IRW-News: Copper Mountain Mining Corp: Copper Mountain Mining erreicht Nachhaltigkeitsziele für 2021

IRW-PRESS: Copper Mountain Mining Corp: Copper Mountain Mining erreicht Nachhaltigkeitsziele für 2021

Vancouver, British Columbia - Januar6 2022 - Copper Mountain Mining Corporation (TSX: CMMC | ASX: C6C) (das "Unternehmen" oder "Copper Mountain" - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/copper-mountain-mining-corp/ ) freut sich bekannt zu geben, dass es seine Nachhaltigkeitsziele für 2021 erreicht oder übertroffen hat, die darin bestanden, ein "Ja" oder mindestens ein "A" in jedem der Towards Sustainable Mining (TSM)-Protokolle der Mining Association of Canada zu erreichen.

"ESG ist tief in unser Geschäft integriert, und die Erfüllung oder Übererfüllung aller TSM-Ziele bestätigt unser Engagement für einen integren Bergbau", sagte Gil Clausen, Präsident und CEO von Copper Mountain. "TSM befasst sich mit einer breiten Palette von kritischen Bergbauprotokollen. Diese Protokolle sowie unsere innovativen ESG-Initiativen, wie z. B. unser Programm zur Unterstützung durch elektrische Förderwagen, das in der ersten Hälfte dieses Jahres starten wird, ermöglichen es uns, unsere Treibhausgasemissionen zu reduzieren und den Weg zu unserem Netto-Null-Ziel für 2035 zu ebnen."

Herr Clausen fügte hinzu: "Das von uns produzierte Kupfer ist für die grüne Energiewende von entscheidender Bedeutung, und wir beabsichtigen, diesen Wert auf umfassende und verantwortungsvolle Weise zu liefern. Dies steht im Einklang mit unserem Unternehmensziel: To Power a Sustainable Future."

Die externe TSM-Prüfung wurde von einem unabhängigen, qualifizierten und zertifizierten TSM-Prüfdienstleister für TSM-Anforderungen durchgeführt.

Im Folgenden finden Sie eine Zusammenfassung der Protokolle, Ziele und erreichten Bewertungen.

TSM-Bewertungskriterien Ziel ErgebniErreich

s t

Krisenmanagement und Ja Ja a

Kommunikationsplanung

Sicherheit und Gesundheit A AA a

Aborigine- und A AAA a

Gemeinschaftsprojekte

Management Energie und A A a

Treibhausgasemissionen

Management zur Erhaltung der A A a

biologischen

Vielfalt

Tailings Management A AA a

Verhinderung von Kinderarbeit Ja Ja a

und

Zwangsarbeit

Wasserbewirtschaftung A A a

Zusätzlich zu den Bemühungen des Unternehmens, seine Treibhausgasemissionen drastisch zu reduzieren, sucht Copper Mountain weiterhin nach innovativen Lösungen, um seine Nachhaltigkeitspraktiken zu fördern. Neben dem Trolley Assist arbeitet Copper Mountain auch mit dem BC Ministry of Energy, Mines and Low Carbon Innovation und einigen wichtigen Partnern zusammen, um das Mines Digital Trust Projekt zu entwickeln. Dieses Projekt nutzt die Blockchain-Technologie, um ESG-Angaben mit der Metallproduktion zu verknüpfen und so die Transparenz entlang der Lieferkette zu erhöhen, so dass Dritte verantwortungsvolle Produzenten verfolgen können. Das Unternehmen konzentriert sich auch auf die Minimierung von Abfällen durch Effizienz, Recycling und Wiederverwendung und arbeitet mit Kal Tire zusammen, um das Recycling von Lkw-Reifen voranzutreiben.

Copper Mountain hat sich zu einer transparenten und kontinuierlichen Offenlegung seiner ESG-Programme verpflichtet und wird weiterhin regelmäßig über die TSM-Fortschritte und ESG-Initiativen des Unternehmens berichten. Copper Mountain wird seinen ersten Nachhaltigkeitsbericht voraussichtlich im zweiten Quartal 2022 veröffentlichen.

Über Copper Mountain Mining Corporation

Das Aushängeschild von Copper Mountain ist die zu 75 % unternehmenseigene Mine Copper Mountain, die sich im Süden von British Columbia in der Nähe der Stadt Princeton befindet. Die Mine Copper Mountain produziert derzeit etwa 100eine Million Pfund Kupferäquivalent pro Jahr, wobei die durchschnittliche Jahresproduktion voraussichtlich auf etwa 410 Millionen Pfund Kupferäquivalent steigen wird. Copper Mountain besitzt auch das zu 100 % in seinem Besitz befindliche Eva Copper Project in Queensland, Australien, sowie ein umfangreiches 2,100 qkm großes, äußerst aussichtsreiches Grundstückspaket in der Region Mount Isa. Copper Mountain wird an der Toronto Stock Exchange unter dem Symbol CMMC" und an der Australian Stock Exchange unter dem Symbol C6C" gehandelt.

Weitere Informationen finden Sie auf der Website des Unternehmens unter www.CuMtn.com

Im Namen des Verwaltungsrats der

COPPER MOUNTAIN MINING CORPORATION

"Gil Clausen"-

Gil Clausen, P.Eng.

