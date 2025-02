IRW-News: First Majestic Silver Corp.: First Majestic verzeichnet einen Rekordwert beim freien Cashflow im 4. Quartal 2024 und gibt die Finanzergebnisse für...

IRW-PRESS: First Majestic Silver Corp.: First Majestic verzeichnet einen Rekordwert beim freien Cashflow im 4. Quartal 2024 und gibt die Finanzergebnisse für das Gesamtjahr 2024 sowie die Ausschüttung einer Quartalsdividende bekannt

20. Februar 2025, Vancouver, British Columbia, Kanada / IRW-Press / First Majestic Silver Corp. (NYSE: AG) (TSX: AG) (FWB: FMV) (das Unternehmen oder First Majestic) freut sich, die testierten konsolidierten Finanzergebnisse des Unternehmens für das am 31. Dezember 2024 endende vierte Quartal bekannt zu geben. Die vollständige Fassung des Geschäftsberichts und der Begleitunterlagen (Managements Discussion and Analysis) können auf der Webseite des Unternehmens unter www.firstmajestic.com bzw. auf den Webseiten von SEDAR+ (www.sedarplus.ca) und EDGAR (www.sec.gov/edgar) eingesehen werden. Sofern nicht anderweitig vermerkt, sind alle Beträge in US-Dollar ausgewiesen.

WICHTIGSTE ERGEBNISSE DES VIERTEN QUARTALS

- Freier Cashflow in Rekordhöhe (+119 % im Quartalsvergleich): Das Unternehmen erzielte im vierten Quartal einen freien Cashflow in Höhe von 68,4 Millionen $ verglichen mit 31,3 Millionen $ im vorangegangenen Quartal. Die Steigerung des freien Cashflows ist auf eine verbesserte Silberäquivalent-(AgÄq)-Produktion, höhere realisierte Silberpreise und niedrigere Kosten während des Quartals zurückzuführen.

- Gestärkter Kassenstand (+19 % im Quartalsvergleich): Zum Jahresende verfügte das Unternehmen über einen Bestand an Zahlungsmitteln und Barmitteln mit Verfügungsbeschränkung in Höhe von 308,3 Millionen $, der sich aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten in Höhe von 202,2 Millionen $ sowie Barmitteln mit Verfügungsbeschränkung in Höhe von 106,1 Millionen $ zusammensetzt. Das Unternehmen beendete das Jahr auch mit einer starken Liquiditätslage von 364,2 Millionen $, die aus einem Working Capital von 224,5 Millionen $ und einer verfügbarer, nicht in Anspruch genommener revolvierender Kreditfazilität in Höhe von 139,6 Millionen $ besteht.

- Gesteigerter Umsatz (+18 % im Quartalsvergleich): Im vierten Quartal erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 172,3 Millionen $, ein Plus von 18 % gegenüber dem dritten Quartal 2024.

- Verbessertes Ergebnis aus dem Minenbetrieb (+69 % im Quartalsvergleich): Das Unternehmen erzielte ein Ergebnis aus dem Minenbetrieb von 48,2 Millionen $ im Vergleich zu 28,5 Millionen $ im vorangegangenen Quartal.

- Erhöhter Gewinn vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf materielle und immaterielle Vermögenswerte (EBITDA) (+68 % im Quartalsvergleich): Das EBITDA für das Quartal betrug 62,0 Millionen $ gegenüber 36,9 Millionen $ im Vorquartal.

- Verbesserte Cash-Kosten (-9 % im Quartalsvergleich): Die konsolidierten Cash-Kosten von 13,82 $ pro Unze AgÄq im Quartal stellten eine Verbesserung um 9 % gegenüber 15,17 $ pro Unze AgÄq im Vorquartal dar.

- Gesunkene nachhaltige Gesamtkosten (All-in Sustaining Cost/AISC) (-3 % im Quartalsvergleich): Die konsolidierten AISC beliefen sich im vierten Quartal auf 20,34 $ pro Unze AgÄq, was einem Rückgang von 3 % gegenüber 21,03 $ pro Unze AgÄq im vorangegangenen Quartal entspricht.

