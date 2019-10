IRW-PRESS: Copper Mountain Mining Corp: Copper Mountain Mining erweitert Eva Kupfer-Mineralressource und erhöht die gemessene und angezeigte Ressource um 836 Millionen Pfund Kupfer durch das Blackard Vorkommen

Vancouver, B.C., 15. Oktober 2019 - Copper Mountain Mining Corporation (TSX:CMMC | ASX:C6C) ("Copper Mountain" oder das "Unternehmen" - https://www.youtube.com/watch?v=m7BCML1dKP0=123s -) freut sich, Bohrergebnisse aus einem kürzlich abgeschlossenen Explorationsprogramm, metallurgische Testergebnisse und eine neue Mineralressource für die Lagerstätte Blackard bekannt zu geben. Blackard ist eine große Lagerstätte im Rahmen der Minenpacht des Eva Copper Project des Unternehmens, fünf Kilometer mit der geplanten Eva Copper Verarbeitungsanlage in Queensland, Australien entfernt (siehe Anhang 1 für die Standortkarte).

Highlights der Bohrlochergebnisse:

- Loch BCR910 ergab 125 Meter mit 0,57% Cu, darunter 21,5 Meter 1,30% Cu

- Loch BCR911 ergab 78 Meter mit 0,69% Cu, darunter 24 Meter mit 1,17% Cu

- Loch BCR917 ergab 86 Meter mit 0,59% Cu, darunter 46 Meter mit 0,86% Cu

- Loch BCR918 ergab 94 Meter mit 0,55 % Cu, da mit 44 Meter mit 0,75 % Cu

- Loch BCR919 ergab 72 Meter mit 0,57% Cu, darunter 20 Meter mit 0,68% Cu

Das Unternehmen hat kürzlich auch umfangreiche metallurgische Testarbeiten abgeschlossen, die die wirtschaftliche Ausbringung auf Blackard bestätigt haben. Basierend auf diesen Ergebnissen wird erwartet, dass die Flotationsrückgewinnung 90% für die Kupfersulfidzone und 63% für die Kupferzone beträgt, die beide verkaufsfähige Konzentrate produzieren.

Die Blackard-Mineralressource besteht aus einer gemessenen und angezeigten Mineralressource mit 77 Millionen Tonnen mit einem Gehalt mit 0,49% Kupfer mit 836 Millionen Pfund Kupfer und einer abgeleiteten Mineralressource mit 19 Millionen Tonnen mit einem Gehalt mit 0,49% Kupfer mit 206 Millionen Pfund Kupfer. Die neue Mineralressource in Blackard verbessert den Gehalt und erhöht die Größe der gemessenen und angezeigten Mineralressource des Eva-Kupferprojekts auf 228 Millionen Tonnen mit einem Gehalt mit 0,42% Kupfer und somit 2,1 Milliarden Pfund Kupfer. Siehe Anhang 2 für die Mineralressource des Kupferprojekts Eva.

Gil Clausen, President und CEO mit Copper Mountain, kommentierte: "Wir sind sehr ermutigt für das weitere Potenzial, das in Eva Copper steckt. Diese Ergebnisse veranlassen uns zu der Annahme, dass Blackard die Produktion mit Walzzufuhr und Kupfer im Rahmen des Eva-Kupferprojekts signifikant steigern könnte. Wir beabsichtigen, die Informationen aus den Blackard Mineralressourcen- und metallurgischen Testarbeiten in eine aktualisierte Machbarkeitsstudie für Eva Copper zu integrieren, deren Ergebnisse wir voraussichtlich im ersten Quartal 2020 bekannt geben werden".

Herr Clausen fügte hinzu: "Die Blackard-Lagerstätte ist nur eine von sieben historischen Kupferlagerstätten im Gebiet des Eva-Kupferprojekts, die nicht im aktuellen Minenplan enthalten sind. Wir bohren und fördern weiterhin die anderen Lagerstätten, von denen wir glauben, dass sie dem Eva-Kupferprojekt noch mehr Wert verleihen könnten.

