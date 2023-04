IRW-News: First Majestic Silver Corp.: First Majestic meldet Mineralreserven- und Mineralressourcenschätzungen für 2022

IRW-PRESS: First Majestic Silver Corp.: First Majestic meldet Mineralreserven- und Mineralressourcenschätzungen für 2022

31. März 2023 / IRW-Press / - FIRST MAJESTIC SILVER CORP. (das Unternehmen oder First Majestic) freut sich, seine Mineralreserven- und Mineralressourcenschätzungen 2022 für seine vier zum Kerngeschäft gehörenden Mineralkonzessionsgebiete mit Stichtag zum 31. Dezember 2022 bekannt zu geben. Drei der Konzessionsgebiete befinden sich derzeit in Produktion: die Silber-/Goldmine San Dimas, die Silber-/Goldmine Santa Elena und die Silbermine La Encantada. Das vierte Konzessionsgebiet - die Goldmine Jerritt Canyon - wurde vor Kurzem vorübergehend stillgelegt, um den Schwerpunkt auf die Erkundung, Abgrenzung und Erweiterung der Mineralressourcen und die Optimierung der Minenplanung und des Anlagenbetriebs zu verlegen.

Im Jahr 2022 absolvierte das Unternehmen Explorationsbohrungen über insgesamt 249.201 Meter, was einem Anstieg des Bohrvolumens um 9 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Ungefähr 80 % dieser Bohrungen konzentrierten sich auf Ziele in der Nähe der Mine oder auf Brownfield-Ziele, während der Rest auf Greenfield-Ziele ausgerichtet war, um Neuentdeckungen zu machen. Die Mineralressourcenschätzungen des Unternehmens für das Jahr 2022 umfassen einen Anstieg der enthaltenen Unzen Silberäquivalent, der die Erschöpfung der Mine nach einer Rekordjahresproduktion von 31,3 Millionen Unzen Silberäquivalent mehr als ausgleicht.

Wichtigste Ergebnisse 2022 (im Vergleich zu den vorherigen Mineralreserven- und Mineralressourcenschätzungen vom 31. Dezember 2021)

- Die Schätzungen der nachgewiesenen und wahrscheinlichen (Proven & Probable/P&P) Mineralreserven bei den drei produzierenden Betrieben des Unternehmens beliefen sich auf insgesamt 136,8 Millionen Unzen Silberäquivalent (AgÄq), bestehend aus 61,5 Millionen Unzen Silber und 781.000 Unzen Gold. Die Silberunzen blieben relativ unverändert und gingen nur um 2 % zurück, nachdem die Explorationsprogramme die Erschöpfung durch die Produktion im Laufe des Jahres erfolgreich ausgleichen konnten. Die Goldunzen gingen um 41 % zurück, was in erster Linie auf die Entscheidung des Unternehmens zurückzuführen ist, für das Konzessionsgebiet Jerritt Canyon nur Mineralressourcenschätzungen auszuweisen, nachdem die Produktion vorübergehend eingestellt worden war. Ein weiterer Grund für den Rückgang der Goldunzen war die Rekordproduktion bei Santa Elena, wo die Mine Ermitaño ihre für 2022 angesetzte Metallproduktion übertraf.

- Die Schätzungen der nachgewiesenen und angedeuteten (Measured & Indicated/M&I) Mineralressourcen für die vier Hauptbetriebe beliefen sich auf insgesamt 351,5 Millionen Unzen AgÄq, bestehend aus 101,7 Millionen Unzen Silber und 2,82 Millionen Unzen Gold, was einem Rückgang von 8 % bei Silber bzw. von 2 % bei Gold entspricht. Das Unternehmen konnte seine M&I-Mineralressourcenschätzungen für die Minen SSX und Smith bei Jerritt Canyon, die im Rahmen des Bohrprogramms 2022 identifiziert wurden, um 67.000 Unzen Gold erweitern.