- Rekordquartalsumsatz bei First Mint (+237 % im Quartalsvergleich): First Mint, LLC, die sich zu 100 % im Besitz des Unternehmens befindliche Münzprägeanstalt, verzeichnete einen neuen Rekord beim Quartalsumsatz von 9,1 Millionen $ im Vergleich zu 2,7 Millionen $ im vorherigen Quartal.

- Erwerb von Stammaktien: Das Unternehmen kaufte und zog im Laufe des Quartals insgesamt 50.000 Stammaktien zu einem Durchschnittspreis von 7,81 CAD$ pro Aktie ein.

- Dividende für das vierte Quartal: Das Unternehmen beschloss die Ausschüttung einer Bardividende von 0,0057 $ pro Stammaktie für das vierte Quartal 2024 für die zum Geschäftsschluss am 28. Februar 2025 eingetragenen Aktionäre, die am oder um den 14. März 2025 ausgezahlt werden soll.

WICHTIGSTE ERGEBNISSE DES JAHRES 2024

- Jährliche Produktions- und Kostenprognose erreicht: Das Unternehmen produzierte 21,7 Millionen Unzen AgÄq, bestehend aus 8,4 Millionen Unzen Silber und 156.542 Unzen Gold, zu durchschnittlichen AISC von 21,11 $, während es gleichzeitig eine Best in Class Rekord-Sicherheitsleistung erzielte.

- Erhöhter operativer Cashflow (+40 % im Jahresvergleich): Das Unternehmen erzielte einen starken operativen Cashflow vor Bewegungen im Working Capital und Steuern in Höhe von 138,6 Millionen $ verglichen mit 99,2 Millionen $ im Jahr 2023.

- Starke Umsätze erzielt (-2 % im Jahresvergleich): Das Unternehmen erwirtschaftete einen Jahresumsatz von 560,6 Millionen $ verglichen mit 573,8 Millionen $ im Jahr 2023.

- Verbessertes Ergebnis aus dem Minenbetrieb (+259 % im Jahresvergleich): Das Unternehmen erzielte ein Ergebnis aus dem Minenbetrieb von 91,9 Millionen $ im Vergleich zu 25,6 Millionen $ im Jahr 2023.

- Erhöhtes EBITDA (+404 % im Jahresvergleich): Das EBITDA für das am 31. Dezember 2024 zu Ende gegangene Jahr belief sich auf 127,1 Millionen $ gegenüber einem Verlust von 41,8 Millionen $ im Jahr 2023.

- Gehaltene Silber- und Goldbestände: Zum Jahresende führte das Unternehmen 539.153 Unzen Silber und 2.595 Unzen Gold in seinem Barrenbestand mit einem Marktwert von insgesamt 22,4 Millionen $.

- Verbesserte Nachhaltigkeitsbewertung: First Majestic erreichte im S&P Global Corporate Sustainability Assessment (CSA), das am 31. Oktober 2024 veröffentlicht wurde, eine Punktzahl von 37, was einer Verbesserung von 32 % gegenüber der Leistung im Jahr 2023 entspricht. Mit dem Ergebnis von 2024 liegt First Majestic im oberen Drittel der Bergbau- und Metallbranche. Die Verbesserungen spiegeln sich gleichermaßen in allen drei Kategorien des CSA wider - Umwelt, Soziales sowie Unternehmensführung und Wirtschaft. Bei der Bewertung wurden erhebliche Verbesserungen in den Bereichen Risiko- und Krisenmanagement, Geschäftsethik, IT-Sicherheit, Wassermanagement, Menschenrechte und Arbeitspraktiken festgestellt.

- Ausschüttung von Bardividenden: Das Unternehmen schüttete im Jahr 2024 vierteljährliche Dividenden in Höhe von 5,3 Millionen $ an die Aktionäre aus.