Präsident und CEO

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Letitia Wong

Geschäftsführender Vizepräsident, Strategie und Unternehmensentwicklung

Telefon: +1 604-682-2992

E-Mail: Letitia.Wong@CuMtn.com

Website: www.CuMtn.com

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Vorsichtiger Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Dieses Dokument kann "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetzgebung und "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995 (zusammenfassend "zukunftsgerichtete Aussagen") enthalten. Diese zukunftsgerichteten Aussagen wurden zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Dokuments getätigt, und Copper Mountain beabsichtigt nicht und übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.

Alle Aussagen, die nicht auf historischen Fakten beruhen, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Im Allgemeinen beziehen sich zukunftsgerichtete Aussagen auf zukünftige Ereignisse oder zukünftige Leistungen und spiegeln unsere Erwartungen oder Überzeugungen in Bezug auf zukünftige Ereignisse wider.

Unter bestimmten Umständen können zukunftsgerichtete Aussagen identifiziert werden, sind aber nicht auf Aussagen beschränkt, die Begriffe wie "plant", "erwartet", "schätzt", "beabsichtigt", "antizipiert", "glaubt", "prognostiziert", "Prognose", "Leitlinie", "geplant", "Ziel" oder Abwandlungen solcher Begriffe verwenden, oder Aussagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse "können", "könnten", "würden", "könnten", "eintreten" oder "erreicht werden" oder die Verneinung dieser Begriffe oder vergleichbare Terminologie. In diesem Dokument werden bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen identifiziert, einschließlich Produktions- und Kostenprognosen, Wirtschaftlichkeit, einschließlich Kapital- und Betriebskosten, für das Projekt, voraussichtlicher Zeitplan für den Abschluss der Detailplanung für das Projekt, die Inbetriebnahme der Mine Eva und den Abschluss der Projektfinanzierung, Erwartungen hinsichtlich der Finanzierung der Erschließung des Projekts, voraussichtliche Produktion in der Mine Copper Mountain und bei Eva, Erwartungen hinsichtlich der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf den Betrieb, die finanzielle Lage und die Aussichten, voraussichtliche Metallpreise und die voraussichtliche Sensibilität der finanziellen Leistung des Unternehmens gegenüber Metallpreisen, Ereignisse, die sich auf den Betrieb und die Erschließungsprojekte auswirken könnten, voraussichtliche Cashflows aus dem Betrieb und damit verbundene Liquiditätsanforderungen, die voraussichtliche Auswirkung externer Faktoren auf die Einnahmen, wie z.B. Rohstoffpreise, Schätzungen der Mineralreserven und -ressourcen, Prognosen zur Lebensdauer der Minen, Rekultivierungskosten, Wirtschaftsaussichten, staatliche Regulierung von Bergbaubetrieben sowie Geschäfts- und Akquisitionsstrategien. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen, Errungenschaften und Möglichkeiten erheblich von jenen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen enthalten sind. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von diesen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, zählen unter anderem die erfolgreiche Exploration der unternehmenseigenen Grundstücke in Kanada und Australien, der Marktpreis, die kontinuierliche Verfügbarkeit von Kapital und Finanzierungen sowie die allgemeinen wirtschaftlichen, marktbezogenen oder geschäftlichen Bedingungen, die Zuverlässigkeit der historischen Daten, auf die in diesem Dokument Bezug genommen wird, und die Risiken, die in den öffentlichen Dokumenten von Copper Mountain, einschließlich der Diskussionen und Analysen des Managements, die auf SEDAR unter www.sedar.com veröffentlicht wurden, dargelegt sind. Die potenziellen Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf das Geschäft und den Betrieb von Copper Mountain sind derzeit nicht bekannt, einschließlich der Fähigkeit von Copper Mountain, mit den Herausforderungen und Beschränkungen umzugehen, die sich aus COVID-19 in den Gemeinden ergeben, in denen Copper Mountain tätig ist, und der Fähigkeit, den Betrieb sicher fortzusetzen und den normalen Betrieb sicher wieder aufzunehmen. Die Auswirkungen von COVID-19 hängen von einer Reihe von Faktoren ab, die sich der Kontrolle und dem Wissen des Unternehmens entziehen, darunter die Wirksamkeit der Maßnahmen, die von den öffentlichen Gesundheits- und Regierungsbehörden zur Bekämpfung der Ausbreitung der Krankheit ergriffen werden, die weltweiten wirtschaftlichen Unsicherheiten und Aussichten aufgrund der Krankheit und die sich entwickelnden Beschränkungen in Bezug auf Bergbauaktivitäten und Reisen in bestimmten Ländern, in denen Copper Mountain tätig ist. Obwohl Copper Mountain versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass unsere tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen, Errungenschaften und Chancen wesentlich von denen abweichen, die in unseren zukunftsgerichteten Aussagen beschrieben sind, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass unsere Ergebnisse, Leistungen, Errungenschaften und Chancen nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen, und wir sind der Ansicht, dass die Informationen und Annahmen, die bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Aussagen verwendet wurden, angemessen sind, sollten Sie sich nicht in unangemessener Weise auf diese Aussagen verlassen, die nur für das Datum dieser Pressemitteilung gelten, und es kann nicht zugesichert werden, dass diese Ereignisse in den angegebenen Zeiträumen oder überhaupt eintreten werden. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen des Unternehmens verlassen.

