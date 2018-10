IRW-News: Copper Mountain Mining Corp: Copper Mountain Mining meldet solide Ergebnisse für Q3-2018

IRW-PRESS: Copper Mountain Mining Corp: Copper Mountain Mining meldet solide Ergebnisse für Q3-2018

Vancouver, British Columbia - 31. Oktober 2018 - Copper Mountain Mining Corporation (TSX: CMMC | ASX:C6C) (das "Unternehmen" oder "Copper Mountain" - http://www.commodity-tv.net/c/search_adv/?v=298551) gibt die Ergebnisse des dritten Quartals 2018 bekannt. Alle Währungen sind in kanadischen Dollar, sofern nicht anders angegeben. Alle Ergebnisse werden zu 100% berichtet. Der Jahresabschluss der Gesellschaft und die Management Discussion & Analysis ("MD&A") sind verfügbar unter www.CuMtn.com und www.sedar.com.

Highlights des dritten Quartals 2018:

- Die Produktion in der Copper Mountain Mine betrug im dritten Quartal 2018 22,0 Millionen Pfund Kupferäquivalent, darunter 18,3 Millionen Pfund Kupfer, 7.500 Unzen Gold und 64.900 Unzen Silber, und entsprach den Erwartungen.

- Das Unternehmen ist auf Kurs, um die jährliche Produktionsprognose für 2018 von 80 Millionen Pfund Kupfer (+/-5%) zu erreichen, mit der Erwartung eines starken vierten Quartals.

- Der Umsatz für das dritte Quartal 2018 betrug 60,7 Mio. US-Dollar aus dem Verkauf von 17,6 Mio. Pfund Kupfer, 6.300 Unzen Gold und 62.500 Unzen Silber, ohne Preisanpassungen.

- Erhöhung der Mineralreserven in der Copper Mountain Mine auf 210 Millionen Tonnen Beinhaltet minderwertige Lagerbestände.

mit einem Gehalt von 0,26% Kupfer, 0,08 Gramm pro Tonne Gold und 0,89 Gramm pro Tonne Silber für 1,2 Milliarden Pfund Kupfer, 504.000 Unzen Gold und 6,0 Millionen Unzen Silber.

- Positive Machbarkeitsstudienergebnisse für das Eva-Kupferprojekt zeigten ein Nach-NPV von 256 Millionen US-Dollar bei einem Diskontsatz von 8% und eine Gesamtkupferproduktion von 959 Millionen Pfund über eine Lebensdauer von 12 Jahren.

- Robuste vorläufige ökonomische Schätzungsergebnisse (PEA) für New Ingerbelle zeigten einen Nettobarwert (NPV) nach Steuern von 394 Millionen US-Dollar bei einem Diskontsatz von 8% und eine Gesamtkupferproduktion von 768 Millionen Pfund über eine Lebensdauer von 12 Jahren.

Gil Clausen, President und CEO von Copper Mountain, kommentierte: "Dieses Quartal war ein außergewöhnlich arbeitsreiches Quartal für Copper Mountain, da wir alle Projektmeilensteine wie versprochen eingehalten haben. Wir haben das Phase-2-Bohrprogramm bei New Ingerbelle abgeschlossen und anschließend eine aktualisierte Mineralressource zusammen mit einer Base Case Minenentwicklung und Produktions-PEA angekündigt, die eine starke Wirtschaftlichkeit aufweist. Wir haben auch solide Ergebnisse der Machbarkeitsstudie für unser Eva Copper Project in Australien bekannt gegeben, das eine robuste Wirtschaftlichkeit aufweist und in den ersten Jahren seiner Lebensdauer jährlich über 120 Millionen Pfund Kupfer produzieren soll.

Herr Clausen fügte hinzu: "Wir werden uns weiterhin darauf konzentrieren, sicherzustellen, dass Copper Mountain wie im Vorjahr vorhersehbar und zuverlässig produziert. Die Produktion im vierten Quartal wird voraussichtlich stark sein, da wir wieder höherwertiges Erz abbauen, das Strippung reduzieren und keinen der Einmaleffekte erwarten, die das dritte Quartal beeinflusst haben.

Zusammenfassung der Finanzergebnisse

0BQuartalsergebnisse & Höhepunkte1B3 Monate 3B9 Monate

(100%) Ende 30. Ende 30.