Oktober 2019 Schätzung der Mineralressourcen

Eine Zusammenfassung der Blackard Mineralressourcenschätzung vom Oktober 2019 ist unten aufgeführt. Die neue Ressourcenschätzung basiert auf rund 60.600 Metern Bohrungen, die Bohr- und Untersuchungsinformationen bis August 2019 beinhalten.

Tonnen Kupfer Kupfer

(000s) (%) (Mio. Pfund)

Gemessene Ressource

Kupferzone 19,960 0.57 251

Übergangszone 1,910 0.50 21

Kupfersulfidzone 6,290 0.44 61

Zwischensumme 28,160 0.54 333

Angegebene Ressource

Kupferzone 15,980 0.50 177

Übergangszone 2,600 0.47 27

Kupfersulfidzone 30,580 0.45 300

Zwischensumme 49,160 0.47 504

Gemessene und

angezeigte

Ressource

Kupferzone 35,940 0.54 427

Übergangszone 4,510 0.48 48

Kupfersulfidzone 36,870 0.44 361

Zwischensumme 77,320 0.49 836

Abgeleitete Ressource

Kupferzone 235 0.41 2

Übergangszone 22 0.48 0.2

Kupfersulfidzone 19,050 0.49 204

Zwischensumme 19,307 0.49 206

Die mineralische Ressource ist in einem mit 3,50 US-Dollar pro Pfund Kupfer gerechneten Whittle-Pit Shell enthalten. Mineralressourcen, die keine Mineralreserven sind, haben keine wirtschaftliche Tragfähigkeit bewiesen. Zahlen können aufgrund mit Rundungen nicht addiert werden, enthaltenes Metall, berechnet mit 3 signifikanten Ziffern. Die für die Berichterstattung über jede geometallurgische Zone verwendeten Cutoff-Werte basieren auf den prognostizierten metallurgischen Ausbeuten und betragen 0,23% Cu, 0,20% Cu und 0,17% Cu für die Kupfer-, Übergangs- und Kupfersulfidzonen.

Die Kupfersulfidzone besteht aus primärem Sulfidmaterial, das in karbonatmodifizierten Sedimenten vorkommt und Bornit, Chalkopyrit und hypogene Chalkocit-Kupfersulfidarten umfasst. Die Mineralisierung innerhalb der Kupferzone besteht hauptsächlich aus feinkörnigem nativem Kupfer und weniger Chalkosin, die in veränderten metasedimentären Schieferarten untergebracht sind. Die Lagerstätte ist durch eine flach verwitterte Kappe aus eisenhaltigem Oxidmaterial bedeckt, die als Halbgestein gilt. Angesichts der flachen Beschaffenheit der Kappe und der Tatsache, dass sich das mineralisierte Material bei Blackard in der Nähe der Oberfläche befindet, erwartet das Unternehmen ein geringes Verhältnis von Abfall zu Erz. (Siehe Anhang 3 für die 3D-Grafik der konzeptionellen Grube).

Die Ergebnisse der mineralischen Rohstoffe und der metallurgischen Tests auf Blackard werden derzeit in den Eva Kupferbergwerksplan aufgenommen. Das Unternehmen plant, im ersten Quartal 2020 eine aktualisierte Eva Copper Mineral Reserve and Mineral Resource Schätzung und Bankable Feasibility Study abzuschließen. Ausenco Limited wurde für die Bankable Feasibility Study beauftragt.

