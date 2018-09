IRW-News: ECOBALT SOLUTIONS INC: eCobalt meldet erfolgreichen Abschluss von Pilotuntersuchungen zur Herstellung von sauberem Kobaltkonzentrat

IRW-PRESS: ECOBALT SOLUTIONS INC: eCobalt meldet erfolgreichen Abschluss von Pilotuntersuchungen zur Herstellung von sauberem Kobaltkonzentrat

eCobalt meldet erfolgreichen Abschluss von Pilotuntersuchungen zur Herstellung von sauberem Kobaltkonzentrat

Metallurgische Untersuchungen bestätigen Prozessfließschema auf Machbarkeitsebene für Kobaltproduktionsanlage

Vancouver (British Columbia, Kanada), 11. September 2018. eCobalt Solutions Inc. (TSX: ECS, OTCQX: ECSIF, FRA: ECO) (eCobalt oder das Unternehmen) meldet den erfolgreichen Abschluss der metallurgischen Untersuchungen auf Pilotebene des zu 100 Prozent unternehmenseigenen Kobaltprojekts Idaho (das KPI) in der Nähe der Stadt Salmon, im Herzen des historischen Idaho Cobalt Belt. Das KPI-Projekt stellt weiterhin die einzige kurzfristig abbaubare primäre Kobaltslagerstätte mit Umweltgenehmigung in den Vereinigten Staaten dar.

Untersuchungen auf Pilotebene, die bei Hazen Research Inc. (Hazen) durchgeführt wurden, bestätigten den Arsenbeseitigungsprozess zur Herstellung eines sauberen Kobaltkonzentrats aus Erzkonzentraten des KPI unter Anwendung von Röstmethoden im Drehofen, die bei früheren Pilotuntersuchungen geprüft und in einer Pressemitteilung vom 25. Juni 2018 gemeldet wurden. Die Pilotuntersuchungen wurden mit einem kontinuierlichen 70-stündigen Durchgang abgeschlossen, einschließlich des ordnungsgemäßen Ein- und Ausschaltens des Prozesses. Das KPI-Konzentrat wurde 50 Stunden am Stück zugeführt, wobei die Prozesstemperaturen, der Druck und die Durchflussraten während der Untersuchung wie geplant aufrechterhalten wurden.

Im Rahmen der Untersuchung wurde sowohl der Konzentratröstprozess zur Herstellung von sauberem Konzentrat als auch das Abgasmanagementsystem verifiziert, das Arsen und Schwefel wie geplant zur Vitrifizierung bzw. Neutralisierung auf sichere Weise aus den Abgasen beseitigte.

Diese Ergebnisse validieren die detaillierten technischen Untersuchungen auf Machbarkeitsebene des vereinfachten Fließschemas für die Kobaltproduktionsanlage (die KPA) für die Herstellung eines sauberen Kobaltkonzentrats, einschließlich der Kostenberechnung und Dimensionierung des Equipments. Die Ergebnisse unterstützen die Optimierungsarbeiten des Unternehmens zur Senkung der technischen Risiken, der Investitionsausgaben und der Betriebsausgaben der KPA in der optimierten Machbarkeitsstudie, die in diesem Quartal veröffentlicht werden soll.

eCobalt hat mit einer Reihe renommierter Kobaltmetallhändler bei der Vermarktung von Abnahmevereinbarungen zusammengearbeitet. Proben der Pilotuntersuchung werden an Parteien gesendet, mit denen das Unternehmen bereits Gespräche geführt hat, um die Handelsbedingungen zu bestätigen und die Abkommen zu finalisieren.

Die Ergebnisse der Pilotuntersuchung haben unser Vertrauen in die Herstellung eines sauberen, hochwertigen Kobaltkonzentrats für potenzielle Abnahmepartner gestärkt, um die aktuellen Gespräche fortsetzen zu können, sagte Paul Farquharson, President und CEO von eCobalt. Angesichts dieser Ergebnisse werden wir nun mit der Finalisierung der optimierten Machbarkeitsstudie fortfahren, die auch Daten des optimierten Minenplans und des im Februar 2018 zu einer neuen Mineralreservenschätzung aktualisierten Ressourcenmodells enthält. Der erfolgreiche Abschluss der Pilotarbeiten ist ein Meilenstein bei unserer Weiterentwicklung des KPI zum ersten primären Kobaltproduzenten Nordamerikas.

E. R. (Rick) Honsinger, P.Geo., Senior V.P. von eCobalt, ist die qualifizierte Person (Qualified Person), die den Inhalt dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt hat.

Über eCobalt Solutions Inc.

eCobalt ist ein an der Toronto Stock Exchange gelistetes Unternehmen, das sich die Herstellung sauberer Kobaltprodukte zur Aufgabe gemacht hat. Diese Kobaltprodukte, die auf sichere, verantwortungsvolle und transparente Weise in den Vereinigten Staaten hergestellt werden, werden von den wachstumsstarken Märkten für Akkus und erneuerbare Energien dringend benötigt. Das Kobaltprojekt Idaho des Unternehmens, das sich im östlichen Zentral-Idaho im historischen Idaho Cobalt Belt befindet, ist das einzige mit Umweltgenehmigung ausgestattete primäre Kobaltprojekt der Vereinigten Staaten. Es steht zu 100 % im Eigentum der hundertprozentigen Tochtergesellschaft des Unternehmens, Formation Capital Corporation, U.S.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.ecobalt.com.