- Die Schätzungen der vermuteten Mineralressourcen für die vier Hauptbetriebe des Unternehmens beliefen sich auf insgesamt 280,8 Millionen Unzen AgÄq, bestehend aus 73,6 Millionen Unzen Silber und 2,36 Millionen Unzen Gold. Erweiterungsbohrungen, die im Jahr 2022 bei Jerritt Canyon absolviert wurden, erhöhten die Schätzungen der vermuteten Mineralressourcen durch die Abgrenzung von 307.000 Unzen Gold bei den Minen SSX, Smith und West Generator beträchtlich. Bei San Dimas erweiterten die Bohrungen im vergangenen Jahr die vermuteten Ressourcenschätzungen um 8,6 Millionen Unzen AgÄq, die sich aus 1,3 Millionen Unzen Silber und 25.000 Unzen Gold zusammensetzen.

Produktionstabelle 2022

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/69930/FirstMajestic_033123_DEPRcom.001.png

(1) Die Unzen Silberäquivalent werden unter Berücksichtigung der Metallpreisannahmen, der metallurgischen Gewinnung für den entsprechenden Mineraltyp/Mineralprozess und der zu zahlenden Metallmenge des entsprechenden Vertrags jeder Mine geschätzt. Einzelheiten zur Berechnungsmethode finden Sie in den entsprechenden Tabellen im Abschnitt über die einzelnen Minen im Jahresinformationsblatt 2022 des Unternehmens.

Die zur Schätzung der Mineralreserven zum 31. Dezember 2022 verwendeten Metallpreisannahmen lagen bei 21,50 Dollar/Unze Silber und 1.750 Dollar/Unze Gold. Im Vergleich dazu: Zur Berechnung der Mineralreserven des Unternehmens für 2021 wurden Metallpreisannahmen von 22,50 Dollar/Unze Silber und 1.750 Dollar/Unze Gold unterstellt.

Aktuelle Mineralreserven und Mineralressourcen

Zum 31. Dezember 2022 beliefen sich die geschätzten P&P-Mineralreserven bei den drei in Produktion befindlichen Betrieben des Unternehmens auf insgesamt 61,5 Millionen Unzen Silber und 781.000 Unzen Gold, was einer Gesamtmenge von 136,8 Millionen Unzen AgÄq entspricht. In den Minen San Dimas und La Encantada blieben die Schätzungen der P&P-Mineralreserven relativ unverändert, nachdem die Explorationsprogramme die Erschöpfung durch die Produktion ausglichen. Bei Santa Elena sanken die geschätzten P&P-Mineralreserven um 14 % auf 47,0 Millionen Unzen AgÄq, bestehend aus 10,1 Millionen Unzen Silber und 320.000 Unzen Gold. Der Rückgang bei Santa Elena ist das Ergebnis der Erschöpfung nach einer Rekordproduktion in der Mine Ermitaño im Jahr 2022. Die konsolidierte Tonnage der drei Hauptbetriebe belief sich auf 11,3 Millionen Tonnen mit einem geschätzten Gehalt von 169 g/t Silber und 2,14 g/t Gold. Der Rückgang der konsolidierten Tonnage um 14 % ist in erster Linie auf die Erschöpfung der geschätzten Mineralreserven bei Santa Elena und den Ausschluss der geschätzten Mineralreserven bei Jerritt Canyon zurückzuführen, nachdem das Unternehmen beschlossen hatte, nach der vorübergehenden Aussetzung der Produktion nur noch Mineralressourcen für dieses Konzessionsgebiet auszuweisen. Dieser Rückgang wurde teilweise durch einen Anstieg der Tonnage in den Minen San Dimas und La Encantada ausgeglichen.

Schätzung der nachgewiesenen und wahrscheinlichen Mineralreserven zum 31. Dezember 2022

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/69930/FirstMajestic_033123_DEPRcom.002.png

(1) Die Mineralreserven wurden gemäß den Definitionsstandards für Mineralressourcen und Mineralreserven des Canadian Institute of Mining, Metallurgy and Petroleum (CIM) klassifiziert, deren Definitionen durch Verweis in NI 43-101 aufgenommen wurden.

