IRW-News: MAG Silver Corp.: MAG gibt ein Explorations-Update und einen Ausblick für die Projekte Larder und Deer Trail

IRW-PRESS: MAG Silver Corp.: MAG gibt ein Explorations-Update und einen Ausblick für die Projekte Larder und Deer Trail

Bestätigt tiefere hochgradige Zonen im Hauptdurchbruch; neue regionale Zonen bei Larder

Große Erweiterung der Carissa-Zone bei Deer Trail deutet auf Mineralquelle hin

24. Februar 2025. MAG Silver Corp. ("MAG" oder "das Unternehmen") - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/mag-silver-corp/ - gibt ein Update über seine Explorationsaktivitäten und die Aussichten für das Jahr 2025 für seine Projekte Larder (Ontario, Kanada) und Deer Trail Carbonate Replacement Deposit ("CRD") (Utah, USA), die nach wie vor wichtige Bestandteile der Wachstumsstrategie des Unternehmens sind. MAG treibt diese beiden Explorationsprojekte auf Bezirksebene weiter voran, die ebenso wie Juanicipio das Potenzial aufweisen, eine bedeutende hochgradige Mineralisierung zu beherbergen. Bei beiden Projekten wurden durch systematische Explorationen, einschließlich Bohrtests, die Ziele erreicht, bekannte Mineralisierungszonen zu erweitern, neue Entdeckungen zu machen und neue Bohrziele mit hohem Potenzial zu umreißen.

Disziplinierte Kapitalallokation als Motor für Wachstum und Shareholder Value: MAG ist einem umsichtigen und disziplinierten Ansatz bei der Kapitalallokation verpflichtet. Der robuste Cashflow von Juanicipio ermöglicht es uns, unser doppeltes Mandat zu erfüllen: unsere Greenfield-Wachstumspipeline voranzutreiben und gleichzeitig ein starkes finanzielles Fundament aufrechtzuerhalten und aktiv Möglichkeiten zur Steigerung des Shareholder Value durch Kapitalrenditen zu evaluieren. Unsere Explorationsinvestitionen werden von einer strengen technischen Analyse geleitet, wobei das Kapital umsichtig eingesetzt wird, um das Entdeckungspotenzial zu maximieren. Das Unternehmen evaluiert und verfolgt weiterhin aktiv Möglichkeiten zur Optimierung seiner Kapitalstruktur und zur Rückführung von Kapital an die Aktionäre.

Larder-Projekt - Höhepunkte

- Bestätigte Theorie: Die Bohrungen im Cadillac-Larder-Break (CLB") haben die Zonen Cheminis und Bear erfolgreich bis in eine Tiefe von 900 Metern (10,2 g/t Gold auf 6,3 Metern) bzw. 1.200 Metern (42,1 g/t Gold auf 1,5 Metern) erweitert und damit die Theorie der mit der Tiefe zunehmenden Gehalte und Mächtigkeiten bestätigt.

- Neue regionale Entdeckungen: Die Erprobung zahlreicher regionaler Ziele schloss das Konglomerat Timiskaming ("Long Conglomerate") ein, wo 3,2 g/t Gold auf 10,0 Metern, einschließlich 8,2 g/t Gold auf 1,0 Metern, durchschnitten wurden.

- Strategischer Landerwerb: MAG erwarb das äußerst aussichtsreiche Grundstück Goldstake und verdoppelte damit die Landfläche des Projekts. Diese Akquisition baut auf historischen hochgradigen Abschnitten auf (die jedoch nicht verifiziert wurden) und wird durch neue hochgradige Schürf- (bis zu 32,1 g/t Gold) und Schlitzproben ergänzt, wodurch die Aussichten auf Instant Pond und die F-Zone schnell zur Bohrreife gebracht

Ausblick 2025: Die Auswertung des umfangreichen Explorationsprogramms von 2024 befindet sich in der Endphase und dient als Richtschnur für ein gezieltes Bohrprogramm 2025, das in der zweiten Jahreshälfte beginnen soll. Die geplanten Bohrungen werden auf folgende Ziele abzielen:

- Nachfolgeuntersuchungen: Es sind Bohrungen geplant, um zahlreiche Ziele in neu entdeckten Mineralisierungen auf Strukturen der 2.und 3.

- Erste Bohrungen bei Goldstake: Bohrungen zur Erprobung des Instant Pond und der Zone F unterhalb der vielversprechenden Oberflächenproben aus dem Jahr 2024 und der historischen oberflächennahen Bohrabschnitte.

- Fernland: Potenzielle Erprobung der Lagerstätte Fernland in geringer bis mittlerer Tiefe (300 - 600 Meter vertikal), in der in der Vergangenheit nur relativ geringe Bohrungen stattgefunden haben und die in der Tiefe offen ist. Es handelt sich um die letzte der drei gut definierten Zonen auf dem CLB, die noch von MAG getestet und bestätigt werden muss.

