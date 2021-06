IRW-News: Endeavour Silver Corp.: Endeavour Silver Bohrungen durchschneiden hochgradige Silber-Gold-Mineralisierung in mehreren Adern auf Terronera-Projekt ...

IRW-PRESS: Endeavour Silver Corp.: Endeavour Silver Bohrungen durchschneiden hochgradige Silber-Gold-Mineralisierung in mehreren Adern auf Terronera-Projekt in Jalisco, Mexiko

VANCOUVER, British Columbia, 08. Juni 2021 -- Endeavour Silver Corp. (TSX: EDR, NYSE: EXK - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/endeavour-silver-corp/) gibt bekannt, dass das Unternehmen eine hochgradige Silber-Gold-Mineralisierung in einer Reihe von Strukturen in der Nähe der Ader Terronera durchschnitten hat, was das Potenzial des Gebiets unterstreicht. Vier Strukturen, die Adern San Simon, Fresno, Pendencia und Lindero, befinden sich unmittelbar südöstlich der Ader Terronera; die Ader Los Cuates liegt etwa 10 Kilometer nordwestlich des Projekts Terronera (sehen Sie hier die Karte des Grundstücks Terronera).

Die heute gemeldeten Bohrergebnisse repräsentieren die laufenden Explorationsarbeiten auf dem Projekt Terronera, wobei geplant ist, bis Ende des Jahres 16.000 Bohrmeter abzuschließen. Zu den wichtigsten Zielen gehören die Erweiterungen der Ader Terronera, die den Großteil der Reserven in der derzeit laufenden Machbarkeitsstudie Terronera beherbergt, sowie weitere regionale Ziele, um die Ressourcen im Bezirk zu erweitern. Da die Machbarkeitsstudie kurz vor dem Abschluss steht, werden nicht alle Bohrergebnisse des Jahres 2021 in den Erschließungsplan einfließen.

Zu den Highlights der einzelnen Strukturen gehören:

- San Simon: 9,78 g/t Au und 214 g/t Ag für 899 g/t AgEq über 1,35m ETW (TR13S-1)

- Fresno: 6,05 g/t Au und 1.056 g/t Ag für 1.479 g/t AgEq über 2,88 m ETW (TR13S-1)

- Lindero: 2,63 gpt Au und 25 gpt Ag für 209 gpt AgEq über 1,08m ETW (TR7.5S-1)

- Pendencia: 1,09 gpt Au und 445 gpt Ag für 521 gpt AgEq über 1,08m ETW (ZP-01)

- Los Cuates: 1,36 gpt Au und 156 gpt Ag für 251 gpt AgEq über 1,21m ETW (LCT-03)

- Los Cuates HW: 9,52 g/t Au und 148 g/t Ag für 815 g/t AgEq über 1,95m ETW (LCT-07)

Die Abkürzungen beinhalten: gpt: Gramm pro Tonne; Au: Gold; Ag: Silber; ETW: geschätzte wahre Breite; m: Meter; HW: hängende Wand. Silberäquivalente werden mit einem Verhältnis von 70:1 Silber:Gold berechnet.

Luis Castro, Vice President of Exploration, kommentierte: "Diese Ergebnisse unterstützen unsere Ansicht, dass das Grundstück Terronera weiterhin über ein beträchtliches Potenzial zur Entdeckung neuer mineralisierter Zonen und zur Erweiterung der Mineralressourcen in mehreren Adern in der Nähe der bereits definierten Reserven und Ressourcen in der Hauptader Terronera verfügt. In den vergangenen Jahren konzentrierten sich unsere Bohrprogramme ausschließlich auf die Abgrenzung von Reserven und Ressourcen innerhalb der Hauptader Terronera, um das Vertrauen für die Machbarkeitsstudie zu erhöhen. Während dieser Zeit wurden Oberflächenexplorationsarbeiten durchgeführt, um zusätzliche Ziele in der Region zu entwickeln und vorzubereiten. Diese Bohrergebnisse bestätigen, dass unser detaillierter, methodischer Ansatz weiterhin der richtige ist."

Signifikante Bohrergebnisse sind in der folgenden Tabelle zusammengefasst. Das Unternehmen hat in den vergangenen 8 Monaten 33 Bohrlöcher mit insgesamt 9.369 Metern auf den oben genannten regionalen Zielen gebohrt.

Bohrung AderstrukturAb Echte Au Ag AgÄq.

Breite

(m) (m) (gpt) (gpt) (gpt)