(2) Die in der obigen Tabelle angegebenen Mineralreserven sind zum 31. Dezember 2022 gültig. Die Mineralreservenschätzungen wurden unter der Aufsicht von Ramón Mendoza Reyes, PEng, einem qualifizierten Sachverständigen (QP) im Sinne von NI 43-101 erstellt. Herr Mendoza Reyes verfügt über die entsprechenden relevanten Qualifikationen und Erfahrung im Bergbau und der Schätzung von Mineralreserven.

(3) Die Mineralreserven wurden anhand der nachgewiesenen und angedeuteten Anteile der Mineralressourcenschätzung geschätzt. Vermutete Mineralressourcen wurden nicht für eine Umwandlung in Mineralreserven in Betracht gezogen.

(4) Der Silberäquivalentgehalt (AgÄq) wird unter Berücksichtigung der Metallpreisannahmen, der metallurgischen Ausbeute für den entsprechenden Mineraltyp/Mineralprozess und des zu zahlenden Metalls des Verkaufsvertrags geschätzt.

a. Die Formel für den AgÄq-Gehalt lautete: AgÄq-Gehalt = Ag-Gehalt + Au-Gehalt * (Au-Gewinnung * Au zahlbar * Au-Preis) / (Ag-Gewinnung * Ag zahlbar * Ag-Preis).

b. Die Metallpreise, die für die Schätzungen der Mineralreserven berücksichtigt wurden, betrugen $21,50/oz Ag und $1.750/oz Au für alle Standorte.

c. Andere wichtige Annahmen und Parameter beinhalten: metallurgische Ausbeuten; zahlbare Metallbedingungen; direkte Bergbaukosten, Verarbeitungskosten, indirekte und G&A-Kosten und Betriebskosten. Diese Parameter sind für jede Mine und jede angenommene Abbaumethode unterschiedlich und werden in jedem Minenabschnitt im AIF 2022 dargestellt.

(5) Zur Schätzung der Reserven für jede Mine und verwendete Abbaumethode wurde ein zweistufiger Constraining-Ansatz implementiert. Ein allgemeiner Cut-off-Gehalt wurde verwendet, um neue Bergbaugebiete abzugrenzen, die die Erschließung des Zugangs, der Infrastruktur und aller Unterhaltskosten erfordern. Ein zweiter inkrementeller Cut-Off-Gehalt wurde in Betracht gezogen, um angrenzendes mineralisiertes Material einzuschließen, dessen Gewinnungswert alle damit verbundenen Kosten abdeckt, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die variablen Kosten des Abbaus und der Verarbeitung, indirekte Kosten, Aufbereitung, Verwaltungskosten und Kosten für die Aufrechterhaltung der Anlage, jedoch unter Ausschluss der Zugangserschließung, die für den Block oberhalb des allgemeinen Cut-Off-Gehalts angenommen wird.

(6) Die Cut-Off-Gehalte, metallurgischen Ausbeuten, zahlbaren Bedingungen und modifizierenden Faktoren, die für die Umwandlung von Mineralreserven in Mineralressourcen verwendet werden, sind für alle Minen unterschiedlich und werden im Abschnitt zu jeder Mine im AIF 2022 dargestellt.

(7) Modifizierende Faktoren für die Umwandlung von Ressourcen in Reserven beinhalten die Berücksichtigung geplanter Verdünnungen aufgrund räumlicher und geotechnischer Aspekte der geplanten Strossen und wirtschaftlichen Zonen, zusätzliche Verdünnungsbetrachtungen aufgrund ungeplanter Ereignisse, Materialhandhabung und anderer betrieblicher Aspekte. Abbaubare Formen wurden als geometrische Beschränkungen verwendet.

(8) Die Tonnage wird in Tausenden von Tonnen angegeben; der Metallgehalt wird in Tausenden von Unzen angegeben. Metallpreise und Kosten sind in USD angegeben.