2B30. Septembe4BSeptember

r

5B(In Tausend CAD$, andere pro 2018 7B2017 8B2018 2017

Aktie und pro Pfund $ $ $ $

Beträge)

9BUmsatz 10B60,711B77,112B222,13B218,3

20 51 870 93

14BCashflow aus Betrieb vor 15B1,1816B31,517B47,218B71,19

Änderung 9 70 06 9

Arbeitskap.

19BBruttogewinn (Verlust) - 20B(9,521B19,522B17,423B39,08

74) 50 10 2

24BEBITDA1F Earnings before 6,882 42,934 25B40,926B90,93

interest, taxes, depreciation 19 9

and

amortization.

Refer to the Non-GAAP

Performance measures section of

this

MD&A

.

27BAdjustierte Erträge (Verluste)28B(8,329B11,030B5,2031B15,41

2F 10) 51 8 2

Adjusted earnings (loss) is a

non-GAAP financial measure

which removes unrealized

gains/losses on

interest rate swaps, pricing

adjustments on concentrate

metal sales and

foreign currency gains/losses.

32BAdjustierte Erträge (Verlust) 33B(0.034B0.0835B0.0336B0.12

pro Aktie 4)

3F Calculated by dividing the tot

al adjusted

earnings

by the weighted average number

of shares outstanding under the

basic

method.

37BBarmittel und äquivalente 38B41,639B43,64

Barmittel 90 5

40BForderungen aus Leistungen 41B26,142B20,33

30 6

43BTotal Barmittel, äquivalente 44B67,845B63,98

Barmittel und 20 1

Forderungen

46BKapital 47B319,48B241,0

951 39

49BTotal Pfund Kupfer verkauft (i50B17,651B19,352B59,253B55,90

n Tausend 00 00 00 0

Pfund

)

54BTotal Goldunzen verkauft 55B6,3056B6,5057B19,158B18,80

(Unzen 0 0 00 0

)

59BTotal Silberunzen verkauft (Un60B62,561B72,762B213,63B199,4

zen 00 00 100 00

)

64BDurchschnittspreis realisiert 65B2.7766B2.9167B3.0368B2.72

Kupfer

(US$)

Das Unternehmen erzielte im dritten Quartal 2018 einen Umsatz von 60,7 Mio. US-Dollar aus dem Verkauf von Kupferkonzentraten ohne Behandlungskosten. Der Umsatz im dritten Quartal wurde durch eine Lieferverzögerung im Hafen von Vancouver gegenüber dem Quartalsende beeinträchtigt, die dazu führte, dass im dritten Quartal 2018 1,1 Millionen Pfund Kupfer, 440 Unzen Gold und 4.000 Unzen Silber nicht erfasst wurden. Diese Umsätze werden im vierten Quartal 2018 realisiert. Der Umsatzrückgang im dritten Quartal ist auch auf niedrigere realisierte Kupferpreise, geringere verkaufte Metallmengen und negative vorläufige Preisanpassungen zurückzuführen. Die Preisanpassungen beliefen sich auf insgesamt minus 2,4 Mio. US-Dollar und spiegeln eine Abschwächung der Kupferpreise im Laufe des Quartals wider und führten zu Abwärtsanpassungen für Lieferungen, die am Periodenende noch nicht abgeschlossen waren. Dieser Rückgang wurde teilweise durch einen höheren Goldgehalt und eine Erholung im Laufe des Quartals ausgeglichen.

Zum Ende des dritten Quartals 2018 verzeichnete die Gesellschaft einen Anstieg der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, der hauptsächlich auf eine Lieferverzögerung im Hafen von Vancouver gegenüber dem Quartalsende zurückzuführen ist, für die die Gesellschaft bis zum 3. Oktober 2018 keine Zahlung in Höhe von 19,2 Mio. USD aus der September-Lieferung erhalten hat. Dieser Betrag, wenn er im Quartal vereinnahmt würde, hätte den Kassenbestand am Quartalsende auf 60,9 Mio. US-Dollar erhöht.