2019 Bohrergebnisse

Im Jahr 2019 schloss Copper Mountain kürzlich ein 18-Loch-Bohrprogramm (2.695 Meter) auf der Lagerstätte Blackard ab, mit dem Ziel, das bestehende Lagerstättenmodell zu validieren und auf Erweiterungen der Mineralisierung zu testen. Die Bohrergebnisse sind in der Mineralressource Oktober 2019 enthalten. Eine Zusammenfassung der wesentlichen Bohrergebnisse aus diesem Programm finden Sie im Folgenden. Siehe Anhang 4 für eine Lageplan der Bohrlöcher, Anhang 5 für Querschnitte und Anhang 6 für Details zu den Lochhalsbändern.

Loch-ID Von Bis IntervallQualität

(m) (m) Cu%

(m)

BCR904 158 162 4 0.18%

204 300 96 0.43%

Inklusive 236 300 64 0.51%

BCR906 12 46 34 0.59%

Inklusive 22 44 22 0.80%

BCR907 20 60 40 0.26%

Inklusive 24 34 10 0.41%

66 84 18 0.44%

Inklusive 66 82 16 0.47%

90 110 20 0.31%

Inklusive 94 98 4 0.59%

Inklusive 104 108 4 0.41%

BCR909 12 40 28 0.52%

Inklusive 14 40 26 0.54%

BCR910 2 20 18 0.37%

Inklusive 10 20 10 0.47%

26 151.5 125.5 0.57%

Inklusive 130 151.5 21.5 1.30%

BCR911 8 16 8 0.23%

48 96 48 0.40%

Inklusive 56 86 30 0.53%

112 134 22 0.52%

Inklusive 114 128 14 0.67%

170 206 36 0.38%

Inklusive 180 206 26 0.45%

212 290 78 0.69%

Inklusive 212 236 24 1.17%

Inklusive 242 290 48 0.50%

BCR912 18 22 4 0.18%

BCR913 10 18 8 0.16%

BCR915 0 8 8 0.19%

18 22 4 0.18%

BCR916 0 48 48 0.70%

Inklusive 4 44 40 0.79%

62 70 8 0.31%

Inklusive 62 66 4 0.41%

122 126 4 0.28%

132 140 8 0.22%

BCR917 0 86 86 0.59%

Inklusive 0 16 16 0.34%

Inklusive 34 80 46 0.86%

94 102 8 0.22%

118 128 10 0.56%

Inklusive 118 126 8 0.66%

BCR918 14 108 94 0.55%

Inklusive 36 108 72 0.66%

114 118 4 0.19%

BCR919 104 176 72 0.57%

Inklusive 132 152 20 0.68%

182 186 4 0.88%

BCR920 42 66 24 0.29%

Inklusive 44 50 6 0.44%

Hinweis: Die Löcher BCR905, BCR908, BCR914 & BCR921 hatten keine signifikanten Abschnitte. Bedeutung als 0,15% Cu Cut-off Grade.

Erklärung der zuständigen Personen

Die Informationen in diesem Bericht, die sich auf Mineralressourcen oder Reserven beziehen, basieren auf Informationen von Peter Holbek, B.SC (Hons), M.Sc. P. Geo. Herr Holbek ist Vollzeitmitarbeiter des Unternehmens und verfügt über ausreichende Erfahrung, die für den Stil der Mineralisierung und die Art der betrachteten Lagerstätte sowie für die Tätigkeit, die unternommen wird, um sich als kompetente Person im Sinne der Ausgabe 2012 des "Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves" zu qualifizieren, relevant ist. Herr Holbek stimmt der Aufnahme der Angelegenheiten in diese Pressemitteilung zu, die auf ihren Informationen in der Form und im Kontext, in der sie erscheinen, basieren.

Die Informationen in diesem Bericht, die sich auf Explorationsziele und Explorationsergebnisse beziehen, basieren auf Informationen von Herrn George Ross, BSc, MSc, MBA, MAIG. Herr Ross ist Vollzeitmitarbeiter des Unternehmens und verfügt über ausreichende Erfahrung, die für den Stil der Mineralisierung und die Art der betrachteten Lagerstätte sowie für die Tätigkeit, die sich zur Qualifizierung als kompetente Person gemäß der Definition in der Ausgabe 2012 des Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves" verpflichtet. Herr Ross stimmt der Aufnahme der Angelegenheiten in den Bericht zu, die auf seinen Informationen in der Form und dem Kontext, in dem sie erscheinen, basieren.