(9) Die Zahlen wurden gemäß den Berichtsrichtlinien gerundet. Summen können sich aufgrund von Rundungen nicht addieren.

(10) Die technischen Berichte, aus denen die oben genannten Informationen abgeleitet wurden, sind im AIF 2022 unter der Überschrift Technical Reports for Material Properties angeführt.

Die M&I-Ressourcenschätzungen für die vier Hauptbetriebe beliefen sich auf insgesamt 351,5 Millionen Unzen AgÄq, bestehend aus 101,7 Millionen Unzen Silber und 2,82 Millionen Unzen Gold. Die konsolidierte Tonnage betrug 25,3 Millionen Tonnen mit geschätzten Gehalten von 125 g/t Silber und 3,47 g/t Gold. Die M&I-Tonnagen blieben mit einem Rückgang von 1 % gegenüber 2021 relativ unverändert. Die M&I-Mineralressourcen bei Jerritt Canyon wurden um 67.000 Unzen Gold erweitert, was in erster Linie auf ein erfolgreiches Bohrprogramm unweit der Minen SSX und Smith zurückzuführen ist, das neue Minerallagerstätten entdeckte. Die Schätzungen der M&I-Mineralressourcen verstehen sich einschließlich der Mineralreserven.

Die Schätzungen der vermuteten Mineralressourcen für die vier Hauptbetriebe beliefen sich auf insgesamt 280,8 Millionen Unzen AgÄq, bestehend aus 73,6 Millionen Unzen Silber und 2,36 Millionen Unzen Gold. Die konsolidierte Tonnage betrug 21,2 Millionen Tonnen mit geschätzten Gehalten von 108 g/t Silber und 3,47 g/t Gold. Erfolgreiche Explorationsbohrungen unweit der Minen bei Jerritt Canyon führten zur Abgrenzung neuer vermuteter Ressourcen im Umfang von insgesamt 307.000 Unzen Gold bei den Minen SSX, Smith und West Generator. Die meisten dieser Unzen wurden entlang des neu eröffneten Minenkorridors entdeckt, der die Minen SSX und Smith verbindet, und erstrecken sich nördlich der Goldmineralisierung Mahala (Zonen 1-9 der Mine SSX bis Zone 10 der Mine Smith). Die Mineralisierung ist nach wie vor in mehrere Richtungen offen und das Unternehmen plant weitere Explorationsarbeiten im Jahr 2023.

Schätzung der nachgewiesenen und angedeuteten Mineralressourcen zum 31. Dezember 2022

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/69930/FirstMajestic_033123_DEPRcom.003.png

(1) Die Mineralressourcenschätzungen wurden gemäß den Definitionsstandards für Mineralressourcen und Mineralreserven des Canadian Institute of Mining, Metallurgy and Petroleum (CIM) von 2014 klassifiziert, deren Definitionen durch Verweis in das National Instrument NI 43-101 aufgenommen wurden.

(2) Die oben angegebenen Mineralressourcenschätzungen haben ein Gültigkeitsdatum vom 31. Dezember 2022. Die Schätzungen wurden von den internen QPs vom Unternehmen erstellt, die über die entsprechenden relevanten Qualifikationen und Erfahrungen im Bereich Geologie und Ressourcenschätzung verfügen. Die bereitgestellten Informationen wurden von David Rowe, CPG, interner QP für First Majestic, zusammengestellt und von Ramon Mendoza Reyes, P.Eng, interner QP für First Majestic, überprüft.

(3) Die Probendaten wurden bis zu einem Stichtag am 31. Dezember 2022 für alle Hauptkonzessionsgebiete gesammelt. Bei allen Konzessionsgebieten wurden alle relevanten technischen Informationen und der Abbau bis zum 31. Dezember 2022 berücksichtigt.

(4) Die für die Mineralressourcenschätzungen berücksichtigten Metallpreise betrugen $23,00/oz Ag und $1.900/oz Au.

