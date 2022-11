IRW-News: Copper Mountain Mining Corp: Copper Mountain Mining erhält die Zustimmung der Anleihegläubiger zum Verkauf des Eva-Kupferprojekts und der australi...

IRW-PRESS: Copper Mountain Mining Corp: Copper Mountain Mining erhält die Zustimmung der Anleihegläubiger zum Verkauf des Eva-Kupferprojekts und der australischen Explorationsgrundstücke und kündigt ein Anleiherückkaufangebot an

Vancouver, British Columbia - 28. November 2022 - Copper Mountain Mining Corporation (TSX: CMMC | ASX: C6C) (das "Unternehmen" oder "Copper Mountain" - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/copper-mountain-mining-corp/) freut sich bekannt zu geben, dass es die Genehmigung der Anleihegläubiger ("Genehmigung der Anleihegläubiger") im Rahmen seiner vorrangig besicherten Anleihen in Höhe von 250 Millionen US$ (die "Anleihen") für den zuvor angekündigten Verkauf seines zu 100 % unternehmenseigenen Kupferprojekts Eva und seines 2.100 km² langen Explorationslandpakets in Queensland, Australien (die "Transaktion") an Harmony Gold Mining Company Limited (JSE: HAR) (NYSE: HMY) ("Harmony") erhalten hat. Weitere Einzelheiten zur Transaktion finden Sie in der Pressemitteilung von Copper Mountain vom 6. Oktober 2022 ("Copper Mountain Mining gibt Vereinbarung über den Verkauf des Kupferprojekts Eva und der australischen Explorationsgrundstücke für eine Gesamtsumme von bis zu 230 Millionen US$ bekannt").

Der Erhalt der Zustimmung der Anleihegläubiger ist eine Bedingung für den Abschluss der Transaktion. Der Abschluss der Transaktion unterliegt weiterhin bestimmten üblichen Bedingungen, einschließlich der Tatsache, dass Harmony vom Foreign Investment Review Board (FIRB) in Australien eine schriftliche Bestätigung erhält, dass die australische Regierung keine Einwände gemäß dem Foreign Acquisitions and Takeovers Act 1975 hat. Die Transaktion wird voraussichtlich spätestens im ersten Quartal 2023 abgeschlossen sein.

Zusammenfassung des Anleiherückkaufangebots

Im Zusammenhang mit der Genehmigung der Anleihegläubiger hat sich das Unternehmen verpflichtet, innerhalb von 30 Tagen nach Abschluss der Transaktion:

- eine einmalige Änderungsgebühr von 0,25 % des Nennbetrags der ausstehenden Anleihen anteilig an die Anleihegläubiger zu zahlen; und

- Ein Angebot zum Rückkauf von Anleihen für einen Gesamtmindestnennbetrag von 87.000.000 US$ (das "Rückkaufangebot") zu einem Angebotspreis von 103,00 Prozent des Nennbetrags der Anleihen (zuzüglich aufgelaufener Zinsen auf den zurückgekauften Betrag) abzugeben.

Das Rückkaufangebot wird durch einen Teil der gesamten Nettobarerlöse finanziert, die CMMC aus dem von Harmony bei Abschluss der Transaktion zu zahlenden Bruttobarbetrag in Höhe von 170.000.000 US$ zu erhalten erwartet. Das Unternehmen verlässt sich auf den erwarteten Cashflow aus der Copper Mountain Mine und den Nettoerlös aus der Transaktion, um seine zukünftigen Barverpflichtungen zu erfüllen.

Darüber hinaus werden 100 % des Nettoerlöses aus künftigen bedingten Gegenleistungen, die die Gesellschaft von Harmony im Rahmen der Transaktion vor dem Fälligkeitstermin der Anleihen am 9. April 2026 erhält, dazu verwendet, entweder (i) weitere Angebote zum Rückkauf von Anleihen zu einem Angebotspreis von 103.00 Prozent des Nennbetrages der Anleihen (zuzüglich aufgelaufener Zinsen auf den zurückgekauften Betrag), wenn diese bedingte Gegenleistung vor dem maßgeblichen Zinszahlungstermin im April 2024 eingeht; oder (ii) die Anleihen gemäß den Kündigungsbedingungen der Anleihen zurückzukaufen, wenn diese bedingte Gegenleistung am oder nach dem maßgeblichen Zinszahlungstermin im April 2024 eingeht.

Über Copper Mountain Mining Corporation

Das Aushängeschild von Copper Mountain ist die zu 75 % unternehmenseigene Mine Copper Mountain, die sich im Süden von British Columbia in der Nähe der Stadt Princeton befindet. Die Mine Copper Mountain produziert derzeit etwa 100 Millionen Pfund Kupferäquivalent pro Jahr, wobei die durchschnittliche Jahresproduktion voraussichtlich auf etwa 140 Millionen Pfund Kupferäquivalent steigen wird. Copper Mountain wird an der Toronto Stock Exchange unter dem Symbol CMMC" und an der Australian Stock Exchange unter dem Symbol C6C" gehandelt.