Deer Trail Projekt - Die wichtigsten Highlights:

- Große Erweiterung der Carissa-Skarn-Entdeckung: Step-Out-Bohrungen haben die 200 bis 250 Meter mächtige Skarn-Entdeckung Carissa auf ein 400 bis 700 Meter großes Gebiet ausgedehnt, in dem dicke Abschnitte mit Kupfer-Silber-Zink-Mineralisierung in Hunderten von Metern von durchdringenden Marmor- und Skarn-veränderten Karbonaten enthalten sind, was stark auf die vermutete großflächige Metallquelle im Westen hindeutet.

- Hochgradige Erweiterung des Minenkorridors Deer Trail: Bei den Bohrungen wurde eine neue hochgradige Silber-Blei-Zink-Erweiterung der Mine Deer Trail durchteuft, die durch 2,76 Meter mit einem Gehalt von 151 g/t Silber, 0,5 g/t Gold, 3,7 % Blei und 2,5 % Zink in 268 Metern Tiefe hervorgehoben wird und das Tiefenpotenzial bestätigt.

- Neue Goldzone: Die "noduläre" Goldzone, die erstmals in Bohrloch DT23-16 (29,5 Meter mit einem Gehalt von 4,5 g/t Gold ab 202,3 Meter, einschließlich 8,8 Meter mit einem Gehalt von 9,4 g/t Gold) entdeckt und nun in über 20 zuvor gebohrten Löchern dokumentiert wurde. Solche distalen Goldzonen sind ein Merkmal, das üblicherweise an den Rändern großer hydrothermaler Systeme wie Deer Trail beobachtet wird.

Ausblick 2025: Der Explorationsplan 2025 und das Budget für Deer Trail werden derzeit fertiggestellt. Dabei werden die jüngsten seismischen Arbeiten, die luftgestützten Studien und die laufende Datenanalyse integriert, um die Bohrziele zu priorisieren. Der Schwerpunkt liegt nach wie vor auf der systematischen Erprobung des "Hub-and-Spoke"-Modells von CRD zu intrusiven Quellen, das auf hochgradige polymetallische CRD/Skarn-artige Mineralisierungen abzielt. Die Bohrungen werden voraussichtlich in der zweiten Hälfte des Jahres 2025 beginnen. Um die hohen Bohrkosten unter den schwierigen Bodenverhältnissen zu senken, evaluiert MAG aktiv den Einsatz von Pilotlöchern mit umgekehrter Zirkulation (RC") und erkundet alle Möglichkeiten zur Maximierung des Shareholder-Value und zur Verringerung des Entdeckungsrisikos und der Kosten, was einen pragmatischen und effizienten Ansatz für den Projektfortschritt darstellt.

"Die Explorationsarbeiten bestärken uns in unserer Überzeugung, dass Larder und Deer Trail robuste mineralisierte Systeme sind. Unsere Teams arbeiten weiterhin systematisch an der Verfeinerung datengesteuerter Prioritätsziele mit Potenzial für eine bedeutende Entdeckung", sagte George Paspalas, President und CEO. "Obwohl wir uns auf eine disziplinierte Kapitalallokation konzentrieren, sind wir der festen Überzeugung, dass strategische Greenfield-Explorationen für eine langfristige Wertschöpfung für die MAG-Aktionäre unerlässlich sind, und diese Projekte stellen eine wichtige Komponente unserer Wachstumspipeline dar. Wir haben uns zu einem fokussierten und disziplinierten Explorationsansatz verpflichtet, der sicherstellt, dass jeder Dollar, der ausgegeben wird, darauf abzielt, das Entdeckungspotenzial zu maximieren und letztendlich einen langfristigen Mehrwert für die Aktionäre zu schaffen.

Projekt Larder: Fortschritte bei den aussichtsreichen Zielen im Abitibi-Goldgürtel

Das Projekt Larder von MAG ist ein orogenes Goldprojekt in Distriktgröße im Herzen des Abitibi Greenstone Belt, zwischen dem von Agnico Eagle betriebenen Goldsystem Kirkland Lake-Macassa mit über 70 Millionen Unzen und der ehemaligen Kerr-Addisson-Mine mit über 11 Millionen Unzen entlang des regionalen CLB. Das Größenkriterium des Unternehmens für dieses Projekt ist die Entdeckung einer hochgradigen Goldlagerstätte mit mehreren Millionen Unzen, die sich in scherartigen orogenen Strukturen befindet

Das Projekt hat sich durch systematische Explorationsarbeiten mit Hilfe von angewandter Wissenschaft, neuen Datensätzen, Bohrtests und dem Abschluss des äußerst aussichtsreichen Grunderwerbs von Goldstake erheblich weiterentwickelt. Mit dem Abschluss dieser Aktivitäten ist das Vertrauen in das Projekt weiter gestiegen und es hat das Potenzial, eine oder mehrere große Goldlagerstätten zu beherbergen.

Cheminis/Bear: Die Bohrungen erprobten und erweiterten erfolgreich die Tiefenausdehnung der Zonen Cheminis und Bear, die beide 600 Meter tiefer als die vorherigen Bohrungen liegen (Tabelle 1, Abbildung 1). Cheminis weist eine gute Kontinuität auf und ergab mehrere hochgradige Abschnitte, einschließlich 10,2 g/t Gold auf 6,3 Metern. Bear, die Hauptzone im Norden", ergab Abschnitte mit bis zu 42,1 g/t Gold auf 1,5 Metern. Zusätzliche Bohrungen werden erforderlich sein, um die Kontinuität nachzuweisen, und werden für 2025 in Betracht gezogen. Die Ergebnisse hier sind äußerst ermutigend und bestätigen die ursprüngliche Hypothese, dass der Gehalt und die Mächtigkeit mit der Tiefe zunehmen.