Das Unternehmen verzeichnete im dritten Quartal 2018 höhere Betriebskosten, da die Herstellungskosten um 70,3 Mio. US-Dollar gestiegen sind. Der Anstieg ist im Wesentlichen auf eine Bestandsanpassung in Höhe von 5,3 Mio. USD an die minderwertigen Lagerbestände zurückzuführen. Diese Anpassung war notwendig, um die minderwertigen Lagerbestände aufgrund des gesunkenen Kupferpreises mit dem Nettoveräußerungswert zu erfassen. Darüber hinaus spiegeln die Betriebskosten im dritten Quartal 2018 Erhöhungen wider, die hauptsächlich auf den Zeitpunkt der geplanten Wartung von Großminen, Brennstoffkosten und andere Verbrauchsmaterialkosten im Vergleich zum dritten Quartal 2017 zurückzuführen sind.

Die Explorationsausgaben für das Quartal betrugen USD 2,9 Mio. was sowohl die Exploration in Australien als auch in British Columbia beinhaltet.

Die Copper Mountain Mine produzierte im dritten Quartal 2018 22,0 Millionen Pfund Kupferäquivalent, bestehend aus 18,3 Millionen Pfund Kupfer, 7.500 Unzen Gold und 64.900 Unzen Silber. Die niedrigere Kupferproduktion im dritten Quartal 2018 entsprach den Prognosen und den Erwartungen an den Produktionsplan 2018. Die Goldproduktion war gegenüber dem Vorquartal und im Jahresvergleich höher, was auf höhere Goldgehalte und verbesserte Ausbeuten nach der Installation eines Flash-Flotationskreislaufs im Konzentrator zurückzuführen ist. Es wird erwartet, dass sich die Kupferqualitäten und damit die Kupferproduktion im vierten Quartal 2018 verbessern werden.

Die Cash-Kosten am Standort betrugen im dritten Quartal 2018 1,78 US-Dollar pro Pfund produziertes Kupfer, abzüglich Edelmetallguthaben, und die gesamten Cash-Kosten betrugen 2,25 US-Dollar pro verkauftem Pfund, abzüglich Edelmetallguthaben. Die Cash-Kosten am Standort und die gesamten Cash-Kosten stiegen vor allem aufgrund der geringeren Kupferproduktion und -umsätze infolge niedrigerer Kopfgradqualitäten im Quartal, wie geplant, der Bestandsanpassung von 5,3 Mio. USD an die niedrigpreisigen Lagerbestände und der Lieferverzögerung im Hafen von Vancouver, die den Metallabsatz um 1,1 Mio. Pfund Kupfer, 440 Unzen Gold und 4.000 Unzen Silber verringerte. Da Produktion und Umsatz im vierten Quartal 2018 voraussichtlich höher ausfallen werden, werden die Cash-Kosten am Standort und die gesamten Cash-Kosten voraussichtlich sinken.

Das Unternehmen ist auf Kurs, um die Jahresprognose für die Kupferproduktion zu erfüllen, da die Produktion seit Jahresbeginn planmäßig verläuft und die Produktion im vierten Quartal voraussichtlich stark sein wird. Das Unternehmen hält an seiner jährlichen Produktionsprognose für 2018 von 80 Millionen Pfund Kupfer (+/- 5%) fest.

Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die Betriebsergebnisse der Mine für die drei und neun Monate bis zum 30. September 2018:

69BMinenproduktion Information 3 Monate Ende 9 Monate Ende

30. 30.

September

September

70BCopper Mountain Mine (100% 71B2018 72B20173B201874B201

Basis) 7 7

75BMine:

Total Tonnen abgebaut (000s477B18,5078B17,79B54,680B53,

F 3 431 06 600

Excludes ore re-handle from

stockpile

)

Erztonnage abgebaut (000s) 82B5,61283B6,884B16,185B18,

43 59 835

Abraummaterial Tonnen (000s)87B12,8988B10,89B38,490B34,

1 587 46 765

Stripping Verhältnis 92B2.30 93B1.594B2.3895B1.8

5 7

96BMühle:

Tonnen vermahlen (000s) 98B3,80299B3,7100B10,101B10

87 661,394

Beschickungsgrad (Cu%) 103B0.28104B0.105B0.3106B0.