- Übernahme von Gatos Silver, Inc. (Gatos): Am 16. Januar 2025 schloss das Unternehmen im Rahmen einer Fusionsvereinbarung, die am 5. September 2024 bekannt gegeben wurde, die Übernahme von 100 % der ausgegebenen und ausstehenden Stammaktien von Gatos im Tausch gegen 177.433.006 Stammaktien von First Majestic im Wert von insgesamt 1,07 Milliarden $ ab. Gatos hält eine 70%ige Beteiligung am Joint Venture mit Dowa Metals & Mining Co. Ltd. aus Japan, das die Silbermine Cerro Los Gatos, eine Untertage-Silbermine im mexikanischen Chihuahua, betreibt.

WICHTIGE BETRIEBS- UND FINANZERGEBNISSE

Wichtigste Leistungskennzahlen 2024-Q4 2024-Q3 Veränderung 2023-Q4 Veränderung

Q4 vs Q3 Q4 vs Q4

Betriebe

Erzaufbereitung in Tonnen 745.124 678.397 10 % 652.731 14 %

Silberproduktion in Unzen 2.353.865 1.967.574 20 % 2.612.416 (10 %)

Goldproduktion in Unzen 39.506 41.761 (5 %) 46.585 (15 %)

Silberäquivalentproduktion in Unzen 5.713.289 5.490.416 4 % 6.640.550 (14 %)

Cash-Kosten pro Unze AgÄq(1) 13,82 $ 15,17 $ (9 %) 13,01 $ 6 %

AISC pro Unze AgÄq(1)) 20,34 $ 21,03 $ (3 %) 18,50 $ 10 %

Produktionskosten pro Tonne, gesamt(1) 96,63 $ 109,81 $ (12 %) 122,76 $ (21 %)

durchschnittl. erzielter Silberpreis pro Unze AgÄq(1) 30,80 $ 29,84 $ 3 % 24,16 $ 27 %

Finanzen (in Mio. $)

Umsätze 172,3 $ 146,1 $ 18 % 136,9 $ 26 %

Ergebnis aus dem Minenbetrieb (Verlust) 48,2 $ 28,5 $ 69 % 17,9 $ 169 %

Nettoerträge (Verlust) (13,5) $ (26,6) $ 49 % 10,2 $ NM

operativer Cashflow vor Bewegungen im Working Capital und Steuern 62,4 $ 39,8 $ 57 % 36,3 $ 72 %

Ausgaben für Investitionen 36,1 $ 34,7 $ 4 % 31,6 $ 14 %

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente 202,2 $ 154,7 $ 31 % 125,6 $ 61 %

Barmittel mit Verfügungsbeschränkung 106,1 $ 103,9 $ 2 % 125,6 $ (16 %)

Working Capital (1) 224,5 $ 238,2 $ (6 %) 188,9 $ 19 %

Gewinn vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf materielle und 62,0 $ 36,9 $ 68 % 33,4 $ 85 %

immaterielle Vermögenswerte

(EBITDA)(1)

Bereinigtes EBITDA(1) 64,8 $ 39,8 $ 63 % 37,0 $ 75 %

Freier Cashflow(1) 68,4 $ 31,3 $ 119 % 3,8 $ NM

Aktionäre

Ergebnis (Verlust) pro Aktie (EPS) - unverwässert (0,04) $ (0,09) $ 56 % 0,04 $ (200 %)

bereinigtes EPS (1) 0,03 $ (0,03) $ 200 % (0,03) $ 200 %

NM - nicht aussagekräftig

1) Das Unternehmen meldet bestimme Nicht-GAAP-konforme Kennzahlen, zu denen die Cash-Kosten pro produzierte Unze AgÄq, die Cash-Kosten pro produzierte Unze Au, die AISC pro produzierte Unze AgÄq, die AISC pro produzierte Unze Au, die Gesamtproduktionskosten pro Tonne, der durchschnittlich realisierte Silberpreis pro verkaufte Unze AgÄq, der durchschnittlich realisierte Goldpreis pro verkaufte Unze, das Working Capital, das bereinigte EPS, das EBITDA, das bereinigte EBITDA und der freie Cashflow gehören. Diese Kennzahlen werden in der Bergbaubranche häufig als Maßstab für die Leistung verwendet, haben jedoch im Rahmen der Finanzberichterstattung des Unternehmens keine standardisierte Bedeutung, und die vom Unternehmen zur Berechnung dieser Kennzahlen verwendeten Methoden können sich von den Methoden anderer Unternehmen mit ähnlichen Beschreibungen unterscheiden. Siehe Nicht-GAAP-konforme Kennzahlen am Ende dieser Pressemeldung für weitere Einzelheiten zu diesen Kennzahlen.