Ansprechpartner für Anleger

Fiona Grant Leydier

V.P., Investor Relations

T: 604.682.6229 x 225

E: fgrant@ecobalt.com

Vorsorglicher Hinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des geltenden kanadischen Wertpapierrechts. Die Aussagen in dieser Pressemitteilung, die sich auf metallurgische Testarbeiten, Finanzierung und Bauarbeiten beziehen, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf Annahmen und betreffen zukünftige Ereignisse und Bedingungen; sie unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unwägbarkeiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse und Erfolge oder die tatsächliche Performance des Unternehmens wesentlich davon abweichen, was in diesen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck kommt oder impliziert ist. Zukunftsgerichtete Aussagen stellen keine Gewähr für zukünftige Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge dar. Diese Risiken, Unwägbarkeiten und Faktoren umfassen allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische, aufsichtsrechtliche und soziale Unwägbarkeiten; die tatsächlichen Ergebnisse der Explorationstätigkeiten und Wirtschaftlichkeitsbewertungen; Wechselkursschwankungen, Änderungen der Projektparameter; Änderungen bei Kosten, unter anderem bei Arbeits-, Infrastruktur-, Betriebs- und Produktionskosten; die zukünftigen Kobaltpreise; Schwankungen des Erzgehalts oder der Gewinnungsquoten; operative oder technische Schwierigkeiten im Zusammenhang mit Explorations-, Erschließungs- und Fördertätigkeiten, unter anderem die Unfähigkeit, die Anlage, die Ausrüstung oder die Prozesse wie geplant zu betreiben; Verzögerungen beim Abschluss der Explorations-, Erschließungs- oder Bautätigkeiten; Änderungen staatlicher Gesetze und Vorschriften; die Fähigkeit, bestehende Zulassungen und Genehmigungen aufrechtzuerhalten und zu verlängern oder die erforderlichen Zulassungen und Genehmigungen termingerecht zu beschaffen; die Fähigkeit, Finanzmittel zu akzeptablen Bedingungen und termingerecht zu beschaffen; Streitigkeiten zu Rechtstiteln an Konzessionsgebieten; die Beziehungen zu Mitarbeitern und der Mangel an qualifizierten Arbeitskräften und Auftragnehmern; den spekulativen Charakter des Explorations-, Erschließungs- und Bergbaugeschäfts und die damit verbunden Risiken.

Diese Prognosen sind und werden stets von Annahmen über die zukünftigen Rohstoffpreise und Erschließungskosten abhängig sein, welche Schwankungen aufgrund der weltweiten und lokalen Wirtschafts- und Industriebedingungen unterliegen. Weitere Informationen in Bezug auf die Risiken und Unwägbarkeiten, die dazu führen können, dass die Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck kommen, sind in den Dokumenten enthalten, die das Unternehmen bei den Wertpapieraufsichtsbehörden eingereicht hat; diese sind abrufbar unter www.sedar.com. Obwohl das Unternehmen bemüht war, die wichtigen Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen enthalten sind, können weitere Faktoren dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es besteht keinerlei Gewissheit, dass sich diese Aussagen als zutreffend erweisen werden, da die tatsächlichen Ergebnisse und die zukünftigen Ereignisse wesentlich von dem abweichen können, was in diesen Aussagen zum Ausdruck kommt. Obwohl das Unternehmen berichtet hat, dass das ICP nach wie vor die einzige kurzfristig abbaubare, primäre Kobaltlagerstätte mit umweltrechtlicher Genehmigung in den Vereinigten Staaten ist und den nordamerikanischen Konsumenten die einzigartige Möglichkeit bietet, ökologisch sichere saubere Kobaltprodukte aus ethischer Quelle zu beschaffen, besteht keine Gewissheit, dass das Unternehmen die kommerzielle Produktion dieser Kobaltprodukte zum Einsatz im Sektor wiederaufladbare Batterien aufnehmen kann. Die Leser sollten sich daher nicht über Gebühr auf diese zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gemäß dem geltenden Wertpapierrecht erforderlich.

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen zu eCobalt, die keine rein historischen Fakten darstellen, sind zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995, unter anderem die Überzeugungen, Hoffnungen oder Absichten von eCobalt in Bezug auf die Zukunft. Alle zukunftsgerichteten Aussagen haben Gültigkeit zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung und beruhen auf Informationen, die eCobalt zu diesem Zeitpunkt vorliegen. Es ist wichtig zu beachten, dass die tatsächlichen Ergebnisse von jenen in diesen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen können. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich abweichen, zählen Risiken und Unwägbarkeiten wie Änderungen in den Bereichen Technologie, Rechtsvorschriften, Unternehmenspolitik, Rohstoffpreise und Märkte.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

