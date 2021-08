IRW-News: Caledonia Mining Corporation: Caledonia Mining gibt Ergebnisse für das Quartal zum 30. Juni 2021 bekannt

IRW-PRESS: Caledonia Mining Corporation: Caledonia Mining gibt Ergebnisse für das Quartal zum 30. Juni 2021 bekannt

12. August 2021: Caledonia Mining Corporation Plc (NYSE AMERICAN: CMCL; AIM: CMCL) "Caledonia" oder das "Unternehmen" - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/caledonia-mining-corporation-plc/) gibt seine Betriebs- und Finanzergebnisse für das Quartal und die sechs Monate bis zum 30. Juni 2021 (das "Quartal" bzw. das "erste Halbjahr") bekannt. Weitere Informationen zu den Finanz- und Betriebsergebnissen für das Quartal und das erste Halbjahr finden Sie in der Management Discussion and Analysis ("MD&A") und den ungeprüften Jahresabschlüssen, die auf der Website des Unternehmens verfügbar sind und auf SEDAR veröffentlicht wurden.

Finanzdaten Highlights für das 2. Quartal per 30. Juni 2021

- Bruttoeinnahmen in Höhe von 30,0 Millionen US-Dollar, ein Anstieg um 31 Prozent gegenüber den 22,9 Millionen US-Dollar im zweiten Quartal 2020 ("Q2 2020").

- Bruttogewinn von 13,9 Millionen US-Dollar, ein Anstieg um 51 Prozent gegenüber 9,2 Millionen US-Dollar im zweiten Quartal 2020.

- Das EBITDA (ohne Wertminderungen von Vermögenswerten, Nettowechselkursgewinne und -verluste und Exportanreize) von 14,0 Millionen US-Dollar, ein Anstieg um 103 Prozent gegenüber den 6,9 Millionen US-Dollar im zweiten Quartal 2020.

- Minenbetriebskosten von 715 $ pro Unze (Q2 2020, 811 $ pro Unze).

- Nachhaltige Gesamtkosten ("AISC")1 ohne Exportanreize von 1.075 $ pro Unze (Q2 2020, 868 $ pro Unze).

- Unverwässerter IFRS-Gewinn pro Aktie (EPS") von 21,1 Cent (Q2 2020, 43,1 Cent).

- Bereinigtes EPS von 62,6 Cents (Q2 2020, 36,8 Cents).

- Netto-Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit in Höhe von 12,7 Millionen US-Dollar (2. Quartal 2020, 4,0 Millionen US-Dollar).

- Nettobarmittel und Barmitteläquivalente in Höhe von 16,7 Millionen US-Dollar (2. Quartal 2020, 11,6 Millionen US-Dollar).

- Im April wurde eine Gesamtdividende von 12 Cent pro Aktie gezahlt; eine weitere Dividende zum erhöhten Satz von 13 Cent pro Aktie wurde im Juli gezahlt.

Operative Höhepunkte

- 16.710 Unzen Gold wurden im Quartal produziert, 24 % mehr gegenüber 13.499 Unzen im zweiten Quartal 2020 und ein neuer Produktionsrekord für ein zweites Quartal.

- 29.907 Unzen wurden im ersten Halbjahr produziert, acht Prozent mehr als die 27.732 Unzen, die im ersten Halbjahr 2020 produziert wurden.

- Im Quartal wurden über 165.000 Tonnen Erz abgebaut und vermahlen, was einen neuen Produktionsrekord für ein Quartal darstellt und den Beitrag des Ende März 2021 in Betrieb genommenen Zentralschachtes sowie den Aufbau auf das Ziel von 80.000 Unzen pro Jahr ab 2022 widerspiegelt.

Ausblick

- Die Produktion im Juli betrug 5.995 Unzen, was einen weiteren Anstieg der durchschnittlichen monatlichen Produktion bedeutet und zeigt, dass Blanket auf dem besten Weg ist, seine Produktionsprognose von 61.000 bis 67.000 Unzen für 2021 zu erreichen.

- Die Kostenprognose für das Jahr 2021 liegt im Bereich von 740 bis 815 $ pro Unze; die Prognose für die AISC liegt bei 985 bis 1.080 $ pro Unze.

- Im Anschluss an die Meldung des Unternehmens vom 11. Dezember 2020, dass es eine Option auf das Grundstück Glen Hume erworben hat, hat Caledonia beschlossen, diese Option auf das Grundstück Glen Hume aufgrund enttäuschender Explorationsergebnisse nicht auszuüben. Caledonia wird Explorationsarbeiten auf Connemara North, dem anderen Optionsgrundstück in Simbabwe, wie am 17. Dezember 2020 bekannt gegeben, durchführen. Caledonia wird weitere Investitionsmöglichkeiten in Simbabwe und anderswo in Betracht ziehen.