FINANZERGEBNISSE DES 4. QUARTALS

- Das Unternehmen erwirtschaftete in diesem Quartal Umsätze in Höhe von 172,3 Millionen $ - eine Steigerung von 26 % gegenüber den 136,9 Millionen $ im vierten Quartal 2023. Dies ist in erster Linie auf höhere durchschnittlich erzielte Silberpreise zurückzuführen, die teilweise durch einen Rückgang der verkauften zahlbaren AgÄq-Unzen wettgemacht wurden, der in erster Linie auf geringere Produktionsmengen bei San Dimas und höhere Lagerbestände am Ende des vierten Quartals 2024 zurückzuführen ist.

- Das Unternehmen erzielte ein Ergebnis aus dem Minenbetrieb in Höhe von 48,2 Millionen $ gegenüber den 17,9 Millionen $ im vierten Quartal 2023 - eine Steigerung von 169 %. Die Steigerung des Ergebnisses aus dem Minenbetrieb ist in erster Linie auf eine Steigerung der Betriebseinnahmen bei Santa Elena von 51 % gegenüber dem vierten Quartal 2023 zurückzuführen, was auf höhere durchschnittlich erzielte Silberpreise im vierten Quartal 2024 zurückzuführen ist.

- Das EBITDA für das Quartal belief sich auf 62,0 Millionen $ gegenüber den 33,4 Millionen $ im vierten Quartal 2023. Die Steigerung des EBITDA ist in erster Linie auf die Steigerung des Ergebnisses aus dem Minenbetrieb und geringere Restrukturierungskosten in Zusammenhang mit der Optimierung der Arbeitskräfte, vor allem bei San Dimas, gegenüber dem vierten Quartal 2023 zurückzuführen.

- Das bereinigte EBITDA, das um unbare oder einmalige Posten wie aktienbasierte Zahlungen und nicht erzielte Verluste aus marktgängigen Wertpapieren für das Quartal zum 31. Dezember 2024 bereinigt wurde, belief sich auf 64,8 Millionen $, gegenüber den 37,0 Millionen $ im vierten Quartal 2023.

- Der Nettoverlust für das Quartal belief sich auf 13,5 Millionen $ (0,04 $ pro Aktie), gegenüber einem Nettogewinn von 10,2 Millionen $ (0,04 $ pro Aktie) im vierten Quartal 2023. Der Nettoverlust für das Quartal beinhaltet einen unbaren Wechselkursverlust von 3,1 Millionen $ (0,01 $ Gewinn pro Aktie) und einen unbaren latenten Steueraufwand von 18,3 Millionen $ (0,06 $ Gewinn pro Aktie), der in erster Linie auf den schwachen mexikanischen Peso zum Ende des Quartals gegenüber dem vierten Quartal 2023 und auf die Bewertung bestimmter mexikanischer steuerlicher Verlustvorträge zurückzuführen ist. Am 31. Dezember 2024 besaß das Unternehmen 151,4 Millionen $ seiner Barmittel und Mehrwertsteuerforderungen in mexikanischen Pesos (es gibt eine unbare Auswirkung von 9,3 Millionen $ auf den gemeldeten Nettogewinn oder -verlust des Unternehmens pro 10 % Änderung des Wertes des mexikanischen Pesos gegenüber dem US-Dollar). Der Nettoverlust in diesem Quartal ist in erster Linie auf einen Anstieg der nicht zahlungswirksamen latenten Einkommenssteueraufwendungen in Höhe von 40,5 Millionen $ zurückzuführen, der teilweise durch einen Anstieg des Ergebnisses aus dem Minenbetrieb in Höhe von 30,3 Millionen $ im Vergleich zum Vorjahresquartal ausgeglichen wurde.