Regionale Erfolge: Nach den erfolgreichen Tiefenbohrungen bei Cheminis und Bear verlagerte MAG den Schwerpunkt auf die fortgeschrittenen, flacheren Ziele 2. und 3. Im Rahmen des regionalen Bohrprogramms wurden zahlreiche Ziele erprobt (Abbildung 1), darunter eine 4 km in Ost-West-Richtung verlaufende Diskordanz, die das Timiskaming-Konglomerat ("Long Conglomerate") beherbergt, eine interpretierte Dilatationszone, die mit einer quer verlaufenden Nord-Süd-Verwerfung zusammenfällt. Die Bohrungen durchschnitten hier eine neue Goldzone, die 3,2 g/t Gold auf 10,0 Metern ergab, einschließlich 8,2 g/t Gold auf 1,0 Metern (Tabelle 1). Die Ergebnisse eines Großteils des regionalen Programms stehen noch aus und werden zu gegebener Zeit auf dem Markt veröffentlicht. Während der Winterpause werden alle gebohrten Aussichten bewertet und für weitere Tests eingestuft.

Tabelle 1: Bohrloch-Highlights auf dem Larder-Projekt

Bohrung ID Von (Meter) An Länge1 (Meter) Gold Ziel

(Meter) (g/t)

GAT-23-020A 676.30 678.80 2.50 6.3 Cheminis

Einschließlich 678.30 678.80 0.50 20.3 Cheminis

GAT-23-021B 757.40 768.50 11.10 3.2 Cheminis

Einschließlich 760.50 768.50 8.00 4.1 Cheminis

Einschließlich 766.00 768.00 2.00 10.2 Cheminis

GAT-24-026 1127.00 1143.00 17.00 3.9 Cheminis

Einschließlich 1134.30 1135.50 1.20 9.1 Cheminis

Einschließlich 1137.40 1139.00 1.60 8.1 Cheminis

GAT-24-027NA 1138.80 1156.30 17.50 4.4 Cheminis

Einschließlich 1138.80 1146.80 8.00 8.4 Cheminis

Einschließlich 1139.40 1145.70 6.30 10.2 Cheminis

Einschließlich 1142.30 1145.10 3.40 14.0 Cheminis

GAT-24-027NB 1128.00 1132.40 3.70 10.6 Cheminis

und 1138.90 1143.30 4.40 5.1 Cheminis

Einschließlich 1138.90 1139.60 0.70 14.8 Cheminis

GAT-23-022NA 790.30 791.70 1.40 16.2 Bär

Einschließlich 791.20 791.70 0.50 33.8 Bär

GAT-24-024NB 1234.10 1236.30 2.20 9.4 Bär

GAT-24-024NC 1221.00 1222.50 1.50 42.1 Bär

GAT-24-048 567.00 577.00 10.00 3.2 NEW - Langes Konglomerat

Einschließlich 572.00 577.00 5.00 4.7 NEW - Langes Konglomerat

Einschließlich 572.00 573.00 1.00 8.2 NEW - Langes Konglomerat

1 Kernlänge

Goldstake: Das Grundstück Goldstake war fast zwei Jahrzehnte lang weitgehend inaktiv und wurde angesichts des kartierten potenziellen Wirtsgesteins, der mineralisierten Strukturen und der Lage in der Nähe des CLB einschließlich der Mine Kerr Addison nur in sehr begrenztem Umfang erkundet. Eine erste Schürf- und Kartierungskampagne an der Oberfläche wurde im Sommer 2024 durchgeführt, wobei zwei vorrangige Zonen bei Instant Pond und der Zone F identifiziert wurden. In diesen Gebieten wurden zwischen 1996 und 2008 in 78 oberflächennahen historischen Bohrlöchern bis zu 250 Meter, die meisten davon weniger als 150 Meter, unter der Oberfläche erprobt, wobei hochgradige Abschnitte gemeldet, aber nicht bestätigt wurden. Neue Schürfproben bei Instant Pond lieferten hochgradige Werte einschließlich 32,1 g/t, 16,7 g/t, 15,8 g/t und 14,8 g/t Gold in mafischem Vulkangestein in der Nähe einer Syenitintrusion, die zu Oberflächenkanalproben führte, die Werte einschließlich 18,5 g/t Gold auf 0,5 Metern, 16,6 g/t Gold auf 0,5 Metern und 9,6 g/t Gold auf 0,5 Metern ergaben. Bei der F-Zone handelt es sich um eine breite Zone mit stark abgescherten Intrusiv- und Sedimentgesteinen, die in geringer Tiefe mit Oberflächenkanälen mit bis zu 12,3 g/t Gold auf 1,5 Metern erprobt wurde. Geleitet von neuen geophysikalischen Daten werden sich die für 2025 geplanten ersten Tests auf die Erprobung dieser Aussichten in der Tiefe konzentrieren.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/78636/24022025_DE_MAG.001.jpeg

Abbildung1 :Larder-Plan mit den Standorten und der Ausrichtung der Bohrlöcher in dieser Veröffentlichung.