(5) Der Silberäquivalentgehalt wird unter Berücksichtigung folgender Faktoren geschätzt: Metallpreisannahmen, metallurgische Ausbeute für den entsprechenden Mineraltyp/Mineralprozess und das zu bezahlende Metall des entsprechenden Vertrages der einzelnen Minen. Die Details der Schätzung sind im Abschnitt zu jeder Mine im Jahresinformationsblatt (AIF) 2022 aufgeführt.

(6) Die Cut-Off-Gehalte und -Werte, die zur Ausweisung der Mineralressourcen verwendet werden, sind für alle Minen unterschiedlich. Die Cutoff-Gehalte, -Werte und wirtschaftlichen Parameter sind im entsprechenden Abschnitt des Jahresinformationsblatts 2021 für jede Mine aufgelistet.

(7) Nachgewiesene und angedeutete Mineralressourcenschätzungen sind in den Mineralreservenschätzungen enthalten. Mineralressourcen, die keine Mineralreserven sind, haben keine nachgewiesene wirtschaftliche Tragfähigkeit.

(8) Die Tonnage wird in Tausend Tonnen, der Metallgehalt in Tausend Unzen ausgedrückt. Die Gesamtsummen addieren sich aufgrund von Rundungen möglicherweise nicht.

(9) Die technischen Berichte, aus denen die oben angeführten Informationen für Hauptkonzessionsgebiete abgeleitet sind, werden unter der Überschrift Current Technical Reports for Material Properties des Jahresinformationsblatts zitiert.

Schätzung der vermuteten Mineralressourcen zum 31. Dezember 2022

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/69930/FirstMajestic_033123_DEPRcom.004.png

(1) Die Mineralressourcenschätzungen wurden gemäß den Definitionsstandards für Mineralressourcen und Mineralreserven des Canadian Institute of Mining, Metallurgy and Petroleum (CIM) von 2014 klassifiziert, deren Definitionen durch Verweis in das National Instrument NI 43-101 aufgenommen wurden.

(2) Die oben angegebenen Mineralressourcenschätzungen haben ein Gültigkeitsdatum vom 31. Dezember 2022. Die Schätzungen wurden von den internen QPs vom Unternehmen erstellt, die über die entsprechenden relevanten Qualifikationen und Erfahrungen im Bereich Geologie und Ressourcenschätzung verfügen. Die bereitgestellten Informationen wurden von David Rowe, CPG, interner QP für First Majestic, zusammengestellt und von Ramon Mendoza Reyes, P.Eng, interner QP für First Majestic, überprüft.

(3) Die Probendaten wurden bis zu einem Stichtag am 31. Dezember 2022 für alle Hauptkonzessionsgebiete gesammelt. Bei allen Konzessionsgebieten wurden alle relevanten technischen Informationen und der Abbau bis zum 31. Dezember 2022 berücksichtigt.

(4) Die für die Mineralressourcenschätzungen berücksichtigten Metallpreise betrugen $23,00/oz Ag und $1.900/oz Au.

(5) Der Silberäquivalentgehalt wird unter Berücksichtigung folgender Faktoren geschätzt: Metallpreisannahmen, metallurgische Ausbeute für den entsprechenden Mineraltyp/Mineralprozess und das zu bezahlende Metall des entsprechenden Vertrages der einzelnen Minen. Die Details der Schätzung sind im Abschnitt zu jeder Mine im Jahresinformationsblatt (AIF) 2022 aufgeführt.

(6) Die Cut-Off-Gehalte und -Werte, die zur Ausweisung der Mineralressourcen verwendet werden, sind für alle Minen unterschiedlich. Die Cutoff-Gehalte, -Werte und wirtschaftlichen Parameter sind im entsprechenden Abschnitt des AIF 2022 für jede Mine aufgelistet.

(7) Die Tonnage wird in Tausend Tonnen, der Metallgehalt in Tausend Unzen ausgedrückt. Die Gesamtsummen addieren sich aufgrund von Rundungen möglicherweise nicht.