32 1 31

Ausbringung (%) 108B79.1109B77110B79.111B77

.3 4.9

Betriebszeiten (%) 113B92.7114B93115B91.116B89

.5 5.3

Tonnen vermahlen (TPD5F Tonne118B41,3119B41120B39,121B38

s per 00,200 100,100

calendar day

)

122BProduktion:

Kupferproduktion (000s 124B18,3125B20126B58,127B56

Pfund) 00,900 200,200

Goldproduktion (Unzen) 129B7,50130B6,131B20,132B18

0 700 100,500

Silberproduktion (Unzen) 134B64,9135B79136B211137B20

00,300,200 6

,800

138BetriebskostenBetriebskosten 139B1.78140B1.141B1.5142B1.

Mine pro Pfund Kupfer 25 3 31

produziert (netto nach

Edelmetallerträgen)

(US$)

143BTotal Betriebskosten pro 2.25 1.62 144B1.9145B1.

Pfund verkauftem Kupfer 6 74

(netto

nach Edelmetallerträgen) (US$)

Q3 2018 Finanz- und Betriebsergebnis Telefonkonferenz und Webcast

Das Unternehmen wird am Mittwoch, den 31. Oktober 2018 um 7:30 Uhr (Pacific Standard Time) eine Telefonkonferenz für das Management abhalten, um die Finanz- und Betriebsergebnisse des dritten Quartals 2018 zu diskutieren.

Live-Einwahlinformationen

Toronto und international: 647-427-7450

Nordamerika (gebührenfrei): 1-888-231-8191

Um an der Webübertragung live per Computer teilzunehmen, besuchen Sie die Website des Unternehmens unter www.cumtn.com oder https://event.on24.com/wcc/r/1833337/29A6E0EF562FD710672ED8952756F33F

Wiedergabeinformationen

Toronto und international: 416-849-0833

Passcode: 9499185

Nordamerika (gebührenfrei): 1-855-859-2056

Passcode: 9499185

Die Aufzeichnung der Telefonkonferenz ist von 10:30 Uhr (PST) am 31. Oktober 2018 bis 20:59 Uhr PST am 7. November 2018 verfügbar. Ein Archiv des Audio-Webcasts wird auch auf der Website des Unternehmens unter www.cumtn.com verfügbar sein.

Über Copper Mountain Mining Corporation

Das Flaggschiff von Copper Mountain ist die zu 75% im Besitz der Copper Mountain Mine im Süden von British Columbia nahe der Stadt Princeton. Die Copper Mountain Mine produziert etwa 100 Millionen Pfund Kupferäquivalent pro Jahr mit einer großen Ressource, die seitlich und in der Tiefe offen bleibt. Copper Mountain verfügt auch über das genehmigte Eva Copper Project in Queensland, Australien, in der Entwicklungsphase und ein umfangreiches, 397.000 Hektar großes, sehr perspektivisches Landpaket im Gebiet des Mount Isa.

Weitere Informationen finden Sie auf der Internetseite des Unternehmens unter www.CuMtn.com.

Im Namen des Vorstands von

KUPFERBERGBAUUNTERNEHMEN

"Gil Clausen"-

Gil Clausen, P.Eng.

Vorstandsvorsitzender

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an uns:

Letitia Wong, Vizepräsidentin Unternehmensentwicklung & Investor Relations

604-682-2992 E-Mail: letitia.wong@cumtn.com oder

Dan Gibbons, Investor Relations 604-682-2992 ext. 238 E-Mail: Dan@CuMtn.com

Website: www.CuMtn.com

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Vorsichtshinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Diese Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen (zusammen "zukunftsgerichtete Aussagen") im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze enthalten. Alle Aussagen, mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Im Allgemeinen können zukunftsgerichtete Aussagen durch die Verwendung von Begriffen wie "Pläne", "erwartet", "schätzt", "beabsichtigt", "erwartet", "glaubt" oder Variationen solcher Wörter oder Aussagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse "möglicherweise", "könnte", "würde", "könnte", "könnte", "könnte", "könnte", "könnte", "eintreffen" oder "erreicht werden". Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen und Chancen wesentlich von denen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen impliziert sind. Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von diesen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, sind die erfolgreiche Erkundung der Grundstücke des Unternehmens in Kanada und Australien, die Zuverlässigkeit der historischen Daten, auf die in dieser Pressemitteilung verwiesen wird, und die Risiken, die in den öffentlichen Dokumenten von Copper Mountain, einschließlich jeder Managementdiskussion und -analyse, aufgeführt sind, die auf SEDAR unter www.sedar.com. veröffentlicht wurden. Obwohl Copper Mountain der Ansicht ist, dass die bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Aussagen verwendeten Informationen und Annahmen angemessen sind, sollte kein übermäßiges Vertrauen in diese Aussagen gesetzt werden, die nur zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung gelten, und es kann keine Gewähr dafür übernommen werden, dass solche Ereignisse in den angegebenen Zeiträumen oder überhaupt eintreten werden. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, lehnt Copper Mountain jegliche Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.