Deer Trail Projekt

Die Exploration auf Deer Trail machte im Jahr 2024 einen bedeutenden Schritt nach vorne mit der Arbeit an zwei MAG-Entdeckungen, dem Kupfer-Silber-Skarn Carrissa und der Goldzone Nodular, die das Ausmaß des mineralisierten hydrothermalen Systems auf dem Projekt weiter umreißen. Die Explorationsherausforderungen, die mit den sehr schwierigen Bohrbedingungen verbunden sind, wurden fortgesetzt und MAG arbeitet derzeit daran, Wege zu finden, um sowohl die Explorationskosten zu verringern, indem die Bohrlöcher mit verrohrten RC-Pilotbohrungen durch die schwierigen oberen 300 bis 400 Meter des stark zerklüfteten Quarzitgesteins vorgebohrt werden, als auch alle Möglichkeiten zu erkunden, um den Wert für die Aktionäre zu maximieren, das Entdeckungsrisiko und die Kosten zu verringern und das Projekt angesichts der Größe der Chance voranzubringen. MAG ist gut positioniert, um im Jahr 2025 gezielte und kosteneffiziente Explorationsentscheidungen zu treffen, da das Unternehmen über die nötigen Instrumente verfügt, um mit einem großen Bestand an bohrbereiten Zielen sicherer auf die Mineralisierung zu schließen.

Deer Trail Explorationsmodell / Ansatz: Die Explorationsstrategie bei Deer Trail basiert auf der Hypothese, dass die hochgradige Manto-Mineralisierung, die in den geschichteten Karbonat-Schiefer-Gesteinen in der Deer Trail Mine beobachtet wurde, ein Metallleck aus einer umfangreicheren Skarn/CRD-Mineralisierung darstellt, die sich in dickeren, reinen Karbonatgesteinen in größeren Tiefen befindet. CRD-Systeme bilden sich in der Regel, wenn saure, metallreiche Flüssigkeiten aus einer entwickelten felsischen Intrusion mit Karbonatgestein interagieren und dieses verdrängen, wobei in der Nähe des Kontakts Skarn entsteht und weiter von der Quelle entfernt in Schornstein/Manto-Komplexe übergeht. Diese Lagerstätten sind von Natur aus von der Quelle bis zu den am weitesten entfernten Mantos verbunden, wenn sie nicht durch spätere Verwerfungen zerlegt wurden.

Das Projektgebiet weist zahlreiche Mantos, epithermale Adern, Alunit-Adern und andere Lagerstätten auf, die eine großflächige hydrothermale Alteration und anomale Geochemie umgeben, was auf ein großes, langlebiges System hinweist, das von einem oder mehreren Porphyrzentren angetrieben wird, die einer "Nabe und Speiche" ähneln. Dieses Modell ist charakteristisch für viele CRD-Systeme, bei denen hochgradige Mantos und Adern von einem zentralen Porphyrstock ausstrahlen. Bemerkenswerte Beispiele sind die Mantosysteme um Bingham Canyon, Utah, Leadville, Colorado, und San Martín/Sabinas, Zacatecas.

Unterstützung des Explorationsmodells durch das Gesamtbild: Die ersten Bohrungen von MAG (siehe Pressemitteilung vom 7. September 2021) bewiesen die Existenz der Karbonate, wobei alle Bohrlöcher Hunderte von Metern an unterschiedlich rekristallisiertem/marbleisiertem und intensiv skarnifiziertem Marmor durchschnitten, der etwa 200 Meter unterhalb der bestehenden Mine beginnt und sich nachweislich über viele Quadratkilometer erstreckt, wobei es in diesem Gebiet nur sehr wenige postmineralische Verwerfungen gibt. Infolgedessen sind die Geologen von MAG der festen Überzeugung, dass Deer Trail ein durchgehendes Skarn-CRD-System beherbergt, in dem die hochgradige, oberflächennahe (etwa 150 Meter unter der Oberfläche) polymetallische Mineralisierung in der Mine Deer Trail letztendlich durch das Mineralleitungssystem mit der Metallquelle in der Tiefe verbunden ist, die sich vermutlich westlich der Zone Carissa befindet. Das Ziel von MAG ist es, die Metallquelle zu lokalisieren und das gesamte System systematisch von beiden Enden zur Mitte hin zu erkunden, wobei die geplante Mineralisierung von der geringen Tiefe bis zur Quelle verbunden sein soll.

- Ausgedehntes Karbonat-Wirtsgestein: Mächtige (mehrere 100 Meter) reine rekristallisierte Karbonatgesteine, die in der Tiefe in intensiven Marmor mit Skarn übergehen, wurden über viele Quadratkilometer hinweg durchschnitten und bestätigen das für die CRD-Skarn-Mineralisierung erforderliche wichtige Wirtsgestein.

