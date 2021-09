IRW-News: Endeavour Silver Corp.: Endeavour Silver schließt Übernahme des Goldprojekts Bruner im Nye County in Nevada ab

IRW-PRESS: Endeavour Silver Corp.: Endeavour Silver schließt Übernahme des Goldprojekts Bruner im Nye County in Nevada ab

VANCOUVER, British Columbia, 1. September 2021 - Endeavour Silver Corp. (TSX: EDR, NYSE: EXK - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/endeavour-silver-corp/) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen den Kauf des im Nye County im US-Bundesstaat Nevada befindlichen Konzessionsgebiets Bruner von Canamex Gold Corp. (Canamex) (siehe Pressemeldung vom 19. Juli 2021) nunmehr abgeschlossen hat. Endeavour sicherte sich für eine Kaufsumme von 10 Millionen USD in bar sämtliche Besitzanteile (100 %) am Goldprojekt Bruner, zu denen Mineralclaims, Bergbaurechte, Vermögenswerte, Wasserrechte sowie die behördlichen Genehmigungen und Lizenzen zählen.

Das Goldprojekt Bruner ist ein Explorationsprojekt im Erschließungsstadium, das sich ungefähr 180 Kilometer (km) südöstlich der Stadt Reno im US-Bundesstaat Nevada befindet. In dieser Region wurde erstmals im Jahr 1906 Gold entdeckt, das zwischen 1906 und 1998 mit Unterbrechungen gefördert wurde. Die zuletzt von den früheren Betreibern durchgeführten Explorationsaktivitäten umfassten Kartierungen, Bohrungen, geophysikalische Messungen sowie Probenahmen, die im Jahr 2015 in einer Mineralressourcenschätzung und im Jahr 2017 in einer wirtschaftlichen Erstbewertung (PEA) gipfelten; letztere sieht hier einen kostengünstigen Tagebaubetrieb mit Haufenlaugung vor.

Ein technischer Bericht vom 22. Januar 2018 mit dem Originaltitel NI 43-101 Technical Report on the Bruner Gold Project, Updated Preliminary Economic Assessment, Nye County, Nevada, USA, der von der Firma Welsh Hagen Associates im Auftrag von Canamex erstellt wurde, weist eine historische Ressourcenschätzung im Umfang von 342.000 Unzen Gold aus, die in 17,5 Millionen Tonnen (t) Rohmaterial mit einem Erzgehalt von 0,61 Gramm pro Tonne (g/t) aus den drei Zonen Paymaster, HRA und Penelas enthalten waren. Es wurden bisher von keinem qualifizierten Sachverständigen ausreichende Arbeiten im Auftrag von Endeavour durchgeführt, um eine Zuordnung der geschätzten historischen Mineralressourcen zu den aktuellen Mineralressourcen oder Mineralreserven vornehmen zu können. Endeavour behandelt die historische Ressourcenschätzung nicht wie eine Schätzung aktueller Mineralressourcen oder Mineralreserven, hat die historische Ressourcenschätzung nicht bestätigt und hält diese nicht für zuverlässig. Endeavour plant, bei bestimmten Bohrlöchern eine Zweitbohrung niederzubringen und ein Bohrprogramm zu absolvieren, um die geschätzten historischen Ressourcen zu aktuellen Mineralressourcen hochzustufen. Im Rahmen der im 4. Quartal 2021 geplanten Aktivitäten wird man sich auf obertägige Arbeiten und auf die Datenerfassung konzentrieren. Endeavour rechnet damit, im Jahr 2022 die Explorationsarbeiten im Bereich der vorrangigen Zielzonen wiederaufnehmen zu können.

Endeavour CEO, Dan Dickson, kommentierte: Wir freuen uns, unserer Projekt-Pipeline ein gut entwickeltes Edelmetallprojekt hinzuzufügen. Bruner sollte eine wachsende Akquisition im Rahmen unseres Fünf Jahres-Strategieplans sein, einer der führenden Silberproduzenten zu werden mit dem Potenzial zu Explorationsentdeckungen, großen Akquisitionen, kurzfristiger Produktion und organischem Wachstum.

Wir werden in unserer Jahresprognose 2022 ein detailliertes Marktupdate zu unseren Explorationsplänen für das Projekt Bruner geben. Unser Explorationsteam wird sich anfänglich auf die Verifizierung der historischen Ressourcen konzentrieren und dann seine Aufmerksamkeit auf die vielen Explorationsziele in der Liegenschaft Bruner richten. Wir freuen uns darauf, das volle Potenzial der Liegenschaft Bruner zu erschließen, mit dem Ziel, einen neuen Bergbaubetrieb in einem anderen historischen Bergbaubezirk in Nevada aufzubauen.

In naher Zukunft liegt unser Augenmerk auf dem Projekt Terronera, wo wir uns dem Abschluss der Machbarkeitsstudie nähern. Wir freuen uns schon darauf, die Ergebnisse veröffentlichen zu können.

Dale Mah, P.Geo., Vice President Corporate Development von Endeavour, ist der qualifizierte Sachverständige, der diese Pressemitteilung geprüft und genehmigt hat.

Über Endeavour Silver - Endeavour Silver Corp. ist ein mittelständisches Edelmetall-Bergbauunternehmen, das drei hochgradige Untertage-Silber-Gold-Minen in Mexiko besitzt und betreibt. Endeavour treibt derzeit das Minenprojekt Terronera zu einer Erschließungsentscheidung voran und erkundet sein Portfolio an Explorations- und Erschließungsprojekten in Mexiko und Chile, um seinem Ziel, ein führender Senior-Silberproduzent zu werden, einen Schritt näher zu kommen. Unsere Philosophie der sozialen Integrität von Unternehmen schafft Mehrwert für alle Beteiligten.

