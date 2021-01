IRW-News: MAG Silver Corp.: MAG Silver ernennt Susan Mathieu als Direktorin

IRW-PRESS: MAG Silver Corp.: MAG Silver ernennt Susan Mathieu als Direktorin

Vancouver, B.C. MAG Silver Corp. (TSX / NYSE American: MAG) ("MAG" oder das "Unternehmen"- https://www.commodity-tv.com/play/mag-silver-ceo-update-on-construction-and-new-deer-trail-project-in-the-us/ ) freut sich bekannt zu geben, dass Frau Susan Mathieu dem Unternehmen als Mitglied des Board of Directors beigetreten ist.

Frau Mathieu verfügt über mehr als fünfundzwanzig Jahre Erfahrung im internationalen Bergbau in den Bereichen Due Diligence, Exploration, Projektentwicklung, Genehmigungen, Bau und Betrieb. Susan Mathieu hat Erfahrung in und von der Mine bis hin zu Führungspositionen in Unternehmen mit Verantwortung für Governance, Umwelt, Nachhaltigkeit, Gemeinschaft, Gesundheit und Sicherheit, Compliance und Risikomanagementrichtlinien, -programme und -strategien. Sie verfügt über nachgewiesene Fähigkeiten, Veränderungen in verschiedenen Organisationskulturen durch den Aufbau von Beziehungen, die Führung bei der Ausführung von Arbeiten und die Integration von Compliance-Funktionen in Governance-Systemen und Geschäftsprozessen zu bewirken.

Frau Mathieu begann ihre Karriere bei Placer Dome und bekleidete danach zunehmend leitende Positionen im Bereich Umwelt und Nachhaltigkeit bei Falconbridge, NovaGold Resources, Centerra Gold, BHP Billiton, Golder Associates und NexGen Energy.

Frau Mathieu hat einen BSc (Honours) in Biologie, einen Master of Science in Biologie/Umwelttoxikologie von der University of Saskatchewan und einen Executive MBA von der Beedie School of Business, Simon Fraser University.

"Wir freuen uns sehr, dass Susan unserem Board beigetreten ist", sagte Peter Barnes, Chairman von MAG. "Sie bringt umfangreiche Erfahrung in den Bereichen Betrieb, Gesundheit, Sicherheit, Umwelt und Gesellschaft in unser Board ein, zusammen mit weitreichender Erfahrung in den Bereichen Business und Governance, was unsere Fähigkeit, den Shareholder Value zu steigern, weiter verbessert."

Über MAG Silver Corp. (www.magsilver.com )

MAG Silver Corp. (MAG: TSX / NYSE A) ist ein kanadisches Explorations- und Erschließungsunternehmen, das sich darauf konzentriert, ein erstklassiges primäres Silberbergbauunternehmen zu werden, indem es hochgradige, bezirksgroße Silberprojekte in Nord- und Südamerika exploriert und weiterentwickelt. Das Hauptaugenmerk des Unternehmens liegt auf dem Grundstück Juanicipio (44 %), das in einer Joint-Venture-Partnerschaft mit Fresnillo Plc (56 %) entwickelt wird. Juanicipio befindet sich im Fresnillo Silver Trend in Mexiko, dem weltweit führenden Silberbergbaulager, und das Joint Venture baut und entwickelt derzeit die Oberflächen- und Untertage-Infrastruktur auf dem Grundstück, um einen Bergbaubetrieb von 4.000 Tonnen pro Tag zu unterstützen. Die erste Untertageproduktion wurde in Q3-2020 erreicht. Darüber hinaus hat MAG ein erweitertes Explorationsprogramm durchgeführt, das mehrere sehr aussichtsreiche Ziele sowohl beim Jointventure Juanicipio als auch auf dem zu 100 % unternehmenseigenen Grundstück Deer Trail in Utah anpeilt.

Im Namen des Vorstands der

MAG SILVER CORP.

"Peter Barnes"

Chairman

Für weitere Informationen im Namen von MAG Silver Corp.

Kontakt Michael J. Curlook, VP Investor Relations und Kommunikation

Website: www.magsilver.com

Telefon: +1(604) 630-1399

Gebührenfrei: +1(866) 630-1399

E-Mail: info@magsilver.com

Fax: +1(604) 681-0894

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Weder die Toronto Stock Exchange noch die NYSE American haben die Richtigkeit oder Angemessenheit dieser Pressemitteilung, die von der Geschäftsleitung erstellt wurde, überprüft oder übernehmen die Verantwortung dafür.

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die als "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne des US Private Securities Litigation Reform Act von 1995 angesehen werden können. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, die nicht auf historischen Fakten beruhen, sind zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen, die sich auf die zukünftige Mineralproduktion, das Reservepotenzial, Explorationsbohrungen, Ausbeutungsaktivitäten und Ereignisse oder Entwicklungen beziehen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind oft, aber nicht immer, durch die Verwendung von Wörtern wie "anstreben", "antizipieren", "planen", "fortsetzen", "schätzen", "erwarten", "können", "werden", "projizieren", "vorhersagen", "potenziell", "anpeilen", "beabsichtigen", "könnten", "sollten", "glauben" und ähnlichen Ausdrücken gekennzeichnet. Diese Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse wesentlich von denen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen angenommen werden. Obwohl MAG davon ausgeht, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf vernünftigen Annahmen beruhen, sind solche Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen, und die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen können erheblich von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von jenen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, zählen unter anderem Änderungen der Rohstoffpreise, Änderungen der Mineralproduktionsleistung, Ausbeutungs- und Explorationserfolge, die fortgesetzte Verfügbarkeit von Kapital und Finanzierung sowie allgemeine wirtschaftliche, Markt- oder Geschäftsbedingungen, politische Risiken, Währungsrisiken und die Inflation der Kapitalkosten. Darüber hinaus unterliegen zukunftsgerichtete Aussagen verschiedenen Risiken, einschließlich der Tatsache, dass die Daten unvollständig sind und beträchtliche zusätzliche Arbeiten erforderlich sein werden, um die weitere Evaluierung abzuschließen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Bohrungen, technische und sozioökonomische Studien und Investitionen. Der Leser wird auf die Einreichungen des Unternehmens bei der SEC und den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden verwiesen, um sich über diese und andere Risikofaktoren zu informieren. Es gibt keine Gewissheit, dass zukunftsgerichtete Aussagen eintreten werden, und Investoren sollten sich nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen.

Hinweis: Investoren werden dringend gebeten, die Angaben in den Jahres- und Quartalsberichten von MAG und anderen öffentlichen Einreichungen, die über das Internet unter www.sedar.com und www.sec.gov zugänglich sind, genau zu beachten. LEI: 254900LGL904N7F3EL14

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=55136

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=55136&tr=1