- Mineralisierungsphasen: Es gibt mehrere Arten und Altersstufen von Mineralisierung, Alteration und Intrusionen, was auf ein großes, sich entwickelndes Mehrphasensystem hindeutet.

- Porphyr-Indikatoren: Bohrungen bei Alunite Ridge und Deer Trail Mountain im Jahr 2023 zeigen eine Geologie, die auf einen oder mehrere porphyrische Knotenpunkte hindeutet, die mutmaßliche(n) Quelle(n) der Mineralisierung.

Carissa Zone: Expansion in Richtung Quelle

Die jüngsten Step-Out-Bohrungen haben die Carissa-Mineralisierung erheblich erweitert und unser Verständnis verfeinert, um die Quelle der Mineralisierung mit größerer Sicherheit zu lokalisieren (Tabelle 2, Abbildung 2). Wie der erste Entdeckungsabschnitt (siehe Pressemitteilung vom 17. Januar 2023) haben die neuen Bohrungen bei Carissa eine sehr ähnliche breite Zone mit Kupfer-Silber-Zink-Mineralisierung mit Zonen von mineralisiertem Skarn und Sulfideinschlüssen durchschnitten, die oberhalb von Hunderten von Metern mit intensiver hydrothermaler Alteration begrenzt sind. DT24-20B durchteufte 293,8 Meter mit einem Gehalt von 7,0 g/t Silber, 0,2 % Kupfer und 0,2 % Zink und ähnelt dem Entdeckungsbohrloch in Gehalt und Mächtigkeit, mit internen höhergradigen Abschnitten. Carissa weist weiterhin auf das ausgedehnte hydrothermale System hin, das bei Deer Trail aktiv war und nun eine Fläche von über 450 mal 350 Metern mit einer geschätzten maximalen Mächtigkeit von 200 bis 250 Metern, basierend auf den Winkeln der Kernachsen und der Modellierung, umfasst. Obwohl Carissa in Bezug auf den Gehalt unwirtschaftlich ist, stellt es potenziell einen großen, mineralisierten Fluidpfad mit quellnahen Indikatoren dar, der alle früheren Ziele, die bei Deer Trail durch Bohrungen erprobt wurden, bei weitem übertrifft. Carissa stellt einen wichtigen direkten Vektor in Richtung der postulierten Quellintrusion im Westen und zu potenziell weiteren Gebieten mit hochgradiger polymetallischer CRD-Mineralisierung dar.

Nodular Gold Zone: Die Bohrungen von MAG entdeckten die Zone Nodular Gold (Tabelle 2, Abbildung 2), wobei Bohrloch DT23-16 29,45 Meter mit einem Gehalt von 4,5 g/t Gold ergab, einschließlich 8,8 Meter mit einem Gehalt von 9,4 g/t Gold, beginnend in knapp 200 Metern vertikaler Tiefe neben der historischen Mine Deer Trail. Die Zone ist visuell durch ausgeprägte zentimetergroße Siliziumdioxid-"Knollen" (nach Anhydrit) innerhalb fein laminierter schwarzer Schiefer identifiziert und wurde nun in über 20 Löchern, die sich über ein Gebiet von 450 mal 150 Metern erstrecken, erkannt und beprobt, wobei DT23-16 der beste Abschnitt ist. Weitere Highlights sind UDDH4 mit einem Gehalt von 9,6 g/t Gold auf 10,5 Metern und DT21-03 mit einem Gehalt von 3,0 g/t Gold auf 17,9 Metern. Es wird vermutet, dass das Gold an den Rändern der Quarzknollen und in Quarzadern vorkommt.

Korridor der Deer Trail Mine: In der Mine Deer Trail wurde neigungsabwärts der modellierten Mantos im Gebiet 3400 eine weitere hochgradige Mineralisierung vom Typ Manto durchteuft. Obwohl sie nicht direkt das Ziel sind, erweitern diese Massivsulfidabschnitte den bekannten Manto-Fußabdruck in der Mine Deer Trail. Diese Arten von distalen Mantos sind von Natur aus, sofern sie nicht durch Verwerfungen beeinträchtigt sind, mit ihrer Mineralquelle in der Tiefe verbunden und könnten wichtige Startermineralisierungen sein, sollte eine tiefere Entdeckung gemacht werden. Die besten Abschnitte befinden sich in DT24-17, wo 2,8 Meter mit einem Gehalt von 151 g/t Silber, 1,0 g/t Gold, 2,5 % Blei, 3,7 % Zink und 0,5 % Kupfer durchschnitten wurden.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/78636/24022025_DE_MAG.002.jpeg

Abbildung 2: Plan des Deer Trail mit den Standorten und der Ausrichtung der Bohrlöcher in dieser Veröffentlichung. Die Beschriftungen entsprechen der Tabelle 2.