Erklärung der qualifizierten Personen

Herr Peter Holbek und Herr George Ross gelten beide als qualifizierte Personen im Sinne des National Instrument 43-101 und haben den Inhalt dieser Pressemitteilung überprüft und genehmigt.

Über Copper Mountain Mining Corporation:

Das Flaggschiff von Copper Mountain ist die zu 75% im Besitz der Copper Mountain Mine im Süden von British Columbia nahe der Stadt Princeton. Die Copper Mountain Mine produziert derzeit jährlich etwa 90 Millionen Pfund Kupferäquivalent, wobei die durchschnittliche jährliche Produktion bis 2020 auf über 110 Millionen Pfund Kupferäquivalent steigen soll. Copper Mountain verfügt auch über das genehmigte, entwicklungsstufige Eva Copper Project in Queensland, Australien, und ein umfangreiches, 4.000 km2 großes, sehr zukunftsträchtiges Landpaket im Gebiet des Mount Isa. Copper Mountain handelt an der Toronto Stock Exchange unter dem Symbol "CMMC" und an der Australian Stock Exchange unter dem Symbol "C6C".

Weitere Informationen sind auf der Internetseite der Gesellschaft unter www.CuMtn.com verfügbar.

Im Namen des Vorstands mit

COPPER MOUNTAIN MINING

"Gil Clausen"-

Gil Clausen, P.Eng.

Vorstandsvorsitzender

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an uns:

Letitia Wong, Vizepräsidentin Unternehmensentwicklung & Investor Relations

604-682-2992 E-Mail: Letitia.Wong@CuMtn.com oder

Dan Gibbons, Investor Relations 604-682-2992 ext. 238 E-Mail: Dan.Gibbons@CuMtn.com

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Vorsichtshinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Diese Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen (zusammen "zukunftsgerichtete Aussagen") im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze enthalten. Alle Aussagen, mit Ausnahme mit Aussagen über historische Fakten, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Im Allgemeinen können zukunftsgerichtete Aussagen durch die Verwendung mit Begriffen wie "Pläne", "erwartet", "schätzt", "beabsichtigt", "erwartet", "glaubt" oder Variationen solcher Wörter oder Aussagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse "möglicherweise", "könnte", "würde", "könnte", "könnte", "könnte", "könnte", "könnte", "eintreffen" oder "erreicht werden". Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen und Chancen wesentlich mit denen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen impliziert sind. Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, sind die erfolgreiche Erkundung der Grundstücke des Unternehmens in Kanada und Australien, die Zuverlässigkeit der in dieser Pressemitteilung genannten historischen Daten und die Risiken, die in den öffentlichen Dokumenten mit Copper Mountain, einschließlich jeder Managementdiskussion und -analyse, dargelegt sind, die auf SEDAR unter www.sedar.com veröffentlicht wurden. Obwohl Copper Mountain der Ansicht ist, dass die bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Aussagen verwendeten Informationen und Annahmen angemessen sind, sollte kein übermäßiges Vertrauen in diese Aussagen gesetzt werden, die nur zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung gelten, und es kann keine Gewähr dafür übernommen werden, dass solche Ereignisse in den angegebenen Zeiträumen oder überhaupt eintreten werden. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, lehnt Copper Mountain jegliche Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.

Anhang 1: Blackard-Standortkarte

Anhang 2: Eva Kupfer und Blackard Mineralressourcen

Tonnen Kupfer Gold Kupfer Gold

(Ž000) (%) (g/t) (Mio. (Ž000

Pfund Unzen

) )

Eva Projektressourcen,

vor

Blackard

Gemessen 69,829 0.40 0.07 621 160

Angezeigt 81,292 0.36 0.07 639 172

Gemessen & Angezeigt 151,1210.38 0.07 1,259 330

Abgeleitet 22,368 0.35 0.07 174 53

Blackard Ressourcen

Gemessen 28,160 0.54 - 333 -

Angezeigt 49,160 0.47 - 504 -

Gemessen & Angezeigt 77,320 0.49 - 836 -

Abgeleitet 19,307 0.49 - 206 -

Eva-Projekt mit

Blackard

Gemessen 97,989 0.44 0.05 954 160

Angezeigt 130,4520.40 0.04 1143 172

Gemessen & Angezeigt 228,4410.42 0.05 2,095 330

Abgeleitet 41,675 0.41 0.04 380 53

Hinweise auf Mineralressourcen: 1. Die CIM-Definitionen für Mineralressourcen wurden eingehalten. 2. Eva Mineralressourcen werden mit einem Cut-off-Gehalt mit 0,17% Cu für Kupfer ausgewiesen. Die für Blackard verwendeten Cutoff-Werte variieren je nach metallurgischer Zone basierend auf den vorhergesagten Ausbeuten und betragen 0,23% Cu, 0,19% Cu und 0,17% Cu für die Kupfer-, Übergangs- und Kupfersulfidzonen. 3. Mineralressourcen sind inklusive der Mineralreserven. 4. Mineralressourcen werden innerhalb mit Whittle Box Shells geschätzt, die unter Verwendung mit: Bergbaukosten mit 2,01/t, Verarbeitung und G- und A-Kosten mit 9,35/t gemahlen, einem Kupferpreis mit 3,52/lb und einem Goldpreis mit 1.600 US$ pro Unze, einem US$/AU$-Wechselkurs mit 1,35 = 1,00 US$ für die Eva-Projektlagerstätten und einem Cu-Preis mit 3,50/lb für die Blackard-Lagerstätte erzeugt werden. 6. Die Schüttdichte reicht mit 2,08 t/m3 bis 3,00 t/m3.

6. Zahlen können aufgrund mit Rundungen nicht addiert werden. 7. Eva Copper Mineral Resource Schätzungen wurden ursprünglich in der Pressemitteilung des Unternehmens vom 1. Oktober 2018 und dem entsprechenden technischen Bericht 43-101 veröffentlicht.

Anhang 3: Blackard-Mineralisierung (grün) und US$ 3,50/Pfund Cu-Schnittgrube (grau). Fertige Bohrungen sind als graue Schnüre dargestellt. Isometrische Ansicht mit Blick auf den Nordosten.

Anhang 4: Draufsicht - Lageplan Bohrloch

Anhang 5: Querschnitte A und B (Neue Bohrungen in roter Schrift)

Abschnitt A

Abschnitt B

Anhang 6: 2019 Details zum Lochhalsband

Loch-IOstwärNordweHöhe AzimutDip Maxima

D ts st (m) (o) (o) le

Tiefe

(m) (m)

(m)

BCR904412527776477191 81.5 -60 300

0

BCR905412667776469191 80 -60 110

3

BCR906412618776468192 80 -60 170

4

BCR907412569776467193 80 -60 152

6

BCR908412620776463192 80 -60 80

2

BCR909412578776462193 80 -60 98

7

BCR910412995776515187 260 -60 151.5

4

BCR911412627776498187 80 -70 296

8

BCR912412767776541185 0 -90 108

9

BCR913412758776546187 0 -90 90

9

BCR914412780776557187 0 -90 60

1

BCR915412784776552186 0 -90 138

4

BCR916412623776528189 82.5 -60 180

9

BCR917412723776526189 80 -60 152

0

BCR918412550776523191 80 -60 183

0

BCR919412279776584188 80 -60 188

3

BCR920412293776599187 80 -60 110

8

BCR921412357776585186 80 -60 128

7