Steve Curtis, Chief Executive Officer, kommentierte die Ankündigung mit den Worten:

"Über 165.000 Tonnen wurden im Quartal gefräst, was einen neuen Rekord für Blanket darstellt und den Beitrag des Central Shaft widerspiegelt, der jetzt in Betrieb ist.

"Höhere Produktion, niedrigere Kosten und ein höherer Goldpreis führten zu einer deutlichen Steigerung der zugrunde liegenden Rentabilität unseres Unternehmens, wobei der Bruttogewinn gegenüber dem Vergleichsquartal 2020 um 51 Prozent stieg. Der Nettogewinn wurde durch die Wertminderung des Explorationsvermögenswertes Glen Hume beeinträchtigt, nachdem das Board beschlossen hatte, dieses Projekt nicht weiter zu verfolgen, da das Grundstück nicht den strategischen Anforderungen von Caledonia in Bezug auf Größe, Gehalt und Breite entspricht. Das EBITDA, ohne Berücksichtigung von Wechselkursgewinnen und -verlusten, Exportanreizen und Wertminderungen von Vermögenswerten, stieg um mehr als 100 % von 6,9 Mio. $ im zweiten Quartal 2020 auf 14,0 Mio.$ im Berichtsquartal.

"Die gesteigerte Produktion bedeutete, dass der operative Cashflow im Quartal fast 15,0 Mio. $ betrug, verglichen mit 2,5 Mio. $ im Vorquartal und 5,4 Mio. $ im Vergleichsquartal.

"Wir haben eine hervorragende Produktion erreicht, ohne Kompromisse bei der Sicherheit einzugehen. Im Laufe des Quartals hat Blanket den Meilenstein von zwei Millionen Schichten ohne Todesfälle erreicht.

"Die Produktion im Juli betrug etwas weniger als 6.000 Unzen Gold, was zeigt, dass Blanket die Produktion weiterhin auf die Zielrate von 6.700 Unzen pro Monat hochfährt, die erforderlich ist, um das Produktionsziel von 80.000 Unzen pro Jahr ab 2022 zu erreichen.

"Obwohl COVID-19 keine erkennbaren Auswirkungen auf die Produktion im Quartal hatte, hat das Management wieder strenge Zugangskontrollen zur Mine und zum Minendorf eingeführt, um die Übertragungsrate des Virus zu begrenzen. Blanket ist außerdem dabei, seine Belegschaft und deren Familien zu impfen.

"Das Solarprojekt, das rund 27 Prozent des durchschnittlichen täglichen Stromverbrauchs von Blanket decken soll, befindet sich derzeit in der Beschaffungsphase und wird voraussichtlich im April 2022 abgeschlossen.

"Im April zahlte das Unternehmen eine weitere erhöhte Quartalsdividende von 12 Cents pro Aktie und erklärte dann im Juli eine Quartalsdividende von 13 Cents pro Aktie, die Ende Juli ausgezahlt wurde. Dies war die sechste erhöhte Quartalsdividende und eine Steigerung um 89 Prozent gegenüber den im Oktober 2019 gezahlten 6,875 Cent.

"Dies war ein starkes Quartal, und mit diesen Ergebnissen sind wir gut aufgestellt, um unsere Prognose von 61.000 bis 67.000 Unzen für das Jahr zu erreichen. Unser unmittelbarer strategischer Fokus liegt weiterhin auf der Steigerung der Produktion auf 80.000 Unzen im Jahr 2022, während wir gleichzeitig weitere Explorations- und Erschließungsarbeiten mit dem Ziel durchführen, die Lebensdauer der Mine über das Jahr 2034 hinaus zu verlängern und damit die langfristige Zukunft von Blanket zu sichern und zu verbessern. Caledonia wird auch weitere Investitionsmöglichkeiten in Simbabwe und anderswo prüfen."

1 Nicht-IFRS-Kennzahlen wie "On-mine cost per ounce", "All-in sustaining cost per ounce" und "adjusted EPS" werden in diesem Dokument verwendet. Siehe Abschnitt 10 der MD&A für eine Diskussion der Non-IFRS-Kennzahlen.