- Der bereinigte Nettogewinn, der um unbare oder einmalige Posten wie aktienbasierte Zahlungen, nicht erzielte Verluste bei marktgängigen Wertpapieren und latente Einkommenssteuern bereinigt wurde, belief sich im Quartal zum 31. Dezember 2024 auf 7,6 Millionen $ (bereinigtes Ergebnis pro Aktie von (0,03 $)), gegenüber einem bereinigten Nettoverlust von 8,3 Millionen $ (bereinigtes Ergebnis pro Aktie von (0,03 $)) im vierten Quartal 2023.

- Die gesamten Investitionsausgaben des Unternehmens beliefen sich im vierten Quartal 2024 auf 36,1 Millionen $ (4. Quartal 2023: 31,6 Millionen $), bestehend aus 13,6 Millionen $ für Untertageerschließungen (4. Quartal 2023: 12,4 Millionen $), 11,9 Millionen $ für Explorationen (4. Quartal 2023: 5,3 Millionen $) und 10,7 Millionen $ für Konzessionsgebiete, Anlagen und Ausrüstung (4. Quartal 2023: 13,8 Millionen $).

FINANZERGEBNISSE DES JAHRES 2024

- Das Unternehmen erwirtschaftete im Jahr 2024 einen Jahresumsatz von 560,6 Millionen $, der im Vergleich zum Jahr 2023 um 2 % niedriger ausfiel, da die Gesamtzahl der verkauften zahlbaren AgÄq-Unzen um 20 % zurückging. Dies ist in erster Linie auf die vorübergehende Einstellung des Minenbetriebs bei Jerritt Canyon im März 2023 zurückzuführen und wurde teilweise durch einen Anstieg der zahlbaren AgÄq-Unzen, die bei Santa Elena produziert wurden, und einen Anstieg des durchschnittlichen realisierten Silberpreises um 21 % ausgeglichen.

- Das jährliche Ergebnis aus dem Minenbetrieb stieg auf 91,9 Millionen $ im Vergleich zu 25,6 Millionen $ im Jahr 2023. Die beträchtliche Verbesserung des Ergebnisses aus dem Minenbetrieb ist in erster Linie auf einen Anstieg des Betriebsergebnisses bei Santa Elena um 73 % im Vergleich zum Vorjahr zurückzuführen, der wiederum einer besseren Metallgewinnung und einem höheren Durchsatz bei Ermitaño zu verdanken ist, wodurch die Mine einen neuen jährlichen Produktionsrekord erzielen konnte. Darüber hinaus trugen die vom Unternehmen durchgeführten Kosteneffizienzmaßnahmen dazu bei, die Aufwertung des mexikanischen Peso in der ersten Jahreshälfte auszugleichen.

- Der operative Cashflow vor Bewegungen im Working Capital und Steuern betrug im Berichtsjahr 138,6 Millionen $ gegenüber 99,2 Millionen $ im Vorjahr, was einem Anstieg von 40 % entspricht.

- Das um nicht zahlungswirksame oder einmalige Posten wie aktienbasierte Vergütungen, nicht realisierte Verluste bei marktgängigen Wertpapieren und latente Einkommenssteuern bereinigte Nettoergebnis für das Jahr belief sich auf (41,8) Millionen $ oder (0,14) $ pro Aktie verglichen mit (23,8) Millionen $ oder (0,08) $ pro Aktie im Jahr 2023.

- Das Unternehmen beendete das Jahr 2024 mit einem starken Kassenstand von 308,3 Millionen $, der sich aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten in Höhe von 202,2 Millionen $ sowie Barmitteln mit Verfügungsbeschränkung in Höhe von 106,1 Millionen $ zusammensetzt. Das Unternehmen beendete das Jahr auch mit einem Working Capital von 224,5 Millionen $.

ÄNDERUNG DES AKTIENRÜCKKAUFPROGRAMMS

Das Unternehmen gibt ferner bekannt, dass es sein bestehendes Aktienrückkaufprogramm (das Aktienrückkaufprogramm) geändert hat. Infolge der Änderung ist es dem Unternehmen gestattet, im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms zusätzlich zu den Rückkäufen über die Einrichtungen der Toronto Stock Exchange und/oder alternative kanadische Handelssysteme nun auch Stammaktien im Rahmen von außerbörslichen Transaktionen zu erwerben. Der Kaufpreis für solche außerbörslichen Transaktionen kann unter dem Marktpreis der Stammaktien des Unternehmens liegen. Alle Käufe, die im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms getätigt werden, werden in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen abgewickelt.

DETAILS ZUR TELEFONKONFERENZ

Das Unternehmen wird am Donnerstag, dem 20. Februar 2025, um 8:30 Uhr (PT) / 11:30 Uhr (ET) eine Telefonkonferenz und einen Webcast veranstalten, um Investoren und Analysten über den aktuellen Stand des Unternehmens zu informieren und die Gewinn- und Produktionsergebnisse für 2024 sowie die Produktions- und Kostenprognose für 2025 zu erörtern.

Um an der Telefonkonferenz teilzunehmen, verwenden Sie bitte die folgenden Einwahlnummern:

Gebührenfrei Kanada & USA: 1-844-763-8274

Außerhalb Kanadas & der USA: +1-647-484-8814

Gebührenfrei Deutschland: +49-69-17415718

Gebührenfrei UK: +44-20-3795-9972

Die Teilnehmer sollten sich mindestens 15 Minuten vor Beginn der Telefonkonferenz einwählen, um sicherzustellen, dass sie rechtzeitig an der Konferenz teilnehmen.

Ein Live-Webcast der Telefonkonferenz wird über den February 20, 2025 Webcast Link auf der Homepage von First Majestic unter www.firstmajestic.com zugänglich sein. Ein Archiv des Webcast wird etwa eine Stunde nach Ende der Veranstaltung zur Verfügung stehen und drei Monate lang über denselben Link wie die Live-Veranstaltung zugänglich sein.

Eine Aufzeichnung der Telefonkonferenz wird etwa eine Stunde nach Ende der Veranstaltung telefonisch abrufbar sein:

Gebührenfrei Kanada & USA: 1-855-669-9658

Außerhalb Kanadas & der USA: +1-412-317-0088

Zugangscode: 7307775

Die telefonische Aufzeichnung wird sieben Tage lang nach Ende der Veranstaltung verfügbar sein.

ANKÜNDIGUNG DER DIVIDENDE FÜR DAS 4. QUARTAL 2024

Das Unternehmen ist erfreut mitteilen zu können, dass sein Board of Directors die Ausschüttung einer Bardividende in Höhe von 0,0057 $ pro Stammaktie für das vierte Quartal 2024 beschlossen hat. Die Dividende wird an die zum Geschäftsschluss am 28. Februar 2025 eingetragenen Inhaber von First Majestic-Stammaktien gezahlt und am oder um den 14. März 2025 ausgeschüttet werden.

Gemäß der Dividendenpolitik des Unternehmens soll die vierteljährliche Dividende pro Stammaktie etwa 1 % des vierteljährlichen Nettoumsatzes des Unternehmens, geteilt durch die Anzahl der am Stichtag im Umlauf befindlichen Stammaktien des Unternehmens, betragen.

Die Höhe und die Ausschüttungstermine zukünftiger Dividenden liegen im Ermessen des Board of Directors. Diese Dividende gilt als eligible dividend (in etwa: ausschüttungsfähige Dividende) für kanadische Einkommensteuerzwecke. Dividenden, die an Aktionäre außerhalb Kanadas (nicht in Kanada ansässige Anleger) ausgeschüttet werden, könnten der kanadischen Quellensteuer für nicht in Kanada ansässige Anleger unterliegen.

ÜBER FIRST MAJESTIC

First Majestic ist ein börsennotiertes Bergbauunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf der Silber- und Goldproduktion in Mexiko und den USA liegt. Das Unternehmen besitzt und betreibt vier aktive Untertageminen in Mexiko - die Silbermine Cerro Los Gatos (das Unternehmen ist zu 70 % an dem Besitzer und Betreiber der Mine, dem Los Gatos Joint Venture, beteiligt, die Silber-/Goldmine Santa Elena, die Silber-/Goldmine San Dimas und die Silbermine La Encantada - sowie ein Portfolio von Erschließungs- und Explorationsanlagen, einschließlich des Goldprojekts Jerritt Canyon im Nordosten von Nevada (USA).