Tabelle 2: Höhepunkte des Bohrabschnitts

Etikett Bohrung ID Von (Meter) An Länge1 Silber Gold Blei Zink Kupfer Ziel

(Meter) (Meter) (g/t) (g/t) (%) (%) (%)

A DT22-092 1262.25 1569.28 273.81 12 - 0.1 0.2 0.2 Carissa

A Einschließlich 1542.66 1569.28 26.62 30 0.2 0.2 0.5 0.6 Carissa

B DT22-102,3 1240.00 1355.68 115.68 11 - 0.1 0.3 0.2 Carissa

B Einschließlich 1294.90 1319.85 24.95 24 - 0.3 0.7 0.4 Carissa

C DT23-16 202.30 231.75 29.45 1 4.5 - - - Knotige Zone

C Einschließlich 203.30 203.60 0.30 2 10.8 - - - Knotige Zone

C Einschließlich 216.50 225.30 9.4 1 8.8 - - - Knotige Zone

C Einschließlich 210.45 211.10 0.65 2 17.1 - - - Knotige Zone

C Einschließlich 218.05 218.53 0.48 1 37.0 - - - Knotige Zone

C Einschließlich 221.45 224.00 2.55 - 11.4 - - - Knotige Zone

D und 270.10 274.20 4.10 46 0.2 0.7 0.9 0.2 Bergwerkskorridor

- und 1039.15 1039.75 0.60 71 0.3 0.6 2.5 - Bergwerkskorridor

E und 1196.95 1203.35 6.40 3 0.1 - - 0.1 Carissa

F DT24-17 172.30 206.40 34.10 2 1.9 - - - Knotige Zone

F Einschließlich 180.90 183.33 2.43 2 4.4 - - - Knotige Zone

F Einschließlich 192.32 198.10 5.78 4 3.7 - - - Knotige Zone

- und 240.55 242.70 2.15 55 0.1 1.8 3.0 0.2 Bergwerkskorridor

G und 265.00 275.20 10.20 63 0.4 1.4 1.9 0.3 Bergwerkskorridor

G Einschließlich 268.80 271.56 2.76 151 1.0 2.5 3.7 0.5 Bergwerkskorridor

G Einschließlich 271.10 271.56 0.46 463 3.6 6.3 8.0 1.1 Bergwerkskorridor

- und 771.60 772.50 0.90 43 0.2 0.1 - - Bergwerkskorridor

H und 1011.00 1014.25 3.25 64 0.1 7.2 7.3 0.5 Carissa

- Einschließlich 1011.00 1012.60 1.60 109 0.2 10.5 9.2 0.9 Carissa

- und 1061.95 1062.15 0.20 54 - 1.0 2.1 0.3 Carissa

I und 1124.55 1163.20 38.65 11 - 0.1 0.2 0.3 Carissa

- DT24-18 224.01 225.00 0.99 1 0.7 - - - Bergwerkskorridor

J und 780.05 784.15 4.10 23 0.1 1.3 1.3 0.3 Bergwerkskorridor

J Einschließlich 780.05 780.35 0.30 158 0.7 10.2 8.4 3.4 Bergwerkskorridor

- und 809.75 810.00 0.25 7 6.1 - - 0.1 Bergwerkskorridor

- und 828.15 829.10 0.95 1 1.4 - - - Bergwerkskorridor

- und 916.25 916.48 0.23 1500 - - - 0.3 Bergwerkskorridor

K und 1035.15 1036.00 0.85 36 0.1 0.3 0.6 0.1 Carissa

- DT24-19A 974.10 974.55 0.45 70 0.1 2.3 2.1 0.7 Bergwerkskorridor

L und 1335.40 1336.30 0.90 404 0.1 3.0 0.3 - Carissa

L Einschließlich 1335.40 1335.70 0.30 1150 0.2 8.4 0.2 - Carissa

- und 1399.85 1400.25 0.40 104 0.1 0.5 0.3 0.2 Carissa

M und 1402.05 1406.90 4.85 66 0.2 0.4 1.0 1.4 Carissa

N und 1453.50 1461.35 7.85 7 0.1 - 0.1 0.3 Carissa

O DT24-20 1093.10 1093.30 0.20 24 1.0 - 0.6 1.3 Carissa

- DT24-20B 842.20 842.45 0.25 97 0.5 3.6 4.4 0.7 Bergwerkskorridor

- und 1032.30 1033.00 0.70 131 4.4 - 0.1 - Bergwerkskorridor

P und 1303.00 1596.75 293.75 7 - - 0.2 0.2 Carissa

P Einschließlich 1311.90 1313.15 1.25 83 - 1.3 1.9 0.8 Carissa

P Einschließlich 1323.10 1326.30 3.20 38 - 0.4 1.0 0.5 Carissa

P Einschließlich 1375.65 1384.54 8.89 15 - 0.1 0.5 0.3 Carissa

P Einschließlich 1556.35 1560.00 3.65 45 0.1 - - 1.9 Carissa

1Kernlänge 2Zuvor veröffentlicht 3Bohrung in Mineralisierung verloren

Schlussfolgerung:

Die beeindruckenden Explorationsergebnisse der Projekte Larder und Deer Trail aus dem Jahr 2024 sind der Katalysator für eine äußerst gezielte und effiziente Explorationskampagne 2025. Eine der wichtigsten Prioritäten ist nun die umfassende geologische Synthese der Daten aus den Jahren 2023 und 2024, die direkt das Design und die Zielsetzung unserer Bohrprogramme für 2025 bestimmen wird. Die Einzelheiten dieser aus der Synthese abgeleiteten Programme werden in den kommenden Monaten bekannt gegeben, wobei der Beginn der Bohrungen bei beiden Projekten für die zweite Hälfte des Jahres 2025 geplant ist. MAG ist bestrebt, das Entdeckungspotenzial durch diese strenge, datengestützte Methodik zu maximieren, und wir sind zuversichtlich, dass wir durch strategische Greenfield-Exploration einen erheblichen Wert aus diesen Vermögenswerten freisetzen und hohe Aktionärsrenditen erzielen können. Das Unternehmen rechnet mit einer produktiven und aktiven zweiten Jahreshälfte 2025, in der es seine Explorationsziele weiterverfolgt und einen weiteren Newsflow liefert, der auf seiner Erfolgsbilanz bei der Exploration und der disziplinierten Kapitalallokation aufbaut.

Qualitätssicherung und -kontrolle: Deer Trail - Die Proben (Halbkern) werden direkt in sicherheitsversiegelten Beuteln an die Aufbereitungsanlagen von ALS-Laboratories in Elko, Nevada, USA, versandt (Zertifizierung ISO/IEC 17025:2017). Die versendeten Proben umfassen auch intermittierende Standards und Leerproben. Die Zellstoffproben werden anschließend zur Analyse an ALS-Chemex Laboratories in North Vancouver, Kanada, versandt. Die verbleibende Hälfte des Kerns wird zurück in die Kernkisten gelegt und vor Ort zusammen mit dem restlichen Bohrkern in einem gesicherten Kernlager gelagert. Larder - Der Bohrkern wird am Standort des Projekts Larder protokolliert und beprobt. Die Kernproben des Programms werden mit einer Diamanttrennsäge in zwei Hälften geschnitten; die eine Hälfte wird zur Untersuchung an das ALS-Labor in Rouyn-Noranda, Quebec, geschickt. Die andere Hälfte wird vor Ort gesichert und aufbewahrt. Alle Proben werden mittels standardmäßiger Fire Assay-AA und Multielement-ICP unter Verwendung von 4 Säureaufschlussmethoden auf Gold analysiert. Proben, die mehr als 5,0 g/t Gold ergeben, werden mittels standardmäßiger Brandproben-Gravimetrie-Methoden analysiert. Zertifizierte Referenzstandards und Leerproben werden im Rahmen des Qualitätskontroll- und Qualitätssicherungsprogramms von MAG routinemäßig in den Probenstrom eingefügt.

Qualifizierte Person

Alle wissenschaftlichen oder technischen Informationen in dieser Pressemitteilung, einschließlich der erwähnten Untersuchungsergebnisse und Mineralressourcenschätzungen, basieren auf Informationen, die von oder unter der Aufsicht von Lyle Hansen, M.Sc., P.Geo, einer "qualifizierten Person" im Sinne von National Instrument 43-101, Standards of Disclosure for Mineral Projects, erstellt wurden. Lyle Hansen ist ein professioneller Geologe, der bei Engineers and Geoscientists British Columbia (EGBC # 149624) registriert ist und über 20 Jahre Erfahrung in der Mineralexplorationsbranche hat. Er ist nicht unabhängig, da er der geotechnische Direktor von MAG ist.

Die Projektteams von Deer Trail und Larder werden von MAGs Vice President of Exploration, Dr. Lex Lambeck, einem A.I.P.G. Certified Professional Geologist C.P.G-11734 mit über 20 Jahren einschlägiger Erfahrung in der CRD- und orogenen Exploration, geleitet.

Über MAG Silver Corp. (www.magsilver.com)

MAG Silver Corp. ist ein wachstumsorientiertes kanadisches Bergbau- und Explorationsunternehmen, das sich auf die Förderung von hochgradigen Edelmetallprojekten in Nord- und Südamerika konzentriert. MAG ist über seine (44%ige) Joint-Venture-Beteiligung an der Mine Juanicipio (4.000 Tonnen pro Tag), die von Fresnillo plc (56%) betrieben wird, ein erstklassiges primäres Silberbergbauunternehmen. Die Mine befindet sich im Fresnillo Silver Trend in Mexiko, dem weltweit führenden Silberbergbaulager, wo zusätzlich zu den Bergbau- und Verarbeitungsbetrieben ein erweitertes Explorationsprogramm durchgeführt wird, das auf mehrere äußerst aussichtsreiche Ziele ausgerichtet ist. MAG führt auch mehrstufige Explorationsprogramme auf dem zu 100 % unternehmenseigenen Projekt Deer Trail in Utah und dem zu 100 % unternehmenseigenen Projekt Larder in der historisch ertragreichen Region Abitibi in Kanada durch

Für weitere Informationen im Namen von MAG Silver Corp.

Kontakt zu Fausto Di Trapani, Finanzvorstand

Telefon: (604) 630-1399-

Gebührenfrei:-(866) 630-1399

Website: www.magsilver.com

E-Mail: info@magsilver.com

In Europa

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Weder die Toronto Stock Exchange noch die NYSE American haben die Richtigkeit oder Angemessenheit dieser Pressemitteilung, die von der Geschäftsleitung erstellt wurde, überprüft oder übernehmen die Verantwortung dafür.