(8) Die technischen Berichte, aus denen die oben angeführten Informationen für Hauptkonzessionsgebiete abgeleitet sind, werden unter der Überschrift Current Technical Reports for Material Properties des AIF 2022 zitiert.

Das Unternehmen gibt auch bekannt, dass sein Jahresinformationsblatt 2022 (Annual Information Form/AIF) auf SEDAR eingereicht wurde. Außerdem wurde ein Bericht auf Formblatt 40-F bei der United States Securities and Exchange Commission eingereicht und ist auf EDGAR und auf der Website des Unternehmens unter www.firstmajestic.com verfügbar.

Die Aktionäre können auf Anfrage (First Majestic, Suite 1800 - 925 West Georgia Street, Vancouver, B.C., Kanada, V6C 3L2, oder per E-Mail unter info@firstmajestic.com) auch eine kostenlose Kopie des Jahresberichts von First Majestic erhalten, der die geprüften Finanzausweise enthält.

Herr Ramon Mendoza Reyes P.Eng., Vice President Technical Services von First Majestic, ist ein qualifizierter Sachverständiger (Qualified Person) gemäß National Instrument 43-101 und hat die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt.

ÜBER DAS UNTERNEHMEN

First Majestic ist ein börsennotiertes Bergbauunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf der Silber- und Goldproduktion in Mexiko und den USA liegt. Das Unternehmen besitzt und betreibt die Silber-Gold-Mine San Dimas, die Silbermine La Encantada, die Silber-Gold-Mine Santa Elena und die Goldmine Jerritt Canyon.

First Majestic ist stolz darauf, einen Teil seiner Silberproduktion der Öffentlichkeit zum Kauf anzubieten. Barren, Münzen und Medaillons können online im Bullion Store zu den niedrigsten Prämien erworben werden.

WEITERE INFORMATIONEN erhalten Sie über info@firstmajestic.com oder auf unserer Website unter www.firstmajestic.com bzw. unter unserer gebührenfreien Telefonnummer 1.866.529.2807.

FIRST MAJESTIC SILVER CORP.

unterzeichnet

Keith Neumeyer, President & CEO

FIRST MAJESTIC SILVER CORP.