First Majestic ist stolz darauf, seine im Eigenbesitz befindliche Münzprägeanstalt, First Mint, LLC, zu betreiben und einen Teil seiner Silberproduktion der Öffentlichkeit zum Kauf anzubieten. Barren, Münzen und Medaillons können online unter www.firstmint.com, zu den niedrigsten verfügbaren Prämien erworben werden.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an info@firstmajestic.com, besuchen Sie unsere Website unter www.firstmajestic.com oder rufen Sie unsere gebührenfreie Nummer 1.866.529.2807 an.

FIRST MAJESTIC SILVER CORP.

gezeichnet

Keith Neumeyer, President & CEO

Nicht GAAP-konforme Finanzkennzahlen

Diese Pressemitteilung enthält Verweise auf bestimmte Finanzkennzahlen, bei denen es sich nicht um standardisierte Kennzahlen im Rahmen der Finanzberichterstattung des Unternehmens handelt. Zu diesen Kennzahlen gehören die Cash-Kosten pro produzierte Unze Silberäquivalent, die nachhaltigen Gesamtkosten (AISC) pro produzierte Unze Silberäquivalent, die Cash-Kosten pro produzierte Unze Gold, die AISC pro produzierte Unze Gold, die Gesamtproduktionskosten pro Tonne, den durchschnittlichen realisierten Silberpreis pro verkaufte Unze, den durchschnittlichen realisierten Goldpreis pro verkaufte Unze, das Working Capital, den bereinigten Nettogewinn und das EPS, EBITDA, bereinigtes EBITDA sowie den freien Cashflow. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass diese Kennzahlen zusammen mit den gemäß IFRS ermittelten Kennzahlen den Investoren eine bessere Möglichkeit bieten, die zugrunde liegende Leistung des Unternehmens zu bewerten. Diese Kennzahlen werden in der Bergbaubranche häufig als Maßstab für die Leistung verwendet, haben jedoch keine nach IFRS vorgeschriebene standardisierte Bedeutung und sind daher möglicherweise nicht mit ähnlichen Kennzahlen anderer Unternehmen vergleichbar. Die Daten sollen zusätzliche Informationen liefern und sollten nicht isoliert oder als Ersatz für nach IFRS erstellte Leistungskennzahlen betrachtet werden. Eine vollständige Beschreibung, wie das Unternehmen diese Kennzahlen berechnet, sowie einen Abgleich bestimmter Kennzahlen mit GAAP-konformen Begriffen finden Sie unter Non-GAAP Measures im jüngsten Lagebericht (Managements Discussion and Analysis/MD&A) des Unternehmens, der auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca und EDGAR unter www.sec.gov/ veröffentlicht wurde.