TR9S-1 San Simon 219.95 1.12 0.32 170 192

TR11S-1 San Simon 185.10 2.14 3.97 73 351

TR12S-1 San Simon 143.35 5.59 2.17 177 329

Einschließli147.90 0.58 6.70 141 610

ch

Fresno 179.95 1.41 2.20 54 208

Einschließli180.45 0.94 3.27 79 308

ch

TR13S-1 San Simon 126.55 1.35 9.78 214 899

Einschließli127.35 0.65 12.70 254 1,143

ch

Fresno 179.95 2.88 6.05 1,056 1,479

Einschließli183.00 0.33 4.40 2,210 2,518

ch

TR13S-2 Fresno 157.35 1.98 3.38 347 584

Einschließli157.35 0.68 8.61 439 1,042

ch

TR14S-3 Fresno 164.70 1.33 5.72 135 535

Einschließli164.70 0.53 7.78 176 721

ch

TR14S-4 Fresno 206.00 1.39 2.04 66 209

Einschließli206.00 0.82 2.46 73 245

ch

TR7.5S-1 Lindero 164.50 1.08 2.63 25 209

Einschließli165.00 0.24 4.01 27 308

ch

ZP-01 Pendencia 241.70 1.84 0.33 215 239

Einschließli241.70 0.23 0.46 451 483

ch

ZP-02 Pendencia 249.05 1.08 1.09 445 521

LCT-01 Los Cuates 121.75 1.20 0.30 132 153

Einschließli122.65 0.40 0.63 273 317

ch

LCT-03 Los Cuates 209.55 1.21 1.36 156 251

LCT-07 Hw Los 322.15 1.95 9.52 148 815

Cuates

Einschließli323.75 0.73 19.88 220 1,611

ch

Los Cuates 337.45 1.07 2.81 54 250

Einschließli337.45 0.41 5.80 104 510

ch

Die Silberäquivalente werden mit einem Verhältnis von 70:1 Silber:Gold berechnet. Alle Mächtigkeiten sind geschätzte wahre Mächtigkeiten.

Qualifizierte Person und QA/QC - Dale Mah, P.Geo., Vice President Corporate Development von Endeavour Silver, ist die qualifizierte Person, die die in dieser Pressemitteilung enthaltenen technischen Informationen geprüft und genehmigt hat. Es wurde ein Qualitätskontrollprogramm mit Referenzstandards, Leerproben und Duplikaten eingeführt, um die Integrität aller Untersuchungsergebnisse zu überwachen. Alle Proben werden in der örtlichen Außenstelle geteilt und an SGS Labs versandt, wo sie getrocknet, zerkleinert, geteilt und 250-Gramm-Brei-Proben für die Analyse vorbereitet werden. Gold wird mittels Brandprobe mit einem Atomabsorptions-Abschluss (AAS) und Silber mittels Königswasseraufschluss mit ICP-Abschluss bestimmt, Over-Limits mittels Brandprobe und gravimetrischem Abschluss.

Über Endeavour Silver - Endeavour Silver Corp. ist ein mittelgroßes Edelmetallbergbauunternehmen, das drei hochgradige Untertage-Silber-Gold-Minen in Mexiko besitzt und betreibt. Endeavour treibt derzeit das Minenprojekt Terronera in Richtung einer Erschließungsentscheidung voran und erkundet sein Portfolio an Explorations- und Erschließungsprojekten in Mexiko und Chile, um sein Ziel zu erreichen, ein führender Silberproduzent zu werden. Unsere Philosophie der sozialen Unternehmensintegrität schafft Werte für alle Stakeholder.

QUELLE Endeavour Silver Corp.

Kontakt Informationen

Galina Meleger, Leiterin Investor Relations

Gebührenfrei: (877) 685-9775

Tel: (604) 640-4804

E-Mail: gmeleger@edrsilver.com

Website: www.edrsilver.com

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Folgen Sie Endeavour Silver auf Facebook, Twitter, Instagram und LinkedIn

Vorsichtshinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Solche zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen beinhalten, beschränken sich jedoch nicht auf Aussagen über die zukünftigen Aussichten der Minen und Projekte des Unternehmens. Das Unternehmen hat nicht die Absicht und übernimmt keine Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Produktionsniveaus, Leistungen oder Errungenschaften wesentlich von denjenigen abweichen, die in solchen Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Solche Faktoren beinhalten, beschränken sich jedoch nicht auf die endgültigen Auswirkungen der Pandemie COVID 19 auf den Betrieb und die Ergebnisse, Änderungen der Produktions- und Kostenprognosen, nationale und lokale Regierungen, Gesetzgebung, Besteuerung, Kontrollen, Vorschriften und politische oder wirtschaftliche Entwicklungen in Kanada und Mexiko, finanzielle Risiken aufgrund von Edelmetallpreisen, betriebliche oder technische Schwierigkeiten bei Mineralexplorations-, Erschließungs- und Bergbauaktivitäten, Risiken und Gefahren der Mineralexploration, -erschließung und des -abbaus, den spekulativen Charakter der Mineralexploration und -erschließung sowie Risiken beim Erhalt notwendiger Lizenzen und Genehmigungen,

Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf Annahmen, die das Management für vernünftig hält, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: die Fortsetzung der Explorations- und Bergbaubetriebe, keine wesentliche nachteilige Änderung des Marktpreises von Rohstoffen, der Betrieb der Bergbaubetriebe und die Fertigstellung der Bergbauprodukte gemäß den Erwartungen des Managements und die Erreichung der angegebenen Produktionsergebnisse sowie andere Annahmen und Faktoren, wie sie hier dargelegt sind. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen enthalten sind, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die vorhergesehen, beschrieben, geschätzt, bewertet oder beabsichtigt wurden. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen oder Informationen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollte der Leser kein unangemessenes Vertrauen in zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen setzen.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=58866

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=58866&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA29258Y1034

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.