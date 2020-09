IRW-News: Jadar Resources Ltd.: Jadar Resources Ltd.: Aktuelles zum Übernahmeprojekt Granite Belt

IRW-PRESS: Jadar Resources Ltd.: Jadar Resources Ltd.: Aktuelles zum Übernahmeprojekt Granite Belt

Hier die wichtigsten Eckdaten:

- Umfassende Kauf- und Verkaufsvereinbarung unterzeichnet

- Due-Diligence-Prüfung abgeschlossen

- Betriebsteam zusammengestellt, um Projekte so rasch wie möglich in Produktion zu bringen

Jadar Resources Limited (ASX:JDR) (Jadar oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass die finalen Dokumente im Einklang mit dem am 3. August 2020 angekündigten, verbindlichen Term Sheet nun wie vereinbart ausgefertigt wurden. Jadar hat mit den Insolvenzverwaltern der Firma Moreton Resources Limited eine umfassende Kauf- und Verkaufsvereinbarung (die Vereinbarung) zur Übernahme der Vermögenswerte und Lizenzen des Projekts Granite Belt, auch bekannt unter dem Namen Texas Silver Mine (die Übernahme), unterzeichnet.

Das Unternehmen hat die Due-Diligence-Prüfung der Vermögenswerte der Texas Silver Mine abgeschlossen und freut sich sehr, nun weitere Schritte zum Abschluss der Übernahmetransaktion setzen zu können.

Zusätzlich zu den in der Pressemeldung des Unternehmens vom 3. August 2020 beschriebenen Bedingungen wird Jadar die Wartungs- und Erhaltungskosten in Zusammenhang mit der Texas Silver Mine bis zum Abschluss finanzieren. Der Abschluss ist vor dem 25. November 2020 geplant. Sollten sämtliche Vorbedingungen bis zum 25. November 2020 nicht erfüllt bzw. außer Acht gelassen werden, können die Vertragsparteien die Vereinbarung aufkündigen. Wird die Vereinbarung aufgekündigt und werden die Vermögenswerte an eine andere Vertragspartei veräußert, wird Jadars Zahlung der Wartungs- und Erhaltungskosten wie ein vorrangiges Darlehen behandelt.

Ein Gläubiger von Moreton Resources Limited hat ein berechtigtes Interesse an den Vermögenswerten der Texas Silver Mine angemeldet und einen Vorbehalt über die Vermögenswerte eingelegt. Die Insolvenzverwalter werden gemeinsam mit dem Unternehmen für die Übertragung der Rechtsansprüche und den Abschluss der Transaktion sorgen.

In Erwartung, dass diese Angelegenheit unverzüglich behandelt und die Übernahme zum Abschluss gebracht wird, stellt das Board ein Betriebsteam, dem auch ein Senior Manager angehört, zusammen, um die Texas Silver Mine so rasch wie möglich in Produktion zu bringen.

Diese ASX-Ankündigung wurde vom Vorstand von Jadar Resources Limited zur Veröffentlichung genehmigt.

Haftungsausschluss

Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen. Worte wie "erwarten", "fühlen", "glauben", "werden", "können", "antizipieren", "potentiell" und ähnliche Ausdrücke sollen zukunftsgerichtete Aussagen kennzeichnen. Diese Aussagen beinhalten, beschränken sich jedoch nicht auf Aussagen hinsichtlich zukünftiger Produktion, Ressourcen oder Reserven und Explorationsergebnisse. All diese Aussagen unterliegen bestimmten Risiken und Ungewissheiten, von denen viele schwierig vorherzusagen sind und die im Allgemeinen außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen und die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen unterscheiden, die in den zukunftsgerichteten Informationen und Aussagen ausgedrückt, angedeutet oder projiziert werden. Diese Risiken und Ungewissheiten beinhalten, sind aber nicht darauf beschränkt: (i) jene, die sich auf die Interpretation der Bohrergebnisse, die Geologie, den Gehalt und die Kontinuität der Minerallagerstätten und die Schlussfolgerungen der wirtschaftlichen Bewertungen beziehen, (ii) Risiken, die sich auf mögliche Schwankungen der Reserven, des Gehalts, der geplanten Bergbauverwässerung und des Erzverlusts oder der Gewinnungsraten und Änderungen der Projektparameter im Zuge der weiteren Verfeinerung der Pläne beziehen, (iii) das Potenzial für Verzögerungen bei Explorations- oder Erschließungsaktivitäten oder bei der Fertigstellung von Machbarkeitsstudien, (iv) Risiken im Zusammenhang mit Rohstoffpreis- und Wechselkursschwankungen, (v) Risiken im Zusammenhang mit dem Versäumnis, rechtzeitig und zu akzeptablen Bedingungen eine angemessene Finanzierung zu erhalten, oder mit Verzögerungen bei der Erlangung behördlicher Genehmigungen oder bei der Fertigstellung von Erschließungs- oder Bautätigkeiten, und (vi) andere Risiken und Ungewissheiten im Zusammenhang mit den Aussichten, Eigenschaften und der Geschäftsstrategie des Unternehmens. Die Leser werden davor gewarnt, sich nicht übermäßiger Weise auf diese zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen, die nur zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Dokuments gelten, und wir übernehmen keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu revidieren und zu verbreiten, um Ereignisse oder Umstände nach dem Datum dieses Dokuments oder das Eintreten oder Nichteintreten von Ereignissen widerzuspiegeln.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

