IRW-PRESS: Globex Mining Enterprises Inc.: Globex Mining Enterprises Inc. präsentiert sich auf der Edelmetallmesse in München am 8. und 9. November 2019

Sehr geehrte Aktionäre und Interessenten,

wir möchten Sie herzlich dazu einladen, uns auf der Edelmetallmesse am 8. und 9. November 2019 in München an unserem Stand mit der Nummer 75 zu besuchen, um Sie über die aktuellen Entwicklungen bei Globex Mining Enterprises Inc. (WKN: A1H735; ISIN: CA3799005093) zu informieren.

Wir sehen uns als Beteiligungsgesellschaft mit aktivem Managementansatz, welche ein breit diversifiziertes Portfolio aus über 150 Beteiligungen in Edelmetall- und Bundmetallprojekten in Kanada, USA und Deutschland besitzt. Wir sind daher optimal für steigende Rohstoffpreise gerüstet und zeichnen uns durch ein niedriges Risiko/Rendite Verhältnis aus. Da wir neben einem großen deutschen Silberprojekt auch eine starke Aktionärsbasis in Deutschland haben, ist es für uns natürlich selbstverständlich auch auf der größten europäischen Rohstoffmesse in München vertreten zu sein., so Jack Stoch, President & CEO von Globex Mining Enterprises Inc.

Die letzten wichtigen Pressemeldungen von Globex Mining Enterprises Inc. finden Sie hier:

- Globex veroptioniert das Silberprojekt Bräunsdorf an Excellon Resourceshttps://www.irw-press.com/de/news/globex-veroptioniert-das-silberprojekt-braeunsdorf-an-excellon-resources_48948.html?isin=CA3799005093

- Globex Mining Enterprises Inc.: Chibougamau Independent Mines erbohrt breite hochgradige Zonen mit Kupfer- und Goldmineralisation als Tiefenfortsetzung der C-3 Zone: https://www.irw-press.com/de/news/globex-mining-enterprises-inc-chibougamau-independent-mines-erbohrt-breite-hochgradige-zonen-mit-kupfer-und-goldmineralisation-als-tiefenfortsetzung-der-c-3-zone_46533.html?isin=CA3799005093

Um kostenlose Eintrittskarten für das Event zu erhalten, registrieren Sie sich bitte noch heute unter folgendem Link (Karten nur solange der Vorrat reicht): https://www.edelmetallmesse.com/de/voranmeldung.html

Edelmetallmesse München am 8. und 9. November 2019

Münchner MVG Museum

Ständlerstraße 20

81549 München

Über die Edelmetallmesse:

Die Edelmetallmesse wurde 2005 von den Gründern der Website www.goldseiten.de, eines der größten deutschen Mining-Portale, gegründet. Die Konferenz ist mit fast 6.000 Besuchern die größte und bedeutendste Messe in Europa im Rohstoffbereich.

Weitere Infos unter www.edelmetallmesse.com

Über Globex Mining Enterprises Inc.

Globex ist ein an der Toronto Stock Exchange, Frankfurt und OTCQX notiertes Unternehmen mit einem diversifizierten nordamerikanischen Portfolio an Explorations-, Entwicklungs- und Förderabgaben-Projekten, die Folgendes enthalten: Edelmetalle (Gold, Silber, Platin, Palladium), Buntmetalle (Kupfer, Zink, Blei, Nickel), Spezialmetalle und Minerale (Mangan, Titanoxid, Eisen, Molybdän, Uran, Lithium, Seltene Erden) sowie Industriemineralen (Glimmer, Siliziumdioxid, Apatit, Talk, Magnesit).

Globex erforscht für eigene Zwecke und optioniert viele seiner zahlreichen Projekte an andere Unternehmen, die Globex Bargeld, Aktien und Lizenzgebühren zahlen und umfangreiche Explorationsarbeiten durchführen, um eine Beteiligung an den Projekten von Globex zu erwerben.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an unsere Ansprechpartner:

Jack Stoch, P.Geo., Acc.Dir.

President & CEO

Globex Mining Enterprises Inc.

86, 14th Street

Rouyn-Noranda, Quebec, Kanada J9X 2J1

Tel.: +1 819.797.5242

Fax: +1 819.797.1470

info@globexmining.com

www.globexmining.com

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA3799005093

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.