Suite 1800 - 925 West Georgia Street

Vancouver, B.C., Kanada V6C 3L2

Telefon: (604) 688-3033 Fax: (604) 639-8873

Gebührenfreie Rufnummer: 1-866-529-2807

Website: www.firstmajestic.com

E-Mail: info@firstmajestic.com

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemeldung enthält zukunftsgerichtete Informationen und zukunftsgerichtete Aussagen gemäß den geltenden kanadischen und US-amerikanischen Wertpapiergesetzen (zusammen zukunftsgerichtete Aussagen). Diese Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder zukünftige Leistungen, Geschäftsaussichten oder -chancen des Unternehmens, die auf Prognosen zukünftiger Ergebnisse, Schätzungen von noch nicht ermittelbaren Beträgen und Annahmen des Managements beruhen, die wiederum auf der Erfahrung und Wahrnehmung des Managements in Bezug auf historische Trends, aktuelle Bedingungen und erwartete zukünftige Entwicklungen basieren. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten, sind aber nicht beschränkt auf, Aussagen in Bezug auf: die Geschäftsstrategie des Unternehmens; kommerzielle Bergbauaktivitäten; Explorationsprogramm; Cashflow; Budgets; Kapitalaufwendungen; Zeitpunkt und Umfang der geschätzten zukünftigen Produktion; Erzgehalt; Gewinnungsraten und Kosten. Die Annahmen können sich als falsch erweisen und die tatsächlichen Ergebnisse können wesentlich von den Erwartungen abweichen. Die Zielvorgaben können daher nicht garantiert werden. Die Anleger werden dementsprechend ausdrücklich darauf hingewiesen, sich nicht vorbehaltlos auf die Vorgaben und zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen, da es keine Garantie dafür gibt, dass die Pläne, Annahmen oder Erwartungen, auf die sich diese stützen, eintreten werden. Alle anderen Aussagen - ausgenommen Aussagen über historische Fakten - können zukunftsgerichtete Aussagen darstellen. Aussagen über nachgewiesene und wahrscheinliche Mineralreserven- und Mineralressourcenschätzungen können auch als zukunftsgerichtete Aussagen angesehen werden, soweit sie Schätzungen der Mineralisierung beinhalten, die bei einer Erschließung des Konzessionsgebiets entdeckt wird, und im Falle von gemessenen und angezeigten Mineralressourcen oder nachgewiesenen und wahrscheinlichen Mineralreserven spiegeln diese Aussagen die auf bestimmten Annahmen beruhende Schlussfolgerung wider, dass die Minerallagerstätte wirtschaftlich abbaubar ist. Alle Aussagen, die Vorhersagen, Erwartungen, Überzeugungen, Pläne, Prognosen, Ziele bzw. zukünftige Ereignisse oder Leistungen zum Ausdruck bringen oder betreffen (oft, aber nicht immer, unter Gebrauch von Wörtern oder Begriffen wie suchen, rechnen mit, planen, fortsetzen, schätzen, erwarten, können, werden, vorhersagen, prognostizieren, Potenzial, Ziel, beabsichtigen, könnten, dürften, sollten, glauben und ähnliche Ausdrücke), sind keine Aussagen über historische Fakten und können zukunftsgerichtete Aussagen sein.

Die aktuellen Ergebnisse können von den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden. Dazu gehören unter anderem: Die Dauer und die Auswirkungen des Coronavirus und von COVID-19 sowie aller anderen Pandemien oder Gesundheitskrisen auf unsere Operationen und Mitarbeiter sowie die Auswirkungen auf die globale Wirtschaft und Gesellschaft, tatsächliche Ergebnisse von Explorationstätigkeiten; Schlussfolgerungen aus wirtschaftlichen Bewertungen; Änderungen der Projektparameter im Zuge der Verfeinerung von Plänen; Rohstoffpreise; Schwankungen der Erzreserven, -gehalte oder -gewinnungsraten; die tatsächliche Leistung von Anlagen, Ausrüstungen oder Prozessen im Vergleich zu den Spezifikationen und Erwartungen; Unfälle; Kostenschwankungen; Arbeitsbeziehungen; Verfügbarkeit und Leistung von Auftragnehmern; Beziehungen zu lokalen Gemeinschaften; Änderungen in nationalen oder lokalen Regierungen; Änderungen der geltenden Gesetzgebung oder deren Anwendung; Verzögerungen bei der Einholung von Genehmigungen, der Sicherung von Finanzierungen oder bei der Fertigstellung von Erschließungs- oder Bautätigkeiten; Wechselkursschwankungen; zusätzlicher Kapitalbedarf; staatliche Regulierung; Umweltrisiken; Reklamationskosten; Ergebnisse von anhängigen Rechtsstreitigkeiten, einschließlich Berufungen gegen Urteile; Beschlüsse zu Klagen und Schiedsverfahren; Verhandlungen und behördliche Verfahren; Einschränkungen des Versicherungsschutzes sowie die Faktoren, die im Abschnitt Description of the Business - Risk Factors der aktuellen Annual Information Form des Unternehens, die unter www.sedar.com einsehbar ist, und Formblatt 40-F, das bei der United States Securities and Exchange Commission in Washington, D.C. eingereicht wurde. Obwohl First Majestic versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen in zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen.

Das Unternehmen ist der Ansicht, dass die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen angemessen sind, es kann jedoch keine Gewähr dafür übernommen werden, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen. Den hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen sollte daher kein übermäßiges Vertrauen entgegengebracht werden. Diese Aussagen gelten nur zum Zeitpunkt dieser Meldung. Das Unternehmen beabsichtigt nicht und übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist durch geltende Gesetze vorgeschrieben.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