Weitere Informationen finden Sie auf der Website des Unternehmens unter www.CuMtn.com.

Im Namen des Verwaltungsrats der

COPPER MOUNTAIN MINING CORPORATION

"Gil Clausen"-

Gil Clausen

Präsident und Hauptgeschäftsführer

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Tom Halton

Direktor, Investor Relations und Unternehmenskommunikation

Telefon: 604-682-2992

E-Mail: Tom.Halton@CuMtn.com

Website: www.CuMtn.com

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Vorsichtiger Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung kann "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetzgebung und "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995 (zusammen "zukunftsgerichtete Aussagen") enthalten. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich auf das Datum dieser Pressemitteilung und Copper Mountain beabsichtigt nicht und übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.

Alle Aussagen, die nicht auf historischen Fakten beruhen, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Im Allgemeinen beziehen sich zukunftsgerichtete Aussagen auf zukünftige Ereignisse oder zukünftige Leistungen und spiegeln die Erwartungen oder Überzeugungen von Copper Mountain hinsichtlich zukünftiger Ereignisse wider.

Unter bestimmten Umständen können zukunftsgerichtete Aussagen identifiziert werden, sind aber nicht auf Aussagen beschränkt, die Begriffe wie "plant", "erwartet", "schätzt", "beabsichtigt", "antizipiert", "glaubt", "prognostiziert", "Prognose", "Leitlinie", "geplant", "Ziel" oder Abwandlungen solcher Begriffe verwenden, oder Aussagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse "können", "könnten", "würden", "könnten", "eintreten" oder "erreicht werden" oder die Verneinung dieser Begriffe oder vergleichbare Terminologie. In dieser Pressemitteilung werden bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen getätigt, einschließlich des voraussichtlichen Zeitplans für den Abschluss der Transaktion, der erwarteten Erlöse aus der Transaktion, des Anspruchs auf eine bedingte Gegenleistung im Rahmen der Transaktion, des Erhalts und der Erfüllung der üblichen Bedingungen (einschließlich der Genehmigung durch die FIRB) für den Abschluss der Transaktion, des Abschlusses des Rückkaufangebots und eines zukünftigen Rückkaufs oder einer Rücknahme in Verbindung mit einer bedingten Gegenleistung von Harmony, der voraussichtlichen Produktion in der Mine Copper Mountain und der Erwartungen hinsichtlich anderer wirtschaftlicher, geschäftlicher und/oder wettbewerbsbezogener Faktoren. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen, Errungenschaften und Möglichkeiten wesentlich von jenen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen enthalten sind. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von diesen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, zählen unter anderem die Fähigkeit der Parteien, die Transaktion durchzuführen, die Fähigkeit der Parteien, alle Bedingungen für den Abschluss der Transaktion rechtzeitig zu erfüllen, Annahmen bezüglich der Transaktion und der Betriebs- und Investitionspläne des Unternehmens nach Abschluss der Transaktion, die potenziellen Auswirkungen der Ankündigung des Rückkaufangebots oder des Abschlusses der Transaktion, die Abzweigung von Managementzeit für die Transaktion, die erfolgreiche Exploration der Grundstücke des Unternehmens in Kanada und Australien, die Fähigkeit des Unternehmens, seine finanziellen Verpflichtungen gemäß den Anleihebedingungen einzuhalten und seinen zukünftigen Barverpflichtungen nachzukommen, extreme Wetterereignisse, Material- und Arbeitskräftemangel, die Zuverlässigkeit der historischen Daten, auf die in diesem Dokument Bezug genommen wird, und die Risiken, die in den öffentlichen Dokumenten von Copper Mountain dargelegt sind, einschließlich der Management's Discussion and Analysis für das Quartal, das am 30. September 2022 endete, und des jährlichen Informationsformulars vom 29. März 2022, die jeweils auf SEDAR unter www.sedar.com. Obwohl Copper Mountain versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen, Errungenschaften und Chancen des Unternehmens wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen beschrieben werden, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse, Leistungen, Errungenschaften und Chancen des Unternehmens nicht so ausfallen wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die Informationen und Annahmen, die bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Aussagen verwendet wurden, angemessen sind, sollte kein unangemessenes Vertrauen in diese Aussagen gesetzt werden, die nur zum Datum dieser Pressemitteilung gelten, und es kann keine Zusicherung gegeben werden, dass diese Ereignisse in den angegebenen Zeiträumen oder überhaupt eintreten werden. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen des Unternehmens verlassen.