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die als "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne des US Private Securities Litigation Reform Act von 1995 oder als "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze angesehen werden können (zusammen "zukunftsgerichtete Aussagen"). Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, die nicht auf historischen Fakten beruhen, sind zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über: Erwartungen in Bezug auf den Cashflow und den Betrieb bei Juanicipio im Jahr 2025; das langfristige Potenzial des Projekts Juanicipio; die Erwartung der Bohrergebnisse bei Larder und Deer Trail, einschließlich der erwarteten Gold-, Silber-, Kupfer- und Zinkgehalte und der zukünftigen Verarbeitungsraten des Erschließungsmaterials, der zukünftigen Mineralproduktion und der Explorationsereignisse oder -entwicklungen; die Erwartung der Fertigstellung der Explorationspläne bei den Projekten Larder und Deer Trail; die Veröffentlichung umfassenderer Kosten- und Produktionsprognosen für die vorgeschlagenen Explorationen und das hierin vorgesehene Budget, wenn überhaupt; das langfristige Produktions- und Betriebspotenzial der Projekte Juanicipio, Larder und Deer Trail; die Erwartung, dass es sich bei den Projekten Larder und Deer Trail um robuste mineralisierte Systeme handeln wird; die Erwartung des Abschlusses strategischer Partnerschaften, um das Entdeckungsrisiko und die Kosten zu teilen; und die erwartete zukünftige Erzielung konsistenter Leistungen, optimierter Kosten und des Shareholder Value. Zukunftsgerichtete Aussagen sind oft, aber nicht immer, an der Verwendung von Wörtern wie "anstreben", "antizipieren", "planen", "wachsen", "fortsetzen", "schätzen", "erwarten", "können", "werden", "projizieren", "vorhersagen", "potenziell", "aussichtsreich", "anvisieren", "beabsichtigen", "könnten", "könnten", "sollten", "glauben" und ähnlichen Ausdrücken zu erkennen.

Diese Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse erheblich von denen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen erwartet werden. Obwohl MAG davon ausgeht, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf vernünftigen Annahmen beruhen, sind solche Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen, und die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen können erheblich von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen.

Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von jenen unterscheiden, die in den hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen enthalten sind, gehören unter anderem Risiken im Zusammenhang mit der Kontrolle der Cashflows und des Betriebs von Juanicipio durch ein Joint Venture, an dem das Unternehmen nicht als Betreiber beteiligt ist; es gibt keine Garantie für die Oberflächenrechte des Juanicipio-Grundstücks oder für die Fähigkeit des Unternehmens, alle erforderlichen Lizenzen und Genehmigungen zu erhalten und aufrechtzuerhalten, die für die Durchführung seiner Geschäftsaktivitäten in der Mine Juanicipio erforderlich sein könnten; Risiken im Zusammenhang mit der Aufrechterhaltung eines positiven Verhältnisses zu den Gemeinden, in denen das Unternehmen tätig ist; Risiken im Zusammenhang mit der Entscheidung des Unternehmens, sich an der Verarbeitung und Produktion der Mine Juanicipio zu beteiligen; Risiken im Zusammenhang mit der begrenzten Betriebserfahrung bei Juanicipio; geotechnische Risiken im Zusammenhang mit dem Betrieb der Mine Juanicipio und den damit verbundenen Bauwerken; Arbeitsrisiken; Änderungen der geltenden Gesetze; Risiken in Bezug auf das Eigentumsrecht, die Anfechtung des Eigentumsrechts oder potenzielle Rechtsstreitigkeiten bei Juanicipio; Risiken in Bezug auf die Ungewissheit der Bohrergebnisse der Explorationsbemühungen bei den Projekten Larder und Deer Trail; die Fähigkeit von MAG Silver, strategische Beziehungen zu suchen und aufrechtzuerhalten, um das Entdeckungsrisiko und die Kosten der Projekte Larder und Deer Trail zu teilen; Risiken in Bezug auf die Genauigkeit der Explorationsergebnisse; politische Risiken, Währungsrisiken, Risiken im Zusammenhang mit potenziellen Zöllen der Vereinigten Staaten auf Kanada und Mexiko, Risiken im Zusammenhang mit Vergeltungszöllen Kanadas auf die Vereinigten Staaten, Inflation der Kapitalkosten und jene anderen Risiken, die in den Unterlagen von MAG Silver bei der Securities Exchange Commission und den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden angegeben sind. Alle hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich auf das Datum dieses Dokuments, und MAG Silver übernimmt keine Verpflichtung, die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren. Es besteht keine Gewissheit, dass eine zukunftsgerichtete Aussage eintreten wird, und Investoren sollten sich nicht auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen.

Bitte beachten Sie: Anleger werden dringend gebeten, die Angaben in den Jahres- und Quartalsberichten von MAG und anderen öffentlichen Unterlagen, die im Internet unter www.sedarplus.ca und www.sec.gov abrufbar sind, genau zu prüfen.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=78636

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=78636&tr=1

