IRW-News: CORVUS GOLD INC: Corvus Gold Inc. präsentiert sich auf der Edelmetallmesse in München am 9. und 10. November 2018

IRW-PRESS: CORVUS GOLD INC: Corvus Gold Inc. präsentiert sich auf der Edelmetallmesse in München am 9. und 10. November 2018

Corvus Gold Inc. präsentiert sich auf der Edelmetallmesse in München am 9. und 10. November 2018

Sehr geehrte Aktionäre und Interessenten,

wir möchten Sie herzlich dazu einladen, uns auf der Edelmetallmesse am 9. und 10. November 2018 in München an unserem Stand mit der Nummer 22 zu besuchen, um Sie über die aktuellen Entwicklungen bei Corvus Gold Inc. (WKN: A1C4C5; ISIN: CA2210131058) zu informieren. Jeweils zweimal täglich (10:50 Uhr und 14:20 Uhr) wird das Unternehmen eine Präsentation direkt am Stand abhalten.

Gerade unsere letzten hochgradigen Bohrergebnisse von beispielsweise 59,4 Meter mit 2,36 g/t Gold oder 129,5 Meter mit 1,12 g/t Gold zeigen, dass wir die Größe der am 18. September 2018 veröffentlichten Ressourcenschätzung noch ausweiten können. Neben den Bohrergebnissen und der für Anfang November erwarteten PEA ist aber auch die Aktionärsbetreuung ein wichtiger Bestandteil des Erfolges eines Unternehmens. Daher freut es mich besonders, unseren treuen Aktionären in Deutschland die neuesten Fortschritte präsentieren zu können, so Jeffrey A. Pontius, President & CEO von Corvus Gold Inc.

Sollten Sie Interesse an einem One-on-One Meeting mit dem Unternehmen haben, würde wir gerne vorab einen Termin mit Ihnen vereinbaren um etwaige Terminkollisionen zu vermeiden. Bitte senden Sie dazu eine E-Mail an cakir@soarfinancial.com

Die letzten wichtigen Pressemeldungen von Corvus Gold Inc. finden Sie hier:

- Corvus Gold Drills 19.8 Metres @ 3.52 g/t Gold & 129.5 Metres @ 1.12 g/t Gold in West Zone, Resource Expansion Program, Mother Lode Project, Nevada:

https://web.tmxmoney.com/article.php?newsid=8887999978379076&qm_symbol=KOR

- Corvus Gold Drills 59.4 Metres @ 2.36 g/t Gold in West Zone Stepout, Mother Lode Project, Nevada:

https://web.tmxmoney.com/article.php?newsid=8497148444319400&qm_symbol=KOR

Um kostenlose Eintrittskarten für das Event zu erhalten, registrieren Sie sich bitte noch heute unter folgendem Link (Karten nur solange der Vorrat reicht): https://www.edelmetallmesse.com/de/voranmeldung.html

Edelmetallmesse München am 9. und 10. November 2018

Münchner MVG Museum

Ständlerstraße 20

81549 München

Über die Edelmetallmesse:

Die Edelmetallmesse wurde 2005 von den Gründern der Website www.goldseiten.de, eines der größten deutschen Mining-Portale, gegründet. Die Konferenz ist mit fast 6.000 Besuchern die größte und bedeutendste Messe in Europa im Rohstoffbereich.

Weitere Infos unter www.edelmetallmesse.com

Über Corvus Gold Inc.

Corvus Gold Inc. ist ein nordamerikanisches Goldexplorations- und -erschließungsunternehmen, das sich bei seinen Aktivitäten auf die Projekte mit kurzfristig förderbaren Gold- und Silbervorkommen in den Regionen North Bullfrog und Mother Lode (Nevada) konzentriert. Darüber hinaus kontrolliert das Unternehmen eine Reihe von Lizenzbeteiligungen auf anderen nordamerikanischen Explorationsprojekten, die ein Spektrum an Gold-, Silber- und Kupferprojekte umfassen. Corvus ist bestrebt, durch neue Entdeckungen und die Erweiterung seiner Projekte den Shareholder Value zu steigern, um die Hebelwirkung des Aktienkurses in einem sich entwickelnden Gold- und Silbermarkt zu maximieren.

Im Auftrag von

Corvus Gold Inc.

(gezeichnet) Jeffrey A. Pontius

Jeffrey A. Pontius,

President & Chief Executive Officer

Ansprechpartner:

Ryan Ko

Investor Relations

E-Mail: info@corvusgold.com

Tel: 1-844-638-3246 (gebührenfrei) oder +1 (604) 638-3246

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA2210131058

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.