das Potenzial für einen bedeutenden Bergbaubetrieb mit einer NI 43-101-konformen abgeleiteten Mineralressource von fast einer Million Unzen mit einem Gehalt von 1,88 g/t hin, was einem akzeptablen Tagebaugehalt entspricht. Darüber hinaus deutet unser Verständnis der Gehalts-Tonnage-Kurve darauf hin, dass die Lagerstätte wahrscheinlich ein hohes Maß an Abbauflexibilität bieten wird, obwohl in diesem Bereich noch viel mehr Arbeit erforderlich ist. Wir sind der Ansicht, dass das Grundstück auch ein beträchtliches Aufwärtsexplorationspotenzial bei den nordwestlichen Erweiterungen der bestehenden abgeleiteten Mineralressource und bei zusätzlichen Explorationszielen im nördlichen Teil des Grundstücks bietet.

"Diese Transaktion ist ein wichtiger nächster Schritt bei der Verfolgung der Strategie von Caledonia, ein Multi-Asset-Goldproduzent in Simbabwe zu werden, einem der letzten Goldgebiete in Afrika.

Die in dieser Bekanntmachung enthaltenen Informationen werden von der Gesellschaft als Insiderinformationen gemäß der Marktmissbrauchsverordnung (EU) Nr. 596/2014 ("MAR") betrachtet, da sie aufgrund des European Union (Withdrawal) Act 2018 Teil des nationalen Rechts des Vereinigten Königreichs sind, und werden in Übereinstimmung mit den Verpflichtungen der Gesellschaft gemäß Artikel 17 der MAR offengelegt.