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemeldung enthält zukunftsgerichtete Informationen und zukunftsgerichtete Aussagen gemäß den geltenden kanadischen und US-amerikanischen Wertpapiergesetzen (zusammen zukunftsgerichtete Aussagen). Diese Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder zukünftige Leistungen, Geschäftsaussichten oder -chancen des Unternehmens, die auf Prognosen zukünftiger Ergebnisse, Schätzungen von noch nicht ermittelbaren Beträgen und Annahmen des Managements beruhen, die wiederum auf der Erfahrung und Wahrnehmung des Managements in Bezug auf historische Trends, aktuelle Bedingungen und erwartete zukünftige Entwicklungen basieren. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung gehören unter anderem Aussagen in Bezug auf: den Zeitpunkt der Dividendenausschüttung des Unternehmens für das vierte Quartal und die Stichtage für die Eintragung und Auszahlung an die Aktionäre in Verbindung mit einer solchen Dividendenausschüttung; und den Zeitpunkt der Konsolidierung der Finanz- und operativen Betriebsergebnisse von Gatos in den Jahresabschluss des Unternehmens. Die Annahmen können sich als falsch erweisen und die tatsächlichen Ergebnisse können wesentlich von den Erwartungen abweichen. Die Anleger werden dementsprechend ausdrücklich darauf hingewiesen, sich nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen, da es keine Garantie dafür gibt, dass die Pläne, Annahmen oder Erwartungen, auf die sich diese stützen, eintreten werden. Alle anderen Aussagen - ausgenommen Aussagen über historische Fakten - können zukunftsgerichtete Aussagen darstellen. Aussagen über nachgewiesene und wahrscheinliche Mineralreserven- und Mineralressourcenschätzungen können auch als zukunftsgerichtete Aussagen angesehen werden, soweit sie Schätzungen der Mineralisierung beinhalten, die bei einer Erschließung des Konzessionsgebiets entdeckt wird, und im Falle von gemessenen und angezeigten Mineralressourcen oder nachgewiesenen und wahrscheinlichen Mineralreserven spiegeln diese Aussagen die auf bestimmten Annahmen beruhende Schlussfolgerung wider, dass die Minerallagerstätte wirtschaftlich abbaubar ist. Alle Aussagen, die Vorhersagen, Erwartungen, Überzeugungen, Pläne, Prognosen, Ziele bzw. zukünftige Ereignisse oder Leistungen zum Ausdruck bringen oder betreffen (oft, aber nicht immer, unter Gebrauch von Wörtern oder Begriffen wie suchen, rechnen mit, planen, fortsetzen, schätzen, erwarten, können, werden, vorhersagen, prognostizieren, Potenzial, Ziel, beabsichtigen, könnten, dürften, sollten, glauben und ähnliche Ausdrücke), sind keine Aussagen über historische Fakten und können zukunftsgerichtete Aussagen sein.

Die aktuellen Ergebnisse können von den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden. Dazu gehören unter anderem: die Dauer und die Auswirkungen des Coronavirus und von COVID-19 sowie aller anderen Pandemien auf unsere Operationen und Mitarbeiter sowie die Auswirkungen auf die globale Wirtschaft und Gesellschaft; allgemeine wirtschaftliche Bedingungen, einschließlich Inflationsrisiken; tatsächliche Ergebnisse von Explorationstätigkeiten; Schlussfolgerungen aus wirtschaftlichen Bewertungen; Änderungen der Projektparameter im Zuge der Verfeinerung von Plänen; Rohstoffpreise; Schwankungen der Erzreserven, -gehalte oder -gewinnungsraten; die tatsächliche Leistung von Anlagen, Ausrüstungen oder Prozessen im Vergleich zu den Spezifikationen und Erwartungen; Unfälle; Arbeitsbeziehungen; Beziehungen zu lokalen Gemeinschaften; Änderungen in nationalen oder lokalen Regierungen; Änderungen der geltenden Gesetzgebung oder deren Anwendung; Verzögerungen bei der Einholung von Genehmigungen, der Sicherung von Finanzierungen oder bei der Fertigstellung von Erschließungs- oder Bautätigkeiten; Wechselkursschwankungen; zusätzlicher Kapitalbedarf; staatliche Regulierung; Umweltrisiken; Reklamationskosten; Ergebnisse von anhängigen Rechtsstreitigkeiten; Einschränkungen des Versicherungsschutzes sowie die Faktoren, die im Abschnitt Description of the Business - Risk Factors im jüngsten Jahresbericht des Unternehmens für das am 31. Dezember 2023 zu Ende gegangene Geschäftsjahr, der bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden unter dem SEDAR+-Profil des Unternehmens unter www.sedarplus.ca, und im Jahresbericht des Unternehmens auf Formular 40-F für das am 31. Dezember 2023 endende Jahr, der bei der United States Securities and Exchange Commission auf EDGAR unter http://www.sec.gov/edgar eingereicht wurde. Obwohl First Majestic versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen enthalten sind, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen.

Das Unternehmen ist der Ansicht, dass die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen angemessen sind, es kann jedoch keine Gewähr dafür übernommen werden, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen. Den hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen sollte daher kein übermäßiges Vertrauen entgegengebracht werden. Diese Aussagen gelten nur zum Zeitpunkt dieser Meldung. Das Unternehmen beabsichtigt nicht und übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist durch geltende Gesetze vorgeschrieben.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=78602

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=78602&tr=1

