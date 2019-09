IRW-News: Jadar Lithium Ltd.: Jadar Lithium benennt General Manager of Exploration

IRW-PRESS: Jadar Lithium Ltd.: Jadar Lithium benennt General Manager of Exploration

Höhepunkte

- Benennung von Herrn Dejan Jovanovic zum General Manager Exploration

- Jadar stärkt sein Management-Team und seine Erfahrungen in Europa

18. September 2019 - Jadar Lithium Limited (ASX: JDR) (Jadar oder das Unternehmen) gibt erfreut die Benennung von Herrn Dejan Jovanovic zum General Manager of Exploration ab 1. Oktober 2019 bekannt.

Luke Martino, Non-Executive Chairman des Board of Directors, sagte, Herrn Jovanovics technische und wirtschaftliche Kenntnisse sowie seine Führungserfahrung würden optimal zu Jadars Anforderungen passen.

Wir freuen uns, dass ein so starkes Mitglied mit Dejans Erfahrung nun Jadars Explorationsteam und dessen Explorationstätigkeiten leitet, während das Unternehmen seine Explorationsprogramme ausweitet.

Herr Jovanovic hat mehr als 12 Jahre Erfahrung in der Leitung komplexer geologischer Projekte mit dem Fokus auf Exploration und Erschließung. Im Laufe seiner Karriere bekleidete er zahlreiche Ämter. Die wichtigsten Stellen hatte er bei Rio Tinto, Serbien, wo er auf Rio Tintos Lithium-Borat-Lagerstätte Jadar arbeitete, sowie führende Explorationsaufgaben bei Lithium Li Ltd / Pan Global Resources Inc, wo er wichtige Führungskapazität für Explorationsprogramme auf dem Balkan war. Außerdem war Herr Jovanovic als beratender Geologe für zahlreiche Kunden tätig, darunter European Lithium, und verfügt über umfangreiche Arbeitserfahrung mit verschiedensten Mineralrohstoffen, wie Lithium, Borate, Gold, Kobalt, Nickel und Seltene Erden.

Herr Jovanovic hat einen Master of Science in Geologie der Universität Belgrad, ist von der EurGeol als professioneller Geologe (CP) zertifiziert sowie vom Staat Serbien geprüfter professioneller Geologe (QP).

Zu seiner Benennung sagte Herr Jovanovic: "Es ist toll, dass ich während dieser aufregenden Zeit zu dem Unternehmen gekommen bin, und ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit dem gesamten Team, während das Unternehmen nach den vielversprechenden Ergebnissen von den Projekten Vranje South & Rekovac in Serbien jetzt seine Explorationstätigkeiten ausweitet.

Gemäß der Auftragsbedingungen wird das Unternehmen Herrn Jovanovic die folgenden Sign-On-Performance-Rechte übertragen:

(a) 10.000.000 Performance-Rechte bei Erreichen der unten genannten Performance-Hürden:

Hürde: Serbische Scoping-Studie - Hinsichtlich 5.000.000 Performance-Rechten ist die Performance-Hürde der Abschluss einer Scoping-Studie innerhalb des Performance-Zeitraums auf einem serbischen Projekt. Die Performance-Rechte werden wie folgt übertragen:

Kapitalwert Übertragung der

Performance-Rechte

in %

weniger als 125.000.0000%

US-$

125.000.000 US-$ 50%

>125.000.000 US-$ und anteilsmäßig

<

250.000.000 US-$

250.000.000 US-$ oder 100%

mehr

Hürde: Österreichische Scoping-Studie - Hinsichtlich 5.000.000 Performance-Rechten ist die Performance-Hürde der Abschluss einer Scoping-Studie innerhalb des Performance-Zeitraums auf einem österreichischen Projekt. Die Performance-Rechte werden wie folgt übertragen:

Kapitalwert Übertragung der

Performance-Rechte

in

%

weniger als 0%

125.000.000

US-$

125.000.000 US-$ 50%

>125.000.000 US-$ und anteilsmäßig

< 250.000.000

US-$

250.000.000 US-$ oder 100%

mehr

Der Performance-Zeitraum für die oben genannten Performance-Rechte beträgt 5 Jahre ab Ausgabedatum.

Die Performance-Rechte können ausgeübt werden (sofern sie nicht verfallen oder abgelaufen sind), wenn die Performance-Kriterien innerhalb des Performance-Zeitraums erfüllt wurden oder unter anderen begrenzten Umständen, die in den Listing Rules dargelegt werden. Die Performance-Rechte werden gemäß des Performance-Rechte- und Aktienoptionsplans des Unternehmens ausgegeben, der von den Aktionären auf der Hauptversammlung des Unternehmens am 2. August 2019 genehmigt wurde. Folglich zählt die Ausgabe dieser Wertpapiere nicht zu der Grenze von 15% gemäß Listing Rule 7.1. Für die Ausübung (oder den Erwerb) der Performance-Rechte fällt keine Gebühr an.

ENDE