Copper Mountain Mining Corporation (Kupferbergbau)

Verkürzte konsolidierte Zwischenbilanzen der Konzernbilanz

(Ungeprüft in Tausenden von kanadischen Dollar)

30. 31.

September, Dezember,

2018

$ 2017

$

Vermögenswerte

Umlaufvermögen

Zahlungsmittel und 41,690 45,133

Zahlungsmitteläquivalente

Forderungen aus Lieferungen und 26,130 29,314

Leistungen und

Rechnungsabgrenzungsposten

Inventarisierung 58,034 68,135

125,854 142,582

Aktivierte Abschlusskosten - 1,121

Rückforderungsgarantien 8,744 8,228

Aktive latente Steuern 14,097 10,956

Sachanlagevermögen 446,591 414,041

Geringfügige Lagerbestände 105,860 91,021

701,146 667,949

Verbindlichkeiten

Kurzfristige Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und 27,313 42,122

Leistungen und passive

Rechnungsabgrenzungen

Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen 67,751 43,633

Unternehmen

Kurzfristiger Teil der langfristigen 55,127 48,649

Verbindlichkeiten

Laufende Steuerverbindlichkeiten 13 1,285

150,204 135,689

Rückstellungen 6,540 6,521

Zinsswapverbindlichkeit 696 2,081

Langfristige Finanzverbindlichkeiten 223,755 258,373

381,195 402,664

Eigenkapital

Den Aktionären der Gesellschaft

zuzurechnen:

Aktienkapital 262,622 195,670

Beitragsüberschüsse 16,918 15,724

Kumulierter sonstiger Gesamtverlust (3,219) -

Bilanzverlust (33,044) (25,693)

243,277 185,701

Nicht beherrschende Anteile 76,674 79,584

Total Eigenkapital 319,951 265,285

701,146 667,949

Copper Mountain Mining Corporation (Kupferbergbau)

Verkürzte Konzern-Zwischenbilanz und Gesamtergebnisrechnung

Für die drei und neun Monate bis zum 30. September (ungeprüft in Tausenden von kanadischen Dollar, mit Ausnahme des Gewinns pro Aktie)

Drei Monate bis Neun Monate

zum 30. bis zum 30.

September, September,

2018 2017 2018 2017

$ $ $ $

Umsatzerlöse 60,720 77,151 222,870 218,393

Umsatzkosten (70,294)(57,601)(205,460)(179,311)

Bruttogewinn (-verlust) (9,574) 19,550 17,410 39,082

Sonstige Erträge und

Aufwendungen

Allgemeines und Verwaltung (2,160) (1,307) (8,225) (5,647)

Erkundung und Bewertung - - - (35)

Aktienbasierte Vergütung (387) (349) (1,274) (1,122)

Operatives (Verlust-)Ergebnis(12,121)17,894 7,911 32,278

Finanzierungserträge 134 4 476 360

Finanzierungsaufwand (3,602) (2,968) (10,963) (9,702)

Unrealisierte Gewinne 195 77 1,197 (697)

(Verluste) aus

Zinsswaps

Wechselkursgewinn (-verlust) 5,419 12,353 (9,042) 22,820

Gewinn (Verlust) vor Steuern(9,975) 27,360 (10,421) 45,059

Steuerrückforderung 59 (787) (608) (1,258)

(Aufwand) für laufende

Ressourcen

Latente Ertrags- und 4,850 - 3,135 -

Ressourcensteuerrückerstattu

ng

Reingewinn (-verlust) (5,066) 26,573 (7,894) 43,801

Sonstiges Gesamtergebnis

Ausgleichsposten aus der (2,684) - (3,219) -

Fremdwährungsumrechnung

Gesamtergebnis (Verlust) (7,750) 26,573 (11,113) 43,801

Reingewinn (-verlust) aus:

Aktionäre der Gesellschaft (4,289) 19,538 (7,351) 31,484

Nicht beherrschende Anteile (777) 7,035 (543) 12,317

(5,066) 26,573 (7,894) 43,801

Gewinn (Verlust) pro Aktie:

Basis (0.02) 0.15 (0.04) 0.24

Verwässert (0.02) 0.14 (0.04) 0.23

Gewichtete durchschnittliche 188,116 133,298 166,939 133,070

Anzahl der ausstehenden

Aktien, unverwässert (in

Tausend)

Gewichtete durchschnittliche 191,435 136,853 170,796 133,307

Anzahl der ausstehenden

Aktien, verwässert (in

Tausend)

Ausstehende Aktien am Ende 188,170 133,629 188,170 133,629

der Periode (in

Tausend)

Copper Mountain Mining Corporation (Kupferbergbau)

Verkürzte Konzern-Kapitalflussrechnung

Für die drei und neun Monate bis zum 30. September, (ungeprüft in Tausenden von kanadischen Dollar)

Drei Monate Neun Monate bis

bis zum 30. zum 30.

September, September,

2017 2017

20$ 2018$

18

$

$

Cashflow aus laufender

Geschäftstätigkeit

Jahresüberschuss (5,066)26,573 (7,894) 43,801

(-fehlbetrag) der

Periode

Anpassungen für:

Gewinn aus dem Abgang von - (4) - (25)

Anlagevermögen

Abschreibungen 13,389 12,610 40,853 36,538

Unrealisierter (6,079)(10,849)6,447 (20,636)

Fremdwährungs-(Gewinn)/Verl

ust

Unrealisierter (195) (77) (1,197) 697

(Gewinn)/Verlust aus

Zinsswaps

Latenter Ertrags- und (4,849)- (3,141) -

Ressourcen-Steueraufwand

Finanzierungsaufwand 3,602 2,968 10,963 9,702

Aktienbasierte Vergütung 387 349 995 1,122

1,189 31,570 47,026 71,199

Nettoveränderung (20,839(20,461)(24,537)(31,370)

der Positionen des )

Nettoumlaufvermögens

Mittelzufluss (-abfluss) (19,65011,109 22,489 39,829

aus laufender )

Geschäftstätigkeit

Cashflow aus der

Investitionstätigkeit

Im Rahmen der Akquisition - - 29,115 -

von Altona erworbene

liquide

Mittel

Transaktionskosten (54) - (2,291) -

Kosten der Aktienemission - - (364) -

Verzögerte (3,092)- (15,555)(1,485)

Stripping-Aktivitäten

Auszahlungen für (4,216)(1,073) (16,087)(2,760)

Investitionen in das

Sachanlagevermögen

(Kauf) Rückerstattung der (387) - (387) -

Rückzahlungsgarantie

Einzahlungen aus Abgängen - - - 52

von Gegenständen des

Anlagevermögens

Mittelabfluss aus (7,749)(1,073) (5,569) (4,193)

Investitionstätigkeit

Cashflow aus der

Finanzierungstätigkeit

Erlöse aus der Ausübung von 26 387 224 691

Optionen und

Optionsscheinen

Anzahlungen von 14,383 13,574 28,412 21,618

Minderheitsanteilen

Auszahlungen an (899) - (2,367) -

Minderheitsgesellschafter

Darlehensrückzahlung (12,427(11,981)(34,320)(29,064)

)

Gezahlte Zinsen (2,275)(1,944) (8,057) (8,441)

Zahlungen aus (1,277)(2,195) (5,266) (6,232)

Finanzierungsleasing

Nettogeldfluss aus (2,469)(2,159) (21,374)(21,428)

Finanzierungstätigkeit

Einfluss von (532) (1,336) 1,011 (1,972)

Wechselkursänderungen auf

die Zahlungsmittel und

Zahlungsmitteläquivalente

(Ab-) Zunahme der (30,4006,541 (3,443) 12,236

Zahlungsmittel und )

Zahlungsmitteläquivalente

Zahlungsmittel und 72,090 37,104 45,133 31,409

Zahlungsmitteläquivalente

- Zu Beginn der

Periode

Zahlungsmittel und 41,690 43,645 41,690 43,645

Zahlungsmitteläquivalente

- Ende der

Periode

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=45044

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=45044&tr=1