2 Siehe den technischen Bericht mit dem Titel "Caledonia Mining Corporation Plc NI 43-101 Technical Report on the Blanket Gold Mine, Zimbabwe" vom 17. Mai 2021, der von Minxcon (Pty) Ltd. erstellt und vom Unternehmen am 26. Mai 2021 auf SEDAR eingereicht wurde. Herr Dana Roets (B Eng (Min.), MBA, Pr.Eng., FSAIMM, AMMSA), Chief Operating Officer, ist die qualifizierte Person des Unternehmens gemäß der kanadischen Vorschrift National Instrument 43-101 und hat alle wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung genehmigt.

Hinweis: Diese Bekanntmachung enthält Insiderinformationen, die gemäß der Marktmissbrauchsverordnung (EU) Nr. 596/2014 ("MAR") offengelegt werden, da diese aufgrund des European Union (Withdrawal) Act 2018 Teil des nationalen Rechts des Vereinigten Königreichs ist, und wird gemäß den Verpflichtungen des Unternehmens nach Artikel 17 der MAR offengelegt.

Vorsichtshinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Informationen

Bei den in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen und Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen, handelt es sich um "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze, die Risiken und Ungewissheiten in Bezug auf die aktuellen Erwartungen, Absichten, Pläne und Überzeugungen von Caledonia beinhalten, aber nicht darauf beschränkt sind. Zukunftsgerichtete Informationen sind häufig an zukunftsgerichteten Begriffen wie "antizipieren", "glauben", "erwarten", "Ziel", "planen", "anvisieren", "beabsichtigen", "schätzen", "könnten", "sollten", "könnten" und "werden" oder der Verneinung dieser Begriffe oder ähnlichen Begriffen zu erkennen, die auf zukünftige Ergebnisse oder andere Erwartungen, Überzeugungen, Pläne, Ziele, Annahmen, Absichten oder Aussagen über zukünftige Ereignisse oder Leistungen hinweisen. Beispiele für zukunftsgerichtete Informationen in dieser Pressemitteilung sind: Produktionsprognosen, Schätzungen der zukünftigen/angepeilten Produktionsraten und unsere Pläne und Zeitplanung hinsichtlich weiterer Explorationen, Bohrungen und Erschließungen. Diese zukunftsgerichteten Informationen basieren zum Teil auf Annahmen und Faktoren, die sich ändern oder als falsch erweisen können, wodurch die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von jenen abweichen können, die in den zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückt oder impliziert wurden. Zu diesen Faktoren und Annahmen gehören unter anderem: Unvermögen, geschätzte Ressourcen und Reserven zu ermitteln, von den Schätzungen abweichende Erzgehalte und -ausbeuten, Erfolg zukünftiger Explorations- und Bohrprogramme, Zuverlässigkeit von Bohr-, Probenahme- und Analysedaten, ungenaue Annahmen hinsichtlich der Repräsentativität der Mineralisierung, Erfolg geplanter metallurgischer Testarbeiten, erheblich von den Schätzungen abweichende Kapital- und Betriebskosten, Verzögerungen bei der Erlangung oder Nichterteilung erforderlicher behördlicher, umweltbezogener oder sonstiger Projektgenehmigungen, Inflation, Wechselkursschwankungen, Schwankungen der Rohstoffpreise, Verzögerungen bei der Erschließung von Projekten und andere Faktoren.

