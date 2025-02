IRW-News: Endeavour Silver Corp.: Endeavour Silver stellt ein Update zum Baufortschritt von Terronera im 4. Quartal 2024 bereit; Baufortschritt über Tage ha...

IRW-PRESS: Endeavour Silver Corp.: Endeavour Silver stellt ein Update zum Baufortschritt von Terronera im 4. Quartal 2024 bereit; Baufortschritt über Tage hat fast 90 % der Fertigstellung erreicht

Vancouver, Kanada - 7. Februar 2025 / IRW-Press / Endeavour Silver Corp. (Endeavour oder das Unternehmen - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/endeavour-silver-corp/) (NYSE: EXK; TSX: EDR) stellt ein Update zum Baufortschritt im vierten Quartals 2024 auf seinem Projekt Terronera im mexikanischen Bundesstaat Jalisco bereit. Eine Fotogalerie ist dieser Pressemitteilung beigefügt und kann hier oder auf der Website des Unternehmens unter Terronera Project Progress Photos eingesehen werden. Alle Dollar- ($)-Angaben in dieser Pressemitteilung sind in US-Dollar.

Auf der oberen Anlagenplattform von Terronera wurden im vierten Quartal erhebliche Fortschritte erzielt, und die Inbetriebnahme der Systeme ist im Gange. Der Schwerpunkt liegt weiterhin auf der unteren Plattform.

Endeavour Silvers Projekt Terronera von steht kurz vor dem Abschluss, sagte Don Gray, Chief Operating Officer. Die Trockeninbetriebnahme der oberen Plattform kommt gut voran und wir schließen die letzten Installationen sowie die letzten Punkte der Aufgabenliste ab. Die Bemühungen unseres Teams konzentrieren sich auf die rechtzeitige Fertigstellung der unteren Plattform, wo der Stahlbau für die Installation der Rückstandsfilter voranschreitet. Wir konzentrieren uns darauf, unseren Bauzeitplan einzuhalten und den Schwung beizubehalten, damit Terronera Anfang des zweiten Quartals 2025 vollständig in Betrieb genommen werden kann.

Bau- und Entwicklunghighlights im vierten Quartal

Arbeiten und Aktivitäten auf der Baustelle bis zum 31. Dezember 2024:

- Sicherheit - Das Gesundheits- und Sicherheitsprogramm und die Verfahren sind vollständig und bereit für den Übergang vom Bau zur Inbetriebnahme und dann zum operativen Betrieb.

- Beziehungen zu den Gemeinden - Die Unterstützung der Gemeinden und die Einstellung und Ausbildung lokaler Mitarbeiter sind weiterhin eine Priorität.

- Fortschritte - Der Gesamtfortschritt des Projekts hat 89,4 % erreicht. Die laufenden Investitionsausgaben belaufen sich zum 31. Dezember 2024 auf etwa 302 Mio. $. Das Management schätzt die Gesamtausgaben für das Projekt auf 332 Mio. $.

- Minenerschließung - Im vierten Quartal wurden unter Tage Entwicklungsarbeiten über eine Strecke von 1.694 Meter durchgeführt, was einer Gesamtlänge von 7.239 Metern entspricht. Erwähnenswert ist, dass die Genehmigung für die Lagerung von Sprengstoff in den untertägigen Sprengstoffmagazinen erteilt wurde, was die Effizienz der Entwicklungsarbeiten verbessern wird.

- Baustelle obere Anlagenplattform - Ein Großteil der Bauarbeiten ist abgeschlossen, die letzten Punkte der Aufgabenliste werden abgearbeitet und verschiedene Bereiche werden an die Inbetriebnahme- und Betriebsteams übergeben.

o Grobbrecher - Die Inbetriebnahme des primären Backenbrechers wurde abgeschlossen, und der Bereich wurde in Betrieb genommen. Insgesamt wurden 6.000 Tonnen Erz zerkleinert.

o Vermahlung - Die Inbetriebnahme des Mahlkreislaufs begann mit erfolgreichen SAG- und Kugelmühlentests über mehrere Stunden bei voller Betriebsgeschwindigkeit, um Lagertemperaturen, Vibrationen und Schmiersysteme unter Leerlaufbedingungen zu prüfen.

o Flotation - Die Flotationsausrüstung, einschließlich Pumpen, Tanks, Verti-Erzmühle, Niederdruckgebläse und Instrumentierung, wurde installiert. Zu den noch zu installierenden Teilen gehören Druckbegrenzungsventile, Schläuche und die endgültige Verrohrung.

o Roh- und Prozesswassertanks - Installation und Wasserdruckprüfung sind zu 100 % abgeschlossen.

- Untere Anlagenplattform und Bergelagerungsanlage (TSF) - Der Bereich der unteren Plattform war zu 42 % fertig gestellt.

o TSF-Haupteindeichung - Der Hauptdeich hat die Höhenmarke von 1.185 Meter erreicht, und die TSF-Anlage ist bereit, die gefilterten Aufbereitungsrückstände aufzunehmen.

o Rückstandsfilter - Die unter den beiden Rückstandsfiltern angebrachten Schwenkplatten wurden installiert und der Beton für das erste Stockwerk gegossen; die Stahlkonstruktion für das zweite Stockwerk wird vor der Installation der Filterpresse installiert.

o Tanks im Bereich der Bergelagerungsanlage - Die Lagertanks wurden zusammengebaut; im ersten Quartal 2025 werden die Wasserdrucktests abgeschlossen und die Verankerung fertiggestellt sein.

o Teichauskleidung - Die Teichauskleidung wurde installiert; die Auskleidung des Zufluss- und Überlaufkanals wird im ersten Quartal 2025 abgeschlossen (Fertigstellung im Januar).

o Kanal zur Ableitung des Oberflächenwassers - Der Kanal zur Ableitung des Oberflächenwassers im südlichen und östlichen Bereich des TSF ist zu fast 90 % fertig gestellt.

o Konzentratfiltergebäude - Der zweite Betonboden wurde gegossen und ist bereit für die Installation des Konzentratfilters.

- Nebengebäude

o Laborgebäude - Die Bauarbeiten wurden abgeschlossen, und das Gebäude wurde dem Betrieb übergeben.

o Instandhaltungsgebäude - 80 % der Arbeiten sind abgeschlossen, die Fertigstellung ist für Mitte des ersten Quartals 2025 geplant.

- Personal vor Ort - Am Ende des vierten Quartals umfasste die Belegschaft von Terronera 297 Mitarbeiter von Endeavour Silver und 821 Vertragsarbeiter.

- Aktualisierte Anfangskapitalkosten

Das Projektteam führte eine umfassende Überprüfung der verbleibenden Kosten für die Fertigstellung von Terronera durch. Das Unternehmen geht davon aus, dass sich die anfänglichen Kapitalkosten auf 332 Mio. $ belaufen werden (siehe Tabelle unten). Der Anstieg der Bergbaukosten in Höhe um etwa 16 Mio. $ steht im Zusammenhang mit dem verlängerten Projektzeitplan sowie den gestiegenen Kosten für die Entsorgung des Abraums, einschließlich des Transports, der Ablagerung auf der temporären Abraumhalde und des Baus der permanenten Abraumhalde. Die Kosten für die Mineralaufbereitungsanlage, die den Bau der unteren Plattform und der Bergelagerungsanlage umfasst, werden auf etwa 13 Mio. $ über dem Budget geschätzt. Diese Kosten beinhalten zusätzliche Arbeiten zur Beschleunigung der Stahlkonstruktion, Sprengungen, die für den Aushub der unteren Plattform erforderlich sind, externe Materialeinkäufe für den Bau der Bergelagerungsanlage, zusätzliche Arbeiten, die für die Abstützung des Grabens oberhalb der unteren Plattform erforderlich sind, sowie indirekte Kosten der Auftragnehmer. Der Anstieg von 2,2 Mio. $ für die Infrastruktur des Standorts steht im Zusammenhang mit dem zusätzlichen Umfang für den Bau der Aufbereitungsanlagenwerkstatt, des Lagers und des Analyse-/Metalllabors sowie der vorübergehenden Stromerzeugung. Die gesamten indirekten Projektkosten stiegen um 29 Mio. $, was durch die Rückstellung von 8,7 Mio. $ abgefedert wurde. Die Kosten für den Bauherrn stiegen aufgrund zusätzlicher Ingenieurleistungen, des Baumanagements, der Erweiterung der Camp-Kapazität und der Hinzufügung mehrerer Verwaltungsgebäude (z. B. Büros und Schulungsräume). Die indirekten Projektkosten stiegen aufgrund des verlängerten Projektzeitplans und einer größeren Anzahl von Mitarbeitern sowie aufgrund von Überschneidungen bei den Bau- und Fertigstellungstätigkeiten auf dem Projekt.

(Millionen) 2024 - Überarbeitetes Szenario 2025 - Aktualisiertes Szenario Abweichung

Anfangsinvestitionen Anfangsinvestitionen

Bergbau $83,80 $100,20 $16,40

Mineralaufbereitungsanlage $64,80 $78,00 $13,20

Standort-Infrastruktur $56,20 $58,40 $2,20

Direkte Kosten insgesamt $204,80 $236,60 $31,80

Kosten des Eigentümers $33,30 $50,30 $17,00

Indirekte Projektkosten $24,20 $45,10 $20,90

Rücklagen für Unvorhergesehenes $8,70 - ($8,70)

Indirekte Kosten insgesamt $66,20 $95,40 $29,20

Insgesamt (direkt und indirekt) $271,00 $332,00 $61,00

Nächste Schritte und Planung

Das Projekt Terronera wird voraussichtlich Anfang des zweiten Quartals 2025 vollständig in Betrieb gehen.

Im ersten Quartal 2025 werden sich die Arbeiten auf der oberen Plattform auf die Installation der verbleibenden Teile, die letzten Punkte der Aufgabenliste und die Inbetriebnahme konzentrieren. Die TSF-Haupteindeichung wird voraussichtlich die endgültige Höhe von 1.198 m erreichen, und es werden Rückstands- und Konzentratfilter installiert sowie abschließende Rohrleitungs-, Elektro- und Instrumentierungsarbeiten durchgeführt. Die verbleibenden kritischen Punkte sind die Filterpressen für die Aufbereitungsrückstände, die bis Anfang des zweiten Quartals 2025 fertiggestellt werden sollen. Das Unternehmen plant, operative Leitlinien bereitzustellen, sobald sich die Bauarbeiten der Nassinbetriebnahme nähern.

Besuchen Sie unsere spezielle Projektwebsite www.terronera.com, um sich über die laufenden Entwicklungen auf Terronera zu informieren. Informieren Sie sich über Updates, erfahren Sie mehr über unser Engagement für den Umweltschutz und entdecken Sie die positiven Auswirkungen auf die lokalen Gemeinden.

Über Endeavour Silver: Endeavour ist ein mittelgroßes Edelmetallunternehmen, dass sich nachhaltigen und verantwortungsvollen Bergbaupraktiken verpflichtet hat. Mit Betrieben in Mexiko und der Entwicklung der neuen Schlüsselmine im Bundesstaat Jalisco möchte das Unternehmen einen positiven Beitrag zur Bergbauindustrie und den Gemeinden, in denen es tätig ist, leisten. Darüber hinaus verfügt Endeavour über ein Portfolio von Explorationsprojekten in Mexiko, Chile und den Vereinigten Staaten, was dem Unternehmen zu seinem Ziel verholfen hat, ein erstklassiger führender Silberproduzent zu werden.

Kontaktinformation:

Allison Pettit, Director of Investor Relations

Tel: (604) 640 4804

E-Mail: apettit@edrsilver.com

Webseite: www.edrsilver.com

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Solche zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen beinhalten, beschränken sich jedoch nicht auf Aussagen bezüglich der Entwicklung des Projekts Terronera, des voraussichtlichen Zeitplans der Bauschritte und des Beginns der vollständigen Inbetriebnahme des Projekts Terronera, des prognostizierten operativen Betriebs, der Kosten und Ausgaben des Projekts Terronera sowie des Zeitplans und der Ergebnisse verschiedener damit verbundener Aktivitäten. Das Unternehmen hat nicht die Absicht und übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen zu aktualisieren, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass Endeavours tatsächlichen Ergebnisse, das Aktivitätsniveau, das Produktionsniveau, die Leistung oder die Erfolge und seinen Betrieben wesentlich von den in solchen Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Zu diesen Faktoren zählen unter anderem Änderungen der Produktions- und Kostenprognosen, die anhaltenden Auswirkungen der Inflation und Probleme in der Lieferkette auf die Bergbauwirtschaft, nationale und lokale Regierungen, Gesetze, Steuern, Kontrollen, Vorschriften und politische oder wirtschaftliche Entwicklungen in Kanada, Chile, den USA und Mexiko, finanzielle Risiken aufgrund von Edelmetallpreisen, betriebliche oder technische Schwierigkeiten bei der Mineralexploration, -erschließung und -förderung; Risiken und Gefahren der Mineralexploration, -erschließung und des Bergbaus; der spekulative Charakter der Mineralexploration und -erschließung, Risiken bei der Erlangung der erforderlichen Lizenzen und Genehmigungen; die kontinuierliche Einhaltung der Kreditfazilität für das Projekt; die anhaltenden Auswirkungen der Inflation und der Lieferkettenprobleme auf die Wirtschaftlichkeit des Terronera-Projekts; die Schwankungen der Silber- und Goldpreise sowie die Schwankungen auf den Währungsmärkten (insbesondere des mexikanischen Peso, des chilenischen Peso, des kanadischen Dollars und des US-Dollars); sowie Anfechtungen des Eigentumsrechts des Unternehmens an den Konzessionsgebieten; sowie jene Faktoren, die im Abschnitt Risk Factors im jüngsten Formular 40F/Annual Information Form des Unternehmens beschrieben sind, das bei der SEC und den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden eingereicht wurde.

Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf Annahmen, die das Management für vernünftig hält, einschließlich, jedoch nicht darauf beschränkt, des fortgesetzten Betriebs der Bergbaubetriebe des Unternehmens, keiner wesentlichen nachteiligen Änderung der Marktpreise für Rohstoffe, der prognostizierten Wirtschaftlichkeit der Mine Terronera ab 2024, des Betriebs der Bergbaubetriebe und der Fertigstellung der Bergbauprodukte gemäß den Erwartungen des Managements und der Erreichung der angegebenen Produktionsergebnisse sowie anderer Annahmen und Faktoren, wie sie hierin beschrieben sind. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen enthalten sind, können andere Faktoren dazu führen, dass die Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die vorhergesehen, beschrieben, geschätzt, bewertet oder beabsichtigt wurden. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen oder Informationen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht zu sehr auf zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen verlassen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=78402

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=78402&tr=1