Inhaber von Wertpapieren, potenzielle Inhaber von Wertpapieren und andere potenzielle Investoren sollten sich darüber im Klaren sein, dass diese Aussagen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren unterliegen, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen angenommen werden. Solche Faktoren beinhalten, sind aber nicht beschränkt auf: Risiken im Zusammenhang mit Schätzungen von Mineralreserven und Mineralressourcen, die sich als ungenau erweisen, Schwankungen des Goldpreises, Risiken und Gefahren im Zusammenhang mit dem Geschäft der Mineralexploration, -erschließung und -förderung, Risiken im Zusammenhang mit der Kreditwürdigkeit oder der finanziellen Situation von Lieferanten, Raffinierern und anderen Parteien, mit denen das Unternehmen Geschäfte macht; unzureichende Versicherungen oder die Unfähigkeit, eine Versicherung abzuschließen, um diese Risiken und Gefahren abzudecken, Beziehungen zu Mitarbeitern, Beziehungen zu und Ansprüche von lokalen Gemeinden und indigenen Bevölkerungsgruppen, politische Risiken, Risiken im Zusammenhang mit Naturkatastrophen, Terrorismus, zivilen Unruhen, Bedenken hinsichtlich der öffentlichen Gesundheit (einschließlich Gesundheitsepidemien oder Ausbrüche von übertragbaren Krankheiten wie dem Coronavirus (COVID-19)), Verfügbarkeit und steigende Kosten im Zusammenhang mit Bergbau-Inputs und Arbeitskräften; der spekulative Charakter der Mineralexploration und -erschließung, einschließlich der Risiken des Erhalts oder der Aufrechterhaltung der erforderlichen Lizenzen und Genehmigungen, abnehmender Mengen oder Gehalte der Mineralreserven beim Abbau; die globale Finanzlage, die tatsächlichen Ergebnisse laufender Explorationsaktivitäten, Änderungen der Schlussfolgerungen wirtschaftlicher Bewertungen und Änderungen der Projektparameter, um unvorhergesehenen wirtschaftlichen oder anderen Faktoren Rechnung zu tragen, Risiken erhöhter Kapital- und Betriebskosten, Umwelt-, Sicherheits- oder behördliche Risiken, Enteignung, das Eigentumsrecht des Unternehmens an Grundstücken, einschließlich des Eigentums an diesen Grundstücken, der verstärkte Wettbewerb in der Bergbaubranche um Grundstücke, Ausrüstung, qualifiziertes Personal und deren Kosten, Risiken in Bezug auf die Ungewissheit der zeitlichen Planung von Ereignissen, einschließlich der angestrebten Steigerung der Produktionsrate, und Währungsschwankungen. Inhaber von Wertpapieren, potenzielle Inhaber von Wertpapieren und andere potenzielle Investoren werden davor gewarnt, sich in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen. Es liegt in der Natur der Sache, dass zukunftsgerichtete Informationen zahlreiche Annahmen, inhärente Risiken und Ungewissheiten, sowohl allgemeiner als auch spezifischer Art, beinhalten, die zu der Möglichkeit beitragen, dass die Vorhersagen, Prognosen, Projektionen und verschiedene zukünftige Ereignisse nicht eintreten werden. Caledonia übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen öffentlich zu aktualisieren oder anderweitig zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder anderer Faktoren, die diese Informationen beeinflussen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Diese Pressemitteilung stellt kein Angebot zum Verkauf der Aktien von Caledonia in den Vereinigten Staaten oder anderswo dar. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots dar, noch dürfen die Aktien von Caledonia in einer Provinz, einem Bundesstaat oder einer Gerichtsbarkeit verkauft werden, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung gemäß den Wertpapiergesetzen einer solchen Provinz, eines solchen Bundesstaats oder einer solchen Gerichtsbarkeit ungesetzlich wäre.

Verkürzte ungeprüfte konsolidierte Gewinn- und

Verlustrechnung und sonstiges

Gesamtergebnis

($000s) 3 Monate bis 6 Monate bis

30. 30.

Juni Juni

2020 2021 2020 2021

Einnahmen 22,913 29,977 46,515 55,697

Lizenzgebühren (1,146)(1,503)(2,328)(2,792)

Produktionskosten (11,451(12,362(22,138(25,219

) ) ) )

Abschreibung (1,141)(2,199)(2,314)(3,392)

Bruttogewinn 9,175 13,913 19,735 24,294

Sonstige Einnahmen 2,791 7 4,709 30

Sonstige Ausgaben (1,314)(3,883)(1,522)(4,141)

Verwaltungskosten (1,275)(1,745)(2,822)(3,355)

Netto-Fremdwährungsgewinn (-ver 1,486 (345) 3,709 (72)

lust

)

Aktienbasierte Vergütung mit Ba (762) (31) (946) (183)

rausgleich

Zeitwertverluste aus derivative (113) 7 (148) (107)

n

Vermögenswerten

Ergebnis der betrieblichen Täti 9,988 7,923 22,715 16,466

gkeit

Nettofinanzierungskosten (129) (223) (267) (341)

Gewinn vor Steuern 9,859 7,700 22,448 16,125

Steueraufwand (3,507)(3,893)(6,417)(6,895)

Gewinn des Berichtszeitraums 6,352 3,807 16,031 9,230

Sonstiges Gesamtergebnis

Posten, die in den Gewinn oder

Verlust umgegliedert werden

oder umgegliedert werden

können

Umrechnungsdifferenzen aus der 293 383 (1,058)181

Umrechnung ausländischer

Geschäftsbetriebe

Gewinn zuzurechnen: 6,645 4,190 14,973 9,411

Aktionäre der Gesellschaft 5,134 2,694 13,374 7,244

Nicht beherrschende Anteile 1,218 1,113 2,657 1,986

Gewinn des Berichtszeitraums 6,352 3,807 16,031 9,230

Das Gesamtergebnis ist zuzurech

nen

:

Aktionäre der Gesellschaft 5,427 3,077 12,316 7,425

Nicht-beherrschende Anteile 1,218 1,113 2,657 1,986

Gesamtergebnis der Periode 6,645 4,190 14,973 9,411

Gewinn pro Aktie (Cent)

Grundlegend 43.1 21.1 114.3 58.4

Verwässert 43.0 21.1 114.1 58.4

Bereinigter Gewinn pro Aktie

(Cents)

Grundlegend 36.8 62.6 93.5 114.2

Erklärte Dividende pro Aktie 16.0 12.0 23.5 23.0

(Cent)

Zusammengefasste konsolidierte Finanzlage (ungeprüft)

($000s) Stand31. 30.

am Dezem Juni

ber

2020 2021

Langfristige Vermögenswerte ins 133,33140,92

gesamt 4 5

Vorräte 16,79815,625

Vorauszahlungen 1,974 4,827

Forderungen aus Lieferungen 4,962 9,306

und Leistungen und sonstige

Forderungen

Forderungen aus Einkommensteuer 76 179

Zahlungsmittel und Zahlungsmitt 19,09216,669

eläquivalente

Derivative finanzielle Vermögen 1,184 -

swerte

Zur Veräußerung gehaltene Vermö 500 500

genswerte

Gesamtvermögen 177,92188,03

0 1

Langfristige Verbindlichkeiten 9,913 11,781

insgesamt

Darlehen und Anleihen - 408 178

kurzfristiger

Anteil

Leasingverbindlichkeiten - kurz 61 104

fristiger

Anteil

Verbindlichkeiten aus 8,664 8,968

Lieferungen und Leistungen

und sonstige

Verbindlichkeiten

Zu zahlende Ertragssteuern 495 1,497

Aktienbasierte Vergütung mit 336 1,555

Barausgleich - kurzfristiger

Anteil

Verbindlichkeiten insgesamt 19,87724,083

Eigenkapital insgesamt 158,04163,94

3 8

Eigenkapital und 177,92188,03

Verbindlichkeiten 0 9

insgesamt

Verkürzte konsolidierte Kapitalflussrechnung

(ungeprüft)

($000s)

3 Monate bis 6 Monate bis

30. 30.

Juni Juni

2020 2021 2020 2021

Cashflow aus betrieblicher Tätigkei

t

Aus der Geschäftstätigkeit 5,413 14,9816,37117,537

erwirtschaftete Zahlungsmittel 7

Gezahlte Nettozinsen (123) (124)(263) (247)

Bezahlte Steuer (1,315)(2,13(2,034(2,598)

4) )

Nettozahlungsmittel aus betrieblich 3,975 12,7214,07414,692

er 9

Tätigkeit

Cashflow aus der Investitionstätigk

eit

Erwerb von Vermögenswerten des (3,228)(7,42(7,921(13,769

Sachanlagevermögens 5) ) )

Erwerb von Vermögenswerten zur - (784) (974)

Exploration und

Evaluierung

(Erwerb)/Realisierung von Gold ETF (1,058)1,083(1,0581,083

)

Erlöse aus der Veräußerung einer - - 900 340

Tochtergesellschaft

Nettomittelabfluss aus der Investit (4,286)(7,12(8,079(13,320

ionstätigkeit 6) ) )

Cashflow aus der Finanzierungstätig

keit

Ausgeschüttete Dividenden (1,012)(1,81(1,981(3,506)

4) )

Rückzahlung eines langfristigen Dar - (102)- (206)

lehens

Zahlung von Leasingverbindlichkeite (32) (33) (57) (65)

n

Einnahme aus ausgeübten Aktienoptio 30 - 30 -

nen

Nettomittelabfluss aus der Finanzie (1,014)(1,94(2,008(3,777)

rungstätigkeit 9) )

Netto-(Abnahme)/Zunahme der (1,325)3,6543,987 (2,404)

Zahlungsmittel und

Zahlungsmitteläquivalente

Auswirkungen von (861) (12) (1,241(18)

Wechselkursschwankungen auf den )

Kassenbestand

Nettozahlungsmittel und 13,825 13,028,893 19,092

-mitteläquivalente zu Beginn des 7

Berichtszeitraums

Nettozahlungsmittel und 11,639 16,6611,63916,669

-mitteläquivalente am Ende des 9

Berichtszeitraums